Meilleurs Chromebooks chez Walmart en 2020

Chromebooks chez Walmart

Les Chromebooks sont légers, ne nécessitent aucun véritable entretien et sont durables comme tous les sorties car ils sont conçus pour les entreprises et les écoles. Il est logique d’aller sur Chrome si vous avez besoin d’un ordinateur facile pour votre enfant ou votre grand-mère, surtout maintenant que la plupart sont à écran tactile et prennent en charge toutes les applications Android. En recherchant un Chromebook, Walmart a remarquablement bien cultivé un marché astucieux de ventes directes et de fournisseurs tiers pour vous offrir une large sélection et d’excellentes ventes. Ce sont les meilleurs que le géant de la vente au détail puisse offrir aujourd’hui.

Stylus Savvy: Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen

Source: Ara Waggoner / Android Central

Lenovo fabrique certains des meilleurs Chromebooks sur le marché, et bien que les Chromebooks éducatifs de niveau inférieur 300e et 100e aient été vendus dans la plupart des endroits ces dernières semaines, le 500e 2nd Gen est toujours disponible auprès de Walmart, ce qui nous offre une excellente option pour les enfants qui aiment griffonner et dessiner. Ce qui sépare le 300e et le 500e, c’est que ce dernier est livré avec un stylet EMR intégré qui peut être utilisé pour annoter des notes, des projets d’art numérique et pour empêcher l’écran de se salir si vous avez tendance à grignoter pendant que vous tergiversez pendant vos devoirs.

Le stylet me manque plus que je ne le devrais raisonnablement pour revenir à mon Lenovo C340-11, mais la durabilité du 500e est difficile à sous-estimer. Lundi, il a été testé de 10 façons pour savoir comment il gère les chutes, les déversements et les tendances destructrices des enfants, comme essayer de séparer le clavier ou de tirer les câbles des ports trop grossièrement. Le 500e est idéal pour les adultes qui ont besoin d’un Chromebook à l’épreuve de la vie car ils travaillent à partir du véritable champ de mines qui est la maison américaine.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Avantages:

Boîtier robuste mais impressionnant

Six ans de support

Autonomie de la batterie de 10 heures

Stylet EMR intégré

Les inconvénients:

Aimant à graisse / huile

Cher pour le Chromebook d’un enfant

Stylus Savvy

Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen

Idéal pour la salle de classe ou le canapé.

Ce Chromebook reprend bon nombre des mêmes spécifications du C330 pratique et ajoute un stylet EMR et une coque robuste.

Durable et fiable: HP Chromebook 11 G7 EE

Source: HP

Le Chromebook 11 de HP existe depuis presque le début du marché des Chromebooks, et nous comptons maintenant jusqu’à huit générations de cet ordinateur compact. La version de l’année dernière est la plus facile à trouver aujourd’hui, et certainement la plus facile à trouver en vente. Il s’agit de la version sans écran tactile, qui vous permet d’économiser quelques dollars tout en conservant la même configuration de processeur et de mémoire que mon Chromebook préféré sur le marché, le Lenovo C340-11.

Alors qu’un écran tactile est une fonctionnalité très pratique pour la plupart des Chromebooks, un Chromebook non tactile est toujours un petit ordinateur portable robuste pour rédiger des devoirs ou surfer sur les réseaux sociaux. Parce qu’il est conçu pour les salles de classe, le HP 11 G7 EE est doté d’un clavier résistant aux éclaboussures et aux piqûres, d’un châssis testé contre les chutes et d’une autonomie de 13 heures afin qu’il puisse fonctionner toute la journée et jusque tard dans la nuit avant de partir. prenez un chargeur USB-C.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Avantages:

Autonomie de la batterie de 13 heures

Facteur de forme compact

Durabilité Mil-spec

Chargement USB-C

Les inconvénients:

Pas un 2 en 1

Pas un écran tactile

Durable et fiable

Chromebook HP 11 G7 EE

Parfait pour travailler à domicile et faire ses devoirs n’importe où

Bien que ce ne soit pas le Chromebook le plus sophistiqué, c’est un Chromebook qui ne cesse de continuer.

