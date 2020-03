Meilleurs Chromebooks pour étudiants en 2020

Source: Ara Waggoner / Android Central

Les Chromebooks sont d’excellents ordinateurs pour de nombreuses utilisations différentes, mais ils sont presque faits sur mesure pour l’éducation. Ils sont conçus pour bien fonctionner même avec des spécifications modestes, le logiciel est difficile à casser, corrompre ou infecter, et si un élève casse un ordinateur portable, il suffit de se connecter sur n’importe quel autre ordinateur portable du système scolaire pour se remettre au travail . Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir, mais notre premier choix est le Chromebook Flip C214 d’ASUS.

Meilleur dans l’ensemble: ASUS Chromebook Flip C214

Source: Ara Waggoner / Android Central

Le Chromebook Flip C213 d’ASUS était l’un des meilleurs Chromebooks pour l’éducation au cours des deux dernières années, mais il devait être mis à jour. Le Chromebook Flip C214 d’ASUS est une mise à jour qui vaut la peine d’attendre. Ce modèle est légèrement plus fin et plus léger que son prédécesseur, même avec une batterie légèrement plus grande. L’écran de 11,6 pouces est toujours facile à voir dans un large éventail d’angles – et même sous le soleil direct de 15 heures en Floride – et la charnière en alliage de zinc vous permet de faire pivoter l’écran de 360 ​​degrés en mode tente ou tablette selon vos besoins.

Le Chromebook Flip C214 d’ASUS est meilleur à presque tous les niveaux.

Il a toujours deux ports USB-C mais est passé de deux ports USB-A à un. Personnellement, je suis d’accord avec ce changement, car si vous devez brancher plus d’un accessoire USB-A, il y a de fortes chances que vous ayez un concentrateur USB pour eux. La fente microSD sur le côté de ce modèle est encastrée, ce qui permet d’éviter une éjection accidentelle, mais les bords sont sculptés de sorte qu’un bord de pince à linge est de la taille parfaite pour insérer et éjecter des cartes. Comme une piqûre d’ongle, cette petite joie témoigne de l’attention portée aux détails qu’ASUS a pris avec le C214 robuste et fiable.

Le modèle actuellement disponible – le C214MA-YS02T – n’est livré qu’avec 32 Go de stockage, mais les modèles 8 Go / 64 Go devraient arriver à terme. D’un autre côté, cependant, une version du C214MA-YS02T est livrée avec le stylet EMR, qui est une excellente inclusion et j’ai adoré l’utilité d’un stylet pour taper avec précision en mode tente ou tablette. Et quand je lis des fanfictions au lit, c’est pour ça que je m’en sers le plus souvent.

Avantages:

Durée de vie de la batterie exemplaire

Le stylet est sympa

L’écran est lisible en plein soleil

Compact et robuste

Clavier résistant aux éclaboussures

Les inconvénients:

Tout nouveau signifie plus difficile à trouver

Peu de remises disponibles

Seulement 32 Go de stockage en ce moment

Meilleur dans l’ensemble

ASUS Chromebook Flip C214

Robuste, fiable et prêt à tirer une nuit blanche

Ce tout nouveau modèle éducatif améliore le C213 à presque tous les niveaux. Le corps robuste est légèrement plus mince, mais les performances sont toujours solides.

Finaliste: Chromebook 3100 Dell 2 en 1

Source: Ara Waggoner / Android Central

Dell – comme Lenovo et Acer – a lancé une gamme améliorée de Chromebooks Education au début de cette année, le Chromebook 3100 Education à clapet, un Chromebook 3100 2-en-1 et le 3400 14 pouces. Alors que le plus grand écran du 3400 est agréable, non Les Chromebooks tactiles ne sont pas un démarreur en 2019, mais le 3100 2-en-1 coche presque toutes les cases que nous aimons voir dans un Chromebook et le fait sans aller trop loin dans le département des prix.

Le 3100 2-en-1 a deux ports USB-A et USB-C – un de chaque côté – ainsi qu’une fente microSD et une prise casque, et bien que le port USB-A supplémentaire ne soit pas nécessaire, les pièces de rechange sont toujours appréciées quand ils peuvent tenir dans un châssis de même taille. Il n’y a pas d’option de stylet ici, ce qui est décevant, mais les performances sont décentes et il y a une configuration de 8 Go de RAM et une configuration de stockage de 64 Go.

Bien que vous puissiez en effet économiser quelques dollars en optant pour la version à clapet, je recommande à la plupart des utilisateurs d’obtenir un Chromebook 2 en 1 et pour les enfants studieux, un 2 en 1 est presque nécessaire. Le mode tablette est idéal pour une utilisation loin des bureaux de classe ou dans la voiture, et le mode tente transforme le 3100 en un chevalet d’art numérique. Cela vaut l’argent supplémentaire.

