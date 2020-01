Meilleurs chargeurs USB-C 60 W en 2020

Source: Aukey

Meilleur

Chargeurs USB-C 60 W

Android Central

2020

Les chargeurs semblent toujours devenir plus rapides et plus petits, plus rapides et plus petits, et avec l’adoption généralisée de la norme Power Delivery (PD), un chargeur PD haute puissance peut servir à tous les équipements de votre vie, de votre ordinateur portable énergivore à votre téléphone, votre banque d’alimentation et même vos écouteurs à batterie. Il y a pas mal de chargeurs 60-65W que nous faisons confiance avec notre équipement, mais le chargeur RAVPower 61W GaN est le meilleur pour la taille, l’adaptabilité et la fiabilité.

Meilleur dans l’ensemble: RAVPower 61W GaN Charger

Source: RAVPower

Les chargeurs haute capacité ne sont pas plus petits que cela en ce moment, et le chargeur de haute qualité de RAVPower est en fait l’un des plus abordables de la gamme. Cela s’ajoute au meilleur chargeur 60 W à port unique du marché, en particulier lorsque vous ajoutez l’excellente qualité de construction et le service client réactif.

Vous devrez peut-être retourner ce chargeur pour être complètement sûr que la deuxième prise de votre prise murale n’est pas obscurcie, mais RAVPower a la plus petite empreinte et est le plus facile à emballer et à empocher lorsque vous vous dirigez vers Starbucks pour une séance de montage l’après-midi. Comme il ne pèse que 105 g (0,2 lb), vous ne devriez pas non plus avoir à vous soucier que ce chargeur soit retiré de la prise par son propre poids. L’indicateur LED de ce chargeur est petit et non aveuglant, comme certains chargeurs Anker que j’arriverai dans une minute.

La taille compacte de ce chargeur est due à l’utilisation de nitrure de gallium (GaN) pour créer des puces miniaturisées pour ces chargeurs sans les mêmes limitations de taille / capacité que le silicium. Les chargeurs GaN n’existent que depuis un peu plus d’un an, ils sont donc encore relativement nouveaux, mais nous sommes satisfaits de leurs performances jusqu’à présent, en particulier en ce qui concerne l’accumulation de chaleur plus faible et plus lente que les chargeurs portables traditionnels.

Vitesses de charge de Power Delivery prises en charge: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A, 20,3V / 3A

Avantages:

Chargeur très petit

Ne devrait pas bloquer la deuxième prise

Facile à voyager

Bon indicateur LED

Les inconvénients:

Aucun câble inclus

Le chargeur peut encore chauffer avec le temps

Meilleur dans l’ensemble

Chargeur RAVPower 61W GaN

Taille compacte et prix compact

Le chargeur de 1,9 pouces de RAVPower est d’une grande valeur, facilement empochable et d’excellente qualité de construction.

Finaliste: chargeur Aukey PA-D4 60W PD avec puce d’alimentation GaN

Source: Aukey

Aukey fabrique de nombreux petits chargeurs GaN PD – son modèle 18W et son modèle 30W sont les meilleurs de leurs segments. Bien que son chargeur de 60 W ne soit pas si petit, sa taille et son prix sont plus faciles à gérer que la plupart des autres sur le marché. Le PA-D4 est toujours plus petit que la plupart des chargeurs pour ordinateur portable, et il a des chargeurs encombrants encombrants qui battent complètement la sensation et la qualité de construction.

Les coins arrondis, ainsi que les détails doux sur les coins et la face avant de ce chargeur se sentent sublimes dans la main lorsque je retire ce chargeur de mon sac d’équipement. Bien qu’il soit un peu plus grand que le RAVPower, le PA-D4 est toujours léger. L’indicateur LED n’est pas trop lumineux, mais il est certainement perceptible.

Vitesses de charge de Power Delivery prises en charge: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A

Avantages:

Facile à voyager

Marque de confiance

Power Delivery 3.0

Bon indicateur LED

Les inconvénients:

Aucun câble inclus

Il fait encore assez chaud

Plus grand que le choix global

Finaliste

Chargeur Aukey PA-D4 60W PD avec puce d’alimentation GaN

Excellente qualité de construction dans un boîtier légèrement plus grand

La qualité d’Aukey parle d’elle-même, et les coins et les côtés plus lisses lui donnent une meilleure sensation dans la main.

Conçu pour battre: Anker PowerPort Atom III 60W

Source: Anker

Le PowerPort Atom III est un chargeur lumineux et lumineux plein de personnalité dans un monde de chargeur ennuyeux et encombrant. Légèrement plus petit que l’Aukey PA-D4, l’Atom III est un chargeur distinct dont des milliers ont fait leurs chargeurs principaux pour tout leur équipement en déplacement. Le port USB-C est un peu plus bas sur ce chargeur – et il est beaucoup plus facile de bloquer la deuxième prise avec ce chargeur si vous ne faites pas attention – mais il a une bonne sensation de solidité et un certain renforcement autour des broches pliantes.

