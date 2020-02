Meilleurs cas pour Apple Watch en 2020

Meilleur

Étuis pour Apple Watch

iMore

2020

J’adore porter ma coque Apple Watch sans. Il a l’air bien et est facilement identifiable comme une Apple Watch, ce qui me donne l’impression de faire partie d’un club exclusif. Cependant, je ne suis pas un mannequin. Je garde toujours un étui ou une coquille à proximité si je veux faire une randonnée dans la nature ou si je fais de la peinture maison. Je veux pouvoir continuer à porter ma Apple Watch sans craindre de ruiner son bel éclat en acier inoxydable. Si vous ressentez la même chose, jetez un œil à ces étuis de protection pour Apple Watch.

Apple Watch série 4 et série 5

Le favori de Luke

Cet étui a une conception facile à clipser sur le couvercle avant, ce qui facilite l’installation. Il est même livré avec une sangle intégrée, vous n’avez donc pas à vous soucier d’installer une nouvelle sangle à utiliser avec. Il est fabriqué en polycarbonate dur à l’extérieur – pour résister aux chocs et aux rayures – et en TPU doux à l’intérieur, de sorte qu’il ne raye pas votre Apple Watch. Il est disponible en tailles 40 mm et 44 mm.

À partir de 20 $ pour 44 mm sur Amazon

Le favori de Lory

Le boîtier étanche Catalyst est, de loin, le boîtier de montre le plus confortable que j’ai jamais porté. Les bandes sont reliées par des charnières au lieu d’un moule monobloc. Bien que l’aspect global de votre Apple Watch soit légèrement plus grand, il n’est pas du tout encombrant. J’ai porté le Catalyst sur mon poignet pendant des semaines à la fois sans avoir l’impression qu’il était trop gros ou inconfortable. Il est disponible dans les tailles 40 mm et 44 mm.

70 $ pour 44 mm sur Amazon

Cet étui tout-en-un robuste et son combo de bandes sont destinés à résister aux chocs majeurs et ont été testés contre les chutes jusqu’à 9,9 pieds. Une découpe à l’arrière garantit que votre Apple Watch conserve la possibilité de surveiller votre activité cardiaque. Si vous voulez toujours un protecteur d’écran, il y a de la place pour cela aussi. La bande incluse est une bande de sport respirante. Il est disponible dans les tailles 40 mm et 44 mm.

50 $ pour 44 mm chez Catalyst

Ce boîtier mince en TPU s’adapte parfaitement à votre Apple Watch Series 4 ou 5 et protège les côtés de votre montre contre les bosses ou les bosses. Il a même une lèvre surélevée autour de l’écran, donc si jamais vous posez votre Apple Watch face vers le bas sur une surface, elle la protégera! Les découpes en haut et en bas facilitent l’échange de bandes afin que vous puissiez utiliser cette coque avec n’importe laquelle de vos bandes préférées. Vous obtenez quatre étuis de couleurs différentes pour un prix modique.

10 $ pour 44 mm sur Amazon

Si vous voulez quelque chose qui protège votre écran sans être grand et encombrant, la couverture SUPCASE TPU est une excellente option. Cette coque se glisse directement sur votre Apple Watch. Il couvre tout l’écran et les côtés de la montre, tout en laissant les fentes de la couronne et des bandes numériques libres et ouvertes pour une utilisation normale. Il s’agit d’un pack de deux, vous obtenez donc deux cas clairs.

13 $ pour 44 mm sur Amazon

Protégez tous les coins et recoins de votre Apple Watch avec cet étui et cette bande ultra-robustes pour iPhone. Le boîtier est en plastique dur robuste et le bracelet est en silicone flexible, qui a même des trous pour le rendre plus respirant afin que votre peau ne devienne pas aussi moite de le porter. De plus, il a également un protecteur d’écran intégré pour garder votre écran brillant et neuf. Il ne vient que dans la taille 44 mm.

19 $ pour 44 mm sur Amazon

Cet étui en TPU protège à la fois l’écran et le métal environnant. Vous obtenez deux dans un package, alors partagez-les avec un ami ou ayez une pièce de rechange sous la main. Choisissez parmi noir, rose rose ou transparent.

À partir de 8 $ pour 44 mm sur Amazon

Plus qu’un simple étui, cette offre de Spigen est un étui robuste et une bande en un. Bien que l’écran lui-même ne soit pas couvert, une lèvre surélevée autour du bord donne à l’écran une certaine protection. Choisissez parmi le vert militaire illustré ici, gris anthracite ou noir.

20 $ chez Amazon

Prenez un bracelet sport en silicone et combinez-le avec un étui de protection d’écran en TPU, et vous avez l’étui jwacct Apple Watch Band. Vous pouvez choisir parmi une douzaine de combinaisons de couleurs différentes et toutes les tailles d’Apple Watch.

