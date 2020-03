Meilleurs cas pour l’iPhone XS Max en 2020

Coup de coeur du personnel

Il s’agit de l’option de protection minimaliste pour les personnes qui ne veulent pas ajouter de volume notable à leurs téléphones. Ces étuis ne mesurent que 0,02 pouce d’épaisseur, ils ne protègeront donc pas votre téléphone d’une chute grave. Si vous recherchez plus une protection contre les rayures qu’une protection contre les chutes, Totallee est une excellente option.

25 $ chez Amazon

Case-Mate propose de nombreux styles d’étuis de protection dans des couleurs et des motifs amusants. Cette couleur irisée est adorable et le boîtier lui-même est résistant, avec une protection contre les chutes de 10 pieds. Les couleurs sont translucides, vous aurez donc toujours une idée de la couleur de votre iPhone à travers l’étui.

35 $ ​​chez Amazon

Urban Armor Gear, ou UAG, offre une protection supérieure contre les chutes avec cet étui, qui est une armure pour votre téléphone. Il répond aux normes militaires de test de chute. Malgré sa ténacité, cet étui à l’allure masculine est étonnamment léger.

À partir de 33 $ chez Amazon

Otterbox est devenu synonyme de protection. Leur nouvelle série Traction montre votre nouvel iPhone tout en le protégeant avec un dos clair et une touche de couleur sur les bords. Vous ne pouvez pas vous tromper avec un étui Otterbox sur votre iPhone XS Max.

41 $ chez Otterbox

Pour certaines personnes, il n’y a pas de boîtier mais un boîtier Apple. Cet étui en cuir somptueux est conçu pour épouser toutes les courbes de votre iPhone. De nouvelles couleurs sont publiées régulièrement pour empêcher le design classique de devenir vicié. Le logo Apple en relief à l’arrière est parfait pour chaque fanboy ou fangirl.

49 $ chez Apple

La caisse en bois de Kerf n’est ni en placage de bois, ni en bois collé sur du plastique. C’est un vrai coffret en bois, fabriqué à partir d’un seul bloc de bois. Le Kerf Case est lisse et magnifique. Il est doublé de daim ultra à l’intérieur pour protéger votre téléphone. Choisissez parmi 17 différents types de bois, et vous pouvez le faire monogrammer ou graver avec votre logo.

89 $ chez Kerf

Cet étui est un peu différent en termes de style avec un dos transparent et des options de bordure colorée. Il vous permettra de montrer la beauté de votre téléphone tout en protégeant cet investissement. Cet étui est robuste et possède des coins absorbant les chocs, vous ne serez donc pas aussi nerveux à chaque fois que votre téléphone glisse du bout des doigts … ou de la table … ou du comptoir.

À partir de 5 $ sur Amazon

L’étui portefeuille en soie peut contenir jusqu’à trois cartes de crédit et un peu d’argent. Il y a une fente intelligente d’un côté; y insérez une carte de crédit et elle servira de béquille pour votre iPhone afin que vous puissiez regarder des vidéos. Il est léger et il est livré avec un protecteur d’écran.

25 $ chez Amazon

Vous cherchez un étui en cuir véritable qui ne cassera pas la banque? Découvrez Barely There de Case-Mate. Comme son nom l’indique, il est assez mince avec seulement 2 mm d’épaisseur. Il est également doublé de microfibre pour bercer votre iPhone. Cet étui me rappelle celui d’Apple – il a même des boutons métalliques. Il est disponible en noir, fard à joues et rouge cardinal, mais cela vous coûtera quelques dollars de plus.

À partir de 10 $ sur Amazon

Vous recherchez une marque de confiance avec une protection renforcée. Otterbox a un excellent étui pour téléphone qui est tout dans un boîtier mince. Il est également disponible en plusieurs couleurs, vous n’avez donc pas à sacrifier la couleur pour votre protection.

À partir de 16 $ sur Amazon

Si vous avez besoin d’un étui transparent peu coûteux, MoKo fera le travail. Les coins renforcés protègent la partie la plus vulnérable du téléphone. Un pare-chocs en TPU sur les bords et un arrière en PC dur résistant aux rayures laisseront la beauté de votre iPhone XS Max transparaître.

À partir de 7 $ sur Amazon

Si vous pouvez passer le nom mal orthographié au fromage, Elegant Choise propose un étui fonctionnel avec un bonus. Une béquille annulaire intégrée est un moyen pratique d’obtenir une prise plus sûre sur votre téléphone et de regarder des vidéos. L’anneau tourne à 360 degrés, vous pouvez donc l’utiliser à n’importe quel angle. Cependant, il est important de noter que l’anneau à l’arrière empêchera le chargement sans fil.

À partir de 5 $ sur Amazon

Si le rose et le pailleté sont votre style, mais que vous voulez une protection complète à l’avant et à l’arrière, consultez ce bijou d’i-Blason. Il s’agit d’un étui en deux parties avec un protecteur d’écran intégré. L’arrière a un pare-chocs en TPU et un panneau arrière en PC dur. Si les paillettes roses sont juste un peu trop, cet étui est également disponible dans un motif en marbre plus calme.

À partir de 22 $ sur Amazon

Bien sûr, ce n’est qu’un étui simple et clair, mais j’ai vu les étuis de marque Sonix dans un certain grand magasin haut de gamme pour beaucoup plus que le prix actuel sur Amazon, et il est livré avec un écran en verre trempé sans bulle protecteur. Le boîtier est certifié militaire test de chute et est livré avec une garantie à vie limitée.

À partir de 14 $ chez Amazon