Si vous êtes le genre de personne qui déteste la lumière crue de vos chargeurs, vous voudrez peut-être regarder ailleurs ou obtenir du ruban adhésif épais, car Anker aime ses voyants DEL gros et lumineux. J’ai un chargeur multiport Anker et j’ai éclaté le bon ruban gaff pour éteindre sa lumière. Certaines personnes aiment les indicateurs lumineux, mais j’aime mes chargeurs comme j’aime les thèmes de mon téléphone: sombre comme la nuit!

La garantie de 18 mois sans souci avec ce chargeur est également un bon ajout, surtout si vous avez tendance à laisser votre charge frapper un peu autour de votre sac à dos comme je le fais. Quelle? Je ne peux pas avoir une pochette pour tout et ce chargeur est suffisamment solide pour tenir le coup.

Vitesses de charge de Power Delivery prises en charge: 5 V ⎓ 2,4 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 3 A

Avantages:

Deux options de couleurs

Compatibilité PowerIQ 3.0 à QC

Garantie de 18 mois

Conception robuste

Les inconvénients:

L’indicateur LED est si brillant

Plus cher

Aucun câble inclus

Conçu pour battre

Anker PowerPort Atom III 60W

Tranquillité d’esprit avec une qualité et une garantie de premier ordre

La réputation d’Anker parle d’elle-même avec ce chargeur solide et prêt pour le voyage. Il a un aspect brillant et un indicateur LED plus lumineux.

Choix de valeur: Nekteck 65W Power Delivery USB Type-C Wall Charger

Source: Nekteck

Nekteck fabrique l’un de nos chargeurs Chromebook préférés et il possède également l’un des chargeurs 65 W les plus abordables auxquels je fais confiance avec mon ordinateur portable. Il est également livré avec un câble USB-C vers C de 6 pieds, ce qui est idéal si vous débutez votre voyage USB-C et que vous avez besoin de constituer votre collection de câbles.

Malgré l’apparence où il semble que vous puissiez échanger les broches pliantes – comme vous le pouvez sur une brique de chargeur MacBook – il s’agit d’un bloc de chargeur fusionné unique. C’est bien, parce que je préfère qu’il soit robuste plutôt que remplaçable. Je souhaite que ce chargeur soit un peu plus petit, mais la plupart d’entre nous portent ces chargeurs dans un sac à dos plutôt que dans une poche de pantalon, donc ce n’est pas un dealbreaker si vous cherchez à économiser un peu d’argent.

Bien que Nekteck ne soit peut-être pas un nom bien connu, ce chargeur est certifié UL et USB-IF, vous pouvez donc être sûr qu’il chargera votre équipement en toute sécurité sans surcharge ni surchauffe.

Vitesses de charge de Power Delivery prises en charge: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A

Avantages:

Vitesse 65W plus rapide

Livré avec un câble

Prix ​​inférieur

Les inconvénients:

Plus gros et plus lourd

Regard ennuyeux

Choix de valeur

Nekteck 65W Power Delivery Chargeur mural USB Type-C

Obtenez un chargeur plus gros et plus rapide sans vous ruiner

Lorsque vous chargez un ordinateur portable énergivore, vous avez besoin de chaque ampli que vous pouvez obtenir, et ce chargeur abordable offre une charge de 65 W.

Chunky mais prudent: chargeur de livraison d’alimentation UGREEN 65W USB-C

Source: UGREEN

Vous ne pouvez pas confondre ce chargeur avec un petit, mais UGREEN fait du bon travail avec ses chargeurs et ses câbles et sa compatibilité est plus large que la Power Delivery 2.0. Il existe un support pour Qualcomm QC 3.0, le protocole de charge rapide FCP de Huawei, Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) et BC 1.2.

En termes simples, il s’agit d’un chargeur rapide abordable qui devrait être capable de charger rapidement les appareils les plus récents que vous lui lancez.

C’est également un chargeur qui peut être plus difficile à insérer dans des prises murales aléatoires lorsque vous êtes en déplacement. Lorsque vous l’utilisez dans une maison, un bureau ou une salle de classe, cet encombrement ne vous gênera pas, vous laissant avec une brique adaptable pour charger votre ordinateur portable, tablette, Nintendo Switch ou une batterie robuste.

