Avec deux options de charge et quelques critiques super positives, ce chargeur respectueux de l’environnement est prêt à redonner vie à la batterie de votre iPad Air. Le chargeur solaire GoerTek est conçu avec une batterie de 25000mAH, et la conception physique est également pratique, avec des lumières LED et un mousqueton à l’arrière pour le fixer facilement sur votre sac ou votre sac à dos.