Idéal pour les utilisateurs expérimentés: ASUS Chromebook Flip C434

Source: Ara Waggoner / Android Central

Le Chromebook Flip C434 est essentiellement un Chromebook de 14 pouces dans une coque de 13 pouces, vous offrant un écran plus grand tout en étant portable. Entre sa construction mince et solide, une excellente autonomie de batterie et des options pour une RAM et un stockage plus élevés, le C434 est un Chromebook qui peut tout faire, et il comprend même un clavier rétroéclairé, une rareté sur le marché des Chromebooks.

C’est l’un de mes Chromebooks préférés sur le marché aujourd’hui, et il n’est donc pas surprenant qu’il se soit vendu à gauche et à droite ces dernières semaines. Je préfère ce modèle de 8 Go au 4 Go, en particulier pour les personnes qui ont l’intention de garder 30 onglets ouverts pendant une conférence téléphonique avec leur patron, et c’est un prix raisonnable pour une mise à niveau que vous apprécierez pour les années à venir.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Avantages:

Toujours portable

Clavier rétro-éclairé

8 Go de RAM

14 pouces 2 en 1

Les inconvénients:

Coûteux

Le style de charnière est source de division

Idéal pour les utilisateurs expérimentés

ASUS Chromebook Flip C434

Une centrale électrique portable que vous pouvez utiliser n’importe où

Les modèles 4 Go de l’ASUS C434 sont arrachés à gauche et à droite, mais le modèle 8 Go est celui que vous voudrez à long terme.

Conçu pour les entreprises: Acer Chromebook 715

Source: Ara Waggoner / Android Central

Si vous avez l’habitude d’avoir deux moniteurs de 20 pouces à votre bureau au travail, je suis désolé, je ne peux pas reproduire cela avec un seul Chromebook. Heureusement, l’écran de 15,6 pouces du Acer Chromebook 715 est exceptionnel pour le fractionnement de vos fenêtres lorsque vous travaillez sur la recherche, les notes de frais et, bien sûr, la redécision tout en faisant semblant de travailler.

Je souhaite que ce soit un 2-en-1, mais le facteur de forme à clapet est très bien car avouons-le, une tablette de près de 16 pouces serait un peu ridicule. C’est un écran tactile, et que vous parcouriez vos e-mails, que vous tapotiez sur Freecell ou que vous regardiez YouTube avec les enfants, le 715 est un excellent Chromebook qui fait plus que gagner son prix abordable.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2025

Avantages:

Grand écran tactile

Processeur i3 avec 128 Go de stockage

Clavier complet avec pavé numérique

Les inconvénients:

Pas un 2 en 1

Un regard ennuyeux

Écran 1080p uniquement

Conçu pour les entreprises

Acer Chromebook 715

Un bon cheval de bataille qui ne se démarquera pas

La qualité de construction est solide sur le Chromebook 715 Acer puissant mais discret, ce qui le rend idéal pour le travail de bureau mais un peu gros pour les voyages.

Idéal pour les étudiants: ASUS Chromebook Flip C214 (recertifié)

Source: Ara Waggoner / Android Central

Est-ce que je préférerais vous vendre un nouveau ASUS C214? Vous pariez, mais il a été si populaire ces dernières semaines que de nouveaux sont presque impossibles à trouver. Le Chromebook Flip C214 d’ASUS est recouvert d’une texture facile à saisir et de pare-chocs en plastique caoutchouté, ce qui lui permet de survivre à l’utilisation et aux abus d’un environnement de classe. Un clavier résistant aux éclaboussures est une autre fonctionnalité utile, même si vous l’utilisez simplement à la maison à côté de votre tasse de café préférée.

