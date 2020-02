Meilleurs chargeurs sans fil pour Galaxy S20 en 2020

Meilleur

Chargeurs sans fil pour Galaxy S20

Android Central

2020

Bien que la charge par câble soit toujours le moyen le plus rapide de recharger votre Galaxy S20, il y a quelque chose d’incroyablement gratifiant de pouvoir simplement jeter votre téléphone sur un pad pour le recharger. Que vous souhaitiez un coussin près de votre lit pour charger la nuit ou un support à garder à côté de votre ordinateur pendant que vous publiez des rapports au travail, ce sont les meilleurs chargeurs sans fil pour votre nouveau phare phare.

Regardez, ma, pas de fils!

En ce qui concerne les chargeurs sans fil, un bon support est idéal pour le bureau ou la cuisine tandis qu’un coussin est meilleur dans la chambre. Pour les supports, le support officiel Samsung 15W Fast Charge 2.0 justifie enfin son prix de marque, et bien que peu de modèles Samsung aient une charge de 15W jusqu’à présent, c’est toujours le chargeur sans fil le plus rapide que vous puissiez obtenir pour votre S20.

Si vous voulez un pad plat, Anker fabrique certains de nos chargeurs préférés – filaires et sans fil – mais le PowerWave 15 Pad est celui que vous souhaitez acheter. Il utilise USB-C au lieu de Micro-USB, il a une base robuste et compacte et devrait durer des années. Vous voudrez simplement vous assurer de l’utiliser avec un chargeur mural QuickCharge 24 W afin d’obtenir cette vitesse de charge sans fil de 10 W avec votre S20.

À propos des niveaux de charge rapide sans fil de Samsung

Samsung a utilisé plusieurs vitesses de charge sans fil différentes au fil des ans, ce qui a conduit à la vitesse de 15 W lancée l’année dernière avec le S10 + et le Note 10+. La spécification de charge rapide de 15 W n’existe cependant pas depuis très longtemps, donc seul le chargeur officiel de Samsung l’a en ce moment, pour autant que j’ai pu le trouver. Il y a beaucoup de chargeurs sans fil de 15 W, mais cette spécification de 15 W n’est pas celle de Samsung, c’est le profil EPP du Wireless Power Consortium.

La plupart des lanceurs tiers ont une compatibilité de charge rapide sans fil Samsung de 10 W, qui chargera toujours votre téléphone à une vitesse décente sans coûter un bras et une jambe. La plupart de ces chargeurs nécessiteront un chargeur mural Qualcomm QuickCharge 2.0 ou 3.0 pour les alimenter, mais tous les chargeurs ne les incluent pas dans la boîte de nos jours car la plupart d’entre nous ont déjà au moins un chargeur QC en place.