Vitesses de charge de Power Delivery prises en charge: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A

Avantages:

Charge de 65 W

Certifié USB-IF

Compatible avec la station d’accueil Nintendo Switch

Les inconvénients:

Gros et maladroit

Aucun câble inclus

Power Delivery 2.0

Chunky mais prudent

Chargeur d’alimentation UGREEN 65 W USB-C

Elle ne ressemble peut-être pas à grand-chose, mais elle l’a là où ça compte, gamin

Cette brique épaisse d’un chargeur n’est peut-être pas la meilleure pour les voyages, mais si vous avez besoin d’un nouveau chargeur pour votre bureau, c’est pour vous.

Dualité adaptable: chargeur mural double port PD 63 W Aukey

Source: Aukey

Le chargeur à port unique d’Aukey est un peu plus petit et un peu moins cher, mais si vous avez généralement besoin de charger un téléphone et un ordinateur portable, envisagez de passer à cette beauté à deux ports. Ce qui rend ce modèle Aukey meilleur que ses concurrents comme Anker et RavPower, c’est que lorsque deux appareils sont branchés, plutôt que de diviser le courant de manière égale, Aukey donne la priorité à un port avec 45 W et l’autre à 18 W. Cela vous permet de garantir que votre ordinateur portable et votre téléphone se rechargent à une vitesse décente, plutôt que de donner à votre téléphone plus que ce dont il a besoin et que votre ordinateur portable se charge lentement.

Une petite conjecture était nécessaire pour les nouveaux utilisateurs lors de sa première sortie – la prise inférieure est celle qui obtient 45W / 60W – mais Aukey a ajouté un indicateur d’ordinateur portable sur la prise inférieure pour aider à dissiper la confusion. Ce chargeur est un peu plus gros que le modèle à port unique, mais c’est plus que suffisant si vous devez charger plus d’appareils plus rapidement.

Vitesses de charge de Power Delivery prises en charge: (Port inférieur 60W) 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A (port supérieur 18W) 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

Avantages:

Ports adaptatifs

Chargez deux appareils à la fois

Power Delivery 3.0

Les inconvénients:

Un peu plus grand

Aucun câble inclus

Attention quel port est quel

Dualité adaptable

Aukey 63W Chargeur mural double port PD

Rechargez rapidement votre téléphone et votre ordinateur portable

Ce chargeur peut vous donner 60 W pour un appareil, ou 45 W et 18 W pour deux, afin que vous puissiez rapidement recharger votre chemin.

Conclusion

Les chargeurs USB-C multi-ports qui chargeront un seul appareil à 60 W sont encore quelque peu rares, mais je suis heureux que de nombreuses entreprises en proposent un. Cela dit, votre meilleur choix de loin pour un chargeur 60-65W qui est à la fois compact et abordable est le chargeur RAVPower 61W GaN. C’est moins de 2 pouces dans toutes les dimensions, cela coûte moins de 40 $, et c’est une marque en laquelle j’ai vraiment confiance pour charger mon ordinateur portable. Vraiment, de quoi de plus pourriez-vous avoir besoin dans un chargeur?

Les choses à rechercher le plus important dans un chargeur Power Delivery de cette gamme sont les vitesses de charge spécifiques qu’il permet, qu’il ait ou non des normes ou des protocoles supplémentaires en plus de Power Deliver – PPS est quelque chose que nous aimerions voir plus chargeurs, mais il est encore relativement nouveau et difficile à trouver – et s’il va ou non bloquer d’autres ports lorsqu’il est utilisé sur une multiprise ou une prise murale régulière.

Le RAVPower prend en charge 20V / 3A, qui est la vitesse que vous voudrez le plus souvent pour un ordinateur portable, sauf si vous parvenez à trouver un chargeur qui prend en charge la charge 5A, qui n’est généralement pas ajouté à un chargeur jusqu’à ce qu’il se rapproche de 100W. C’est également le plus compact du groupe en ce moment, et c’est important si vous êtes enclin à charger dans des espaces restreints ou des bandes de sortie surpeuplées à l’aéroport.

Si vous devez acheter un nouveau chargeur dès maintenant, procurez-vous le RAVPower. Si vous n’avez pas besoin d’en acheter un immédiatement et que vous attendez quelques mois pour obtenir un chargeur encore plus petit, Aukey a présenté une nouvelle gamme de chargeurs plus petits utilisant GaN au CES 2020. La ligne Aukey Omnia sera lancée plus tard cette au printemps et on dirait qu’il pourrait déloger RAVPower de la première place de cette taille, en particulier pour la version multi-ports, mais nous devons le voir lancer et voir comment il gère un mois dans mon sac d’équipement en premier.

Crédits – L'équipe qui a travaillé sur ce guide

Ara Waggoner thèmes téléphones et pique YouTube Music avec un bâton. Quand elle n’écrit pas d’aide et de procédures, elle parcourt Walt Disney World avec un Chromebook. Vous pouvez la suivre sur Twitter à @arawagco. Si vous la voyez sans casque, RUN.