9 $ chez Amazon

Apple Watch série 2 et série 3

Le favori de Luke

Cet étui a une conception facile à clipser sur le couvercle avant, ce qui facilite l’installation; vous n’avez pas à essayer de faire glisser les sangles à travers du silicone flexible. Il est fabriqué en polycarbonate dur à l’extérieur – pour résister aux chocs et aux rayures – et en TPU doux à l’intérieur, de sorte qu’il ne raye pas votre Apple Watch.

À partir de 19 $ pour 42 mm sur Amazon

Le favori de Lory

Le boîtier étanche Catalyst est, de loin, le boîtier de montre le plus confortable que j’ai jamais porté. Les bandes sont reliées par des charnières au lieu d’un moule monobloc. Bien que l’aspect global de votre Apple Watch soit légèrement plus grand, il n’est pas du tout encombrant. J’ai porté le Catalyst sur mon poignet pendant des semaines à la fois sans avoir l’impression qu’il était trop gros ou inconfortable. Il est disponible en tailles 38 mm et 42 mm.

70 $ pour 42 mm sur Amazon

Nommez le téléphone ou l’accessoire et, il y a de fortes chances que Spigen le prouve – et c’est un excellent argument. Il se déroule facilement et tient bien; vous ne la sentirez pas bouger sur votre Apple Watch. La couronne numérique est laissée entièrement ouverte et sans entrave, grâce à l’ajustement parfait de l’armure robuste. Un bouton métallique recouvre le bouton latéral de votre Apple Watch mais n’interfère pas avec la fonctionnalité, ce qui signifie que les surfaces rayables sont couvertes tout autour. Il est disponible en tailles 38 mm et 42 mm.

13 $ pour 42 mm sur Amazon

Si vous êtes un gros athlète, un passionné de sports de contact ou si vous n’avez pas de poignet pour porter une Apple Watch, vous serez heureux de voir ce que Twelve South a à offrir. Si vous avez toujours voulu pouvoir utiliser votre Apple Watch tout en frappant un sac, en soulevant des poids ou en jouant au rugby, mais que vous ne voulez pas qu’elle vous gêne, consultez l’ActionSleeve. Il gardera une trace de votre forme physique tout en restant loin de votre poignet. Il est disponible en tailles 38 mm et 42 mm.

20 $ chez Twelve South

La plupart des boîtiers robustes ont l’air … bien … robustes. L’unité d’i-Blason est différente. Il protège l’aluminium ou l’acier inoxydable de votre Apple Watch tout en gardant un profil plus fin. Il est fait de caoutchouc absorbant les chocs et le bouton latéral est caché pour le protéger de la poussière et des débris. Cela vient seulement en 42 mm.

À partir de 15 $ sur Amazon

La combinaison intelligente d’un bracelet sport Apple Watch en silicone et d’un étui de protection en TPU protège votre Apple Watch, quelle que soit la taille ou la génération que vous possédez. Choisissez parmi près d’une douzaine de combinaisons de couleurs différentes ou économisez de l’argent en achetant un pack de deux.

10 $ chez Amazon

Ce pack de quatre housses de protection d’écran en TPU de Tranesca est parfait pour les personnes qui aiment la variété. Dans le pack de quatre, vous recevrez l’un de chacun: transparent, noir, or et or rose. Vous pouvez obtenir ce package pour n’importe quelle taille d’Apple Watch.

11 $ chez Amazon

Pour un look totalement différent, cette bande en métal tissé et étui de protection d’écran a une sensation élégante et habillée. Bien que celui-ci n’offre pas autant de protection que certains des styles les plus résistants, il vous en donnera sans masquer les belles lignes de l’Apple Watch. Choisissez parmi six couleurs différentes et toutes les tailles et générations d’Apple Watch.

12 $ chez Amazon

Nos choix personnels

Luke préfère le SUPCASE Unicorn Beetle Pro car c’est le boîtier le plus complet (il est même livré avec un bracelet) qui vous donne l’assurance que votre Apple Watch ne sera pas endommagée.

Le préféré de Lory est le boîtier étanche Catalyst, car il est si confortable que vous oubliez presque que vous portez un grand boîtier. Pourtant, sa protection intégrale signifie que vous pouvez nager, faire du vélo de saleté et même peindre votre maison avec, et il gardera votre Apple Watch en parfait état.

Tout cas que vous obtiendrez vous donnera la tranquillité d’esprit lorsque vous effectuez des activités rigoureuses et potentiellement dangereuses. Assurez-vous simplement que vous obtenez la bonne taille pour le bon modèle avant d’appuyer sur ce bouton d’achat!

