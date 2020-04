Meilleurs cas OnePlus 8 en 2020

Meilleur

Avant que votre OnePlus 8 n’apparaisse dans toute sa splendeur colorée, vous devez vous procurer un étui. Oui, je sais que le OnePlus 8 est livré avec un étui dans la boîte, mais c’est un étui très basique qui ne vise vraiment qu’à garder votre téléphone en sécurité jusqu’à ce que vous trouviez un bon étui avec une protection appropriée. Il y a de superbes étuis disponibles pour le OnePlus 8 – y compris certaines de mes séries d’étuis préférées sur le marché – alors sautez l’étui de base et obtenez-en un!

Je sais que dissimuler les couleurs du OnePlus 8 est criminel, mais parfois, il vous suffit de prendre plus en main que de vous faire courtiser par de jolis verres. J’adore le Liquid Air pour la texture de grille triangulaire qu’il utilise, ajoutant un peu d’adhérence sans beaucoup de volume ou un prix élevé.

Si vous voulez montrer ce Glacial Green ou Interstellar Glow sans laisser votre téléphone exposé, le Fusion X combine un dos transparent avec un pare-chocs robuste avec des coins à coussin d’air. C’est un design qui divise, mais je l’aime, surtout cette variante verte.

L’étui pare-chocs en grès de OnePlus est l’un de ses premiers styles d’étui, et toujours son plus populaire. Cette année, ils ont supprimé le rouge et proposent plutôt un cyan brillant et audacieux et un violet plus doux et plus confortable pour mieux compléter les couleurs du téléphone de cette année.

Le boîtier en nylon ne sera pas aussi adhérent que le grès, mais il ne criera pas non plus “JE SUIS ICI, REGARDEZ MEEEEE” comme le feront les couleurs du grès. Un pare-chocs en TPU protège les bords tandis que le dos en nylon tissé ajoute adhérence et style.

Si vous voulez montrer la couleur de votre OnePlus 8 mais que vous n’êtes pas fan du look plus militariste de Ringke, OnePlus fait son propre cas clair pour le OnePlus 8. Il est plus cher, mais étant un cas de première partie, nous savons ça ira comme un gant.

Il n’y a pas encore beaucoup d’étuis robustes pour le OnePlus 8, mais vous ne devriez pas avoir besoin de chercher plus loin que la série Merge, ce que ma famille a utilisé pour protéger leurs téléphones pendant des années sans faute. Il y a même quatre couleurs au choix.

Protection de la marque

Contrairement au OnePlus 8 Pro, nous constatons en fait la disponibilité le jour du lancement des étuis de marque pour le OnePlus 8, ce qui est une excellente nouvelle car le délai plus court entre les nouveaux téléphones OnePlus signifie généralement que nous avons une sélection plus petite pour eux, en particulier chez les plus grands fabricants de cas , mais Spigen et Ringke vendent des étuis pour le OnePlus 8 normal au lancement, ce qui me ravit. Le Spigen Liquid Air est un téléphone que j’ai utilisé et aimé sur plusieurs téléphones au cours de l’année dernière, ajoutant un peu d’adhérence et un tout petit peu de style sans utiliser d’accents en fibre de carbone ou seulement mettre de la texture sur certaines parties du boîtier.

Si vous préférez un peu plus de couleur avec votre adhérence, l’étui pare-chocs OnePlus Sandstone a deux couleurs amusantes avec le OnePlus 8: Cyan, qui me rappelle tellement mon vieux turquoise Moto Moto XI pourrait cray, et Smoky Purple, qui est absolument charmant une teinte qui pourrait soit compléter l’effet arc-en-ciel de l’Interstellar Glow, soit donner à votre Glacial Green OnePlus 8 davantage une ambiance de petite sirène.

