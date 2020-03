Meilleurs chargeurs de téléphone de voyage en 2020

Meilleur

Garder tous vos gadgets chargés peut être l’une des parties les plus stressantes du voyage. Personne ne veut emballer une demi-douzaine de briques de charge dans son sac, et utiliser les mêmes chargeurs que vous gardez dans la maison signifie défaire et refaire votre configuration de charge à la maison chaque fois que vous partez en voyage. Voici quelques chargeurs axés sur les voyages qui vous faciliteront la vie.

Les briques de charge deviennent plus puissantes

Si tout ce dont vous avez besoin pour allumer votre prochain voyage est votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez facilement vous en tirer avec une simple brique de chargement. Bien que celui qui accompagne votre appareil fonctionne très bien, ceux répertoriés ci-dessous offrent une sortie plus élevée que ce qui est généralement inclus avec un téléphone, en partie grâce à l’avènement de la technologie au nitrure de gallium (GaN), qui permet une charge de sortie élevée dans des chargeurs beaucoup plus petits. par rapport au silicium.

Les chargeurs multi-appareils sont parfaits pour les voyages

Il est facile de se perdre dans la sélection apparemment infinie de chargeurs sur Amazon, mais les briques énumérées ci-dessus devraient figurer sur votre liste si vous ne souhaitez recharger votre téléphone que lorsque vous êtes absent. GaN a permis à des briques de charge, même minuscules, de fournir des charges d’énergie, ce qui est une excellente nouvelle car les batteries des téléphones deviennent de plus en plus grandes et consomment plus d’énergie.

Le chargeur de bureau Satechi est encombrant et coûteux, mais c’est une option fantastique pour garder plusieurs gadgets rechargés. Le port USB-C supérieur est idéal pour alimenter les ordinateurs portables avec une sortie de 90W, et le deuxième port USB-C fonctionne pour les téléphones et les tablettes à 18W. Il dispose également de deux ports USB-A, chacun à 2,4 A, et bien que grand, il est toujours assez petit pour tenir dans la plupart des sacs.

80 $ sur Amazon

Le PowerPort Atom PD 4 est encore plus cher que le chargeur de bureau de Satechi, mais il a un avantage distinct: ses deux ports USB-C peuvent distribuer l’énergie de manière égale, vous permettant de pousser 50 W à travers chaque port. Si vous chargez des appareils qui se chargent à des taux différents, l’Atom peut également distribuer intelligemment la puissance en conséquence, tant que le total ne dépasse pas 100 W.

100 $ sur Amazon

Le chargeur GaN d’Aukey comprend des ports USB-C et -A avec une alimentation électrique de 45 W lorsque les deux ports sont utilisés. À lui seul, le port USB-C peut fournir la vitesse totale de 65 W du chargeur, ce qui est plus que suffisant pour charger la plupart des ordinateurs portables, tablettes et autres appareils portables de 13 pouces. Il est également assez fin et léger pour se glisser dans n’importe quel sac ou même dans une poche.

47 $ chez Amazon

Les adaptateurs de voyage sont parfaits pour les voyages internationaux

Avec l’avènement des adaptateurs de voyage, vous n’avez plus besoin d’apporter plusieurs prises de conversion avec vous pour recharger plusieurs appareils. Chaque adaptateur de voyage est une brique relativement petite avec des options pour diverses prises internationales, ainsi que quelques ports USB-A et Type-C, vous n’avez donc pas besoin d’emballer des briques de charge supplémentaires.

Le Passport GO, actuellement sur Kickstarter, vous permet de brancher vos chargeurs dans pratiquement toutes les prises du monde. Plus important encore, il dispose de trois ports USB-A et d’un port USB-C intégré avec une alimentation de 30 W, grâce à la technologie GaN. Cela signifie qu’en fonction des besoins en énergie de vos appareils, vous pouvez laisser vos chargeurs volumineux à la maison.

39 $ chez Kickstarter

L’adaptateur de voyage d’Epicka n’a pas de technologie de nitrure de gallium à l’intérieur, mais il dispose toujours de quatre ports USB-A, chacun avec une sortie de 2,4 A, ainsi qu’un port USB-C sur le côté capable de charger 3 A. Il est disponible en plusieurs couleurs élégantes, y compris l’or rose (un de mes favoris personnels), et prend en charge les normes pour l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

21 $ chez Amazon

L’adaptateur de voyage Glamfields possède trois ports USB-A évalués à 2,4 A et un port USB-C 5 V / 3 A. Il s’adapte à une utilisation dans l’UE, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et dispose d’un fusible permanent à réinitialisation automatique qui se déconnecte automatiquement lorsqu’un courant élevé est détecté, empêchant vos chargeurs de frire. Le port AC prend en charge jusqu’à 1500 W, ce qui signifie que vous n’aurez aucun mal à charger votre ordinateur portable tard dans la nuit.

21 $ chez Amazon

GaN a fait un moment incroyable pour acheter un chargeur

Le nitrure de gallium a été une technologie révolutionnaire en ce qui concerne l’adaptation de la charge à haut rendement dans un petit format portable. Si vous avez besoin d’une preuve, regardez simplement le RAVPower Pioneer, une petite brique de charge avec suffisamment de sortie pour alimenter la plupart des ordinateurs portables. C’est un peu cher pour une brique à port unique, mais c’est beaucoup plus compact que d’autres chargeurs à rendement élevé similaire – et si vous voulez toujours une meilleure offre, il existe de nombreuses briques moins chères avec une sortie légèrement inférieure.

Cependant, lorsque vous voyagez avec plusieurs appareils, une brique de chargement à port unique ne suffit souvent pas, quelle que soit la puissance de sortie qu’elle offre. Les chargeurs portables multi-ports répertoriés ci-dessus sont parfaits pour alimenter votre ordinateur portable, tablette, téléphone et accessoires en même temps; notre choix est le chargeur de voyage Satechi 108W Dual Type-C, qui a l’air élégant et charge quatre appareils en même temps, y compris deux ports USB-C avec Power Delivery.

Si vous prévoyez un voyage dans un pays étranger, l’emballage du bon chargeur devient un peu plus compliqué. Les fiches sont souvent différentes de ce à quoi vous êtes habitué, et bien trop souvent la solution pour beaucoup est d’acheter une demi-douzaine d’adaptateurs spécifiques à la région qui convertissent vos fiches dans la forme appropriée sans faire grand-chose d’autre. C’est là que les adaptateurs de voyage entrent en jeu – nous sommes de grands fans de l’adaptateur de voyage Epicka, qui incorpore du nitrure de gallium pour une charge de sortie plus élevée dans le même petit facteur de forme, et dispose de ports USB-A et -C qui vous permettent de charger plusieurs appareils à partir de une seule sortie.

