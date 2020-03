Meilleurs cas Moto E6 en 2020

Meilleur

Étuis Moto E6

2020

Le Moto E6 est un autre exemple fantastique du fait que vous pouvez obtenir de grandes performances sans vider votre compte bancaire. Cependant, il est important de prendre le temps de trouver le meilleur cas pour protéger cet investissement contre la vie. Les gouttes arrivent à tout le monde, mais vous ne voulez pas être celui qui doit continuer à remplacer les téléphones parce que vous avez craqué votre écran. Nous avons trouvé les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour le Moto E6.

Choix du personnel

La série Spigen Rugged Armor comprend la technologie Air Cushion de l’entreprise pour une meilleure absorption des chocs, ainsi que des boutons tactiles. Il y a une découpe pour le logo Motorola à l’arrière et des bords surélevés pour garantir que l’écran ne ramasse pas les rayures accidentelles.

11 $ chez Amazon

C’est une chose pour qu’un étui offre une protection, mais nous avons besoin de polyvalence dans la plupart des accessoires que nous achetons. L’étui en cuir Ferilinso fait cela, offrant trois emplacements pour cartes et un emplacement pour carte d’identité dédié, ainsi qu’une petite poche pour une partie de votre argent.

8 $ chez Amazon

Avec la révolution poétique pour l’E6, non seulement vous obtenez un étui antichoc complet, mais il y a aussi un protecteur d’écran intégré. Le boîtier prend en charge plusieurs angles de vision grâce à la béquille intégrée, et il y a des couvertures pour vos ports pour empêcher la poussière et les débris d’entrer.

17 $ chez Amazon

En plus d’offrir une protection de qualité militaire avec la cote MIL-STD 810G, la division ZIZO propose un intérieur en TPU pour l’absorption des chocs et une coque en polycarbonate. En parlant de cette coque, il existe une finition douce au toucher qui offre une meilleure adhérence globale. Ceux qui veulent un choix de couleurs de cas seront heureux de voir qu’il y a sept couleurs différentes à choisir.

30 $ chez Amazon

Cet étui en TPU flexible de Sunnyw offrira une protection décente avec ses bords relevés. De plus, vous obtiendrez gratuitement un protecteur d’écran en verre trempé, de sorte que vous obtenez le plus de protection possible.

9 $ chez Amazon

Bien que ceux-ci ne soient pas aussi populaires qu’autrefois, les étuis hybrides avec un clip de ceinture sont toujours utiles. Le SupCase Unicorn Beetle Pro comprend le clip de ceinture susmentionné, ainsi qu’une béquille intégrée et une coque intérieure souple avec une coque extérieure robuste.

20 $ chez Amazon

Otterbox est un leader de l’industrie pour les fabricants de boîtiers et pour une bonne raison. L’étui Commuter LITE offre une coque intérieure douce combinée à une couche extérieure résistante. Cette combinaison absorbera à coup sûr tout dommage potentiel dû à une chute tout en offrant une garantie à vie limitée.

25 $ chez Amazon

Il existe de nombreux cas TPU différents, mais beaucoup d’entre eux sont simples et ennuyeux. Ce n’est pas le cas avec le boîtier Dzxouui Glitter Bling, qui scintille tout le temps et fera tourner les têtes. L’entreprise offre également une garantie de remboursement si vous n’êtes pas satisfait de votre achat.

8 $ chez Amazon

Donc, vous voulez un étui, mais vous ne voulez pas quelque chose qui rendra votre Moto E6 plus lourd qu’il ne l’est déjà. La couverture ultra-mince Tianyd est excellente. Il est ultra mince et offre une protection suffisante dans les coins pour aider à protéger contre les chutes.

12 $ chez Amazon

Quel est l’intérêt de dépenser de l’argent sur un nouveau téléphone si vous ne pouvez pas le montrer? Ferilinso vous a couvert avec son étui transparent antichoc qui est transparent et offre suffisamment de protection pour vous aider à passer la journée.

7 $ chez Amazon

Les Popsockets sont extrêmement populaires, mais vous devez vous soucier de l’installer et de son potentiel de chute. Cet étui pour anneau NageBee élimine ces problèmes car il a un anneau intégré, qui non seulement le gardera dans vos mains, mais se double d’une béquille.

10 $ chez Amazon

Les fans de Star Wars adorent montrer leur fandom, et quoi de mieux qu’avec un superbe étui de protection. Cette Sunshine – Tech Cover arbore un droïde familier à l’arrière, laissant R2D2 vous guider tout au long de votre journée. Le boîtier lui-même est livré en deux pièces, avec une coque intérieure en TPU et une coque externe en polycarbonate dur pour une protection maximale.

10 $ chez Amazon

La vie vous arrive rapidement, protégez votre E6

Lorsqu’il s’agit de trouver le “meilleur” boîtier pour le Moto E6, il existe de nombreuses options. Mais notre préféré est le Spigen Rugged Armor car il offre la bonne quantité de protection sans ajouter trop de volume. De plus, vous obtiendrez la fiabilité offerte par Spigen avec sa technologie «Air Cushion» pour une meilleure absorption des chocs par rapport aux cas similaires.

Pour ceux qui recherchent un peu plus de polyvalence, l’étui portefeuille en cuir Ferilinso est parfait. Cet étui offre une fente d’identification, trois fentes pour cartes de crédit et une petite poche pour de l’argent comptant ou des cartes de visite. Il y a même une sangle incluse pour que vous puissiez la maintenir attachée à votre poignet lorsque vous êtes en déplacement.