La charnière en zinc de ce 2-en-1 compact devrait pouvoir résister à tout ce pliage et dépliage. J’aime le basculer en mode tente pour une collection Microsoft Solitaire – oui, vous pouvez jouer à Microsoft Solitaire sur un Chromebook – et en mode tablette, vous pouvez utiliser la deuxième caméra près du clavier comme caméra “arrière” pour montrer tout ce qui est dans votre chambre au lieu de compter uniquement sur la caméra avant.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2026

Avantages:

Autonomie de la batterie de 12 heures

Robuste et beau

2 en 1 facile à transporter

Les inconvénients:

Pas le modèle de stylet

Difficile de trouver de nouveaux

Idéal pour les étudiants

Chromebook Flip C214 d’ASUS (recertifié)

Robuste, fiable et prêt à tout

C’est mon Chromebook préféré pour les étudiants en ce moment, mais en trouver un nouveau est presque impossible, alors prenez-le recertifié.

Beauté grand écran: Chromebook HP 15-de0518wm

Source: HP

HP est surtout connu pour ses Chromebooks plus petits et axés sur l’éducation, mais il peut également créer un Chromebook grand écran sophistiqué. Avec un écran tactile de 15,6 pouces, des haut-parleurs B&O et un couvercle blanc en céramique assez attrayant avec un châssis bleu nuage, le HP Chromebook 15 est plus qu’un joli visage – c’est un ordinateur portable assez utile également.

Sous le capot se trouve un processeur i3 pour alimenter vos applications Android et vos journées de travail multi-fenêtres, et 128 Go de stockage pour stocker tout votre travail – et plusieurs films à regarder lorsque le réseau s’éteint et que vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas le replier en mode stand pour des présentations ou des marathons de films au lit, mais c’est un excellent Chromebook pour travailler ou jouer à la maison. C’est un peu grand pour aller et venir tous les jours, mais c’est assez facile à emporter en vacances pour regarder des vidéos dans la chambre d’hôtel.

Date d’expiration de la mise à jour automatique: Juin 2025

Avantages:

Clavier rétro-éclairé

Écran tactile de 15,6 pouces

Look premium

Les inconvénients:

Pas un 2 en 1

Je souhaite qu’il soit livré avec 8 Go de RAM

Beauté grand écran

Chromebook HP 15-de0518wm

Grand, audacieux et beau Chromebook.

Avec une longue durée de vie et un bel écran tactile brillant, ce Chromebook est prêt à fonctionner et à jouer toute la journée avec une batterie de 13 heures.

Conclusion

Il existe de nombreux excellents Chromebooks à recommander, mais actuellement, le stock est incohérent. Un Chromebook que vous avez vu en stock aujourd’hui pourrait avoir disparu demain. Cela étant dit, il existe de nombreuses options disponibles pour tous les besoins.

J’en ai trois que je recommanderais en fonction de votre situation. Si vous préférez votre écran tactile dans une taille plus facile à gérer, notre choix préféré en ce moment est le Lenovo 500e 2e génération avec son stylet EMR, sa flexibilité 2 en 1 et la durabilité éprouvée de Lenovo vaut bien l’investissement, en particulier lorsque le secteur non éducatif , les modèles sans stylet comme le Lenovo C330 se vendent à peu près au même prix.

Si vous ne vous souciez pas d’un écran tactile et que vous voulez juste un ordinateur portable durable pour vous, votre conjoint ou vos enfants, le HP Chromebook 11 G7 EE sans avoir à sacrifier la charge USB-C ou un chipset décent.

Si vous êtes quelqu’un qui a tendance à avoir un million de choses en cours sur votre Chromebook, optez pour 8 Go de RAM avec le Chromebook C434 d’ASUS. Mon C434 me manque toujours tous les jours, en particulier à mon bureau debout où je l’ai gardé en mode stand sur le stand de ma pauvre fille avec mon clavier mécanique et que j’ai tapé sur son écran tactile toute la journée.

