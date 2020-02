Meilleurs cas Google Pixel 2 en 2020

Meilleur

Que vous aimiez le design de Google Pixel 2 et que vous souhaitiez l’améliorer, ou que vous recherchiez simplement une protection contre les chutes pour votre téléphone, il y a un étui qui vous convient parfaitement. Vous pouvez trouver une tonne de valises tierces de qualité pour répondre à vos besoins si vous savez où chercher. Voici les meilleurs cas absolus, vous pouvez obtenir votre Google Pixel 2.

Il est difficile de choisir un seul étui parmi tous les excellents proposés pour le Pixel 2, mais s’il y en a un qui se démarque du reste du pack, ce devrait être le Spigen Neo Hybrid.

Le Neo Hybrid est un étui éprouvé que nous avons recommandé pour téléphone après téléphone, et sur le Pixel 2, il brille comme toujours. La qualité de construction est fantastique, elle a un design amusant et offre une très bonne protection sans ajouter trop de volume. Ajoutez cela avec un prix que nous pensons que vous aimerez, et il est facile de voir pourquoi celui-ci est si gagnant.

D’autres excellents choix sont l’étui en cuir Bellroy si vous voulez quelque chose d’un peu plus premium et l’étui Totallee pour les gens qui veulent une certaine couverture tout en n’ajoutant pratiquement aucune épaisseur ou poids au Pixel 2.