Avantages:

Durabilité et résistance aux déversements conformes aux normes MIL

Beaucoup de ports USB-A et C

Modèle 8 Go disponible

Mises à jour de Chrome jusqu’en juin 2025

Les inconvénients:

Pas de stylet

Plus cher

Les configurations semblent étranges

Finaliste

Chromebook Dell 3100 2 en 1

Conçu pour le monde réel, mais à un prix supérieur à la classe

Bien que vous puissiez obtenir une mémoire / stockage plus élevée que le C214, le modèle de base commence à un prix plus élevé. Ce prix plus élevé reflète l’héritage de qualité de Dell.

Chromebook Lenovo 500e simple et rationalisé (2e génération)

Source: Ara Waggoner / Android Central

Lenovo fabrique mon Chromebook préféré sur le marché en ce moment – le Chromebook Lenovo C340-11 – et bien que le Chromebook 500e (2e génération) soit un successeur du 500e original, je l’adore car il s’agit essentiellement d’une version renforcée du C340-11 avec une durée de vie plus longue. Comme le Dell 3100 et l’ASUS C214, le 500e recevra des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2025, ce qui signifie que si vous l’achetez pour votre 7e niveleuse, il recevra des mises à jour jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme d’études secondaires.

Le 500e est un écran tactile 2-en-1 avec un corps durable caoutchouté conforme aux normes MIL, résistant aux chutes et doté d’un clavier résistant aux éclaboussures. Ce qui sépare le 500e du 300e actuellement impossible à trouver est l’ajout d’un stylet EMR parfait pour annoter des notes, des projets d’art numérique et pour empêcher l’écran de se salir si vous avez tendance à grignoter pendant que vous tergiversez pendant vos devoirs.

La disponibilité et la configuration du port sont les mêmes que celles du C330, et l’écran est également le même, ce qui signifie qu’il est lumineux et peut être utilisé en plein soleil indirect. Le seul domaine où le C340 bat le 500e est dans les options de stockage: le 500e (2e génération) n’est disponible qu’avec 32 Go de stockage, où le C340 – ainsi que la plupart des autres Chromebooks de cette nouvelle génération – dispose de 64 Go d’options.

Avantages:

Boîtier robuste mais impressionnant

Six ans de support

Autonomie de la batterie de 10 heures

Stylet EMR intégré

Les inconvénients:

Aimant à graisse / huile

Cher pour le Chromebook d’un enfant

Stylus Savvy

Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen

Idéal pour la salle de classe ou le canapé.

Ce Chromebook reprend bon nombre des mêmes spécifications du C330 pratique et ajoute un stylet EMR et une coque robuste.

Choix de mise à niveau: ASUS Chrombook Flip C434

Source: Ara Waggoner / Android Central

Le Chromebook Flip C434 est le deuxième de notre liste des meilleurs Chromebooks, et pour une bonne raison: c’est un excellent Chromebook pour faire votre travail. Avec un bel écran large de 14 pouces et un boîtier en aluminium haut de gamme, il s’agit d’une machine qui est toujours assez portable pour transporter tous les jours mais assez grande pour séparer vos recherches et votre papier – ou vos devoirs et votre streamer Twitch préféré.

Le clavier rétroéclairé est idéal pour les longues nuits de lancement d’articles à terme dans des bibliothèques faiblement éclairées et de dactylographie dans des salles de conférence sombres. Le processeur m3 peut garder 20 à 30 onglets ouverts à la fois et gérer facilement les applications Linux et Android, et bien que 4 Go de RAM soit plus que suffisant pour le C434 que j’ai utilisé, plus de RAM est génial et je suis heureux de voir le Les modèles de 8 Go sont plus disponibles maintenant qu’ils ne l’étaient l’été dernier.

Avantages:

Modèles de 8 Go de RAM disponibles

Aspect et sensation haut de gamme

Processeur Intel m3

Mises à jour de Chrome jusqu’en juin 2026

Les inconvénients:

Coûteux

La charnière est bizarre

Pas tout à fait aussi durable

Surclassement

ASUS Chromebook Flip C434

Un excellent Chromebook pour les étudiants des collèges et lycées

Besoin d’un écran plus grand et d’un processeur plus puissant pour votre travail? ASUS vous couvre avec ce Chromebook premium.

Meilleure tablette Chrome pour l’éducation: tablette Chromebook ASUS

Source: ASUS

Les tablettes Chrome OS sont encore relativement nouvelles – nous avions besoin du mode tablette de Chrome OS pour arriver à un certain point avant que les tablettes Chrome OS ne soient vraiment utilisables sans clavier – et en ce moment, il existe deux types de tablettes Chrome OS disponibles: des tablettes ultra-premium comme les tablettes Pixel Slate et Education soucieuses de leur budget, comme la tablette Chromebook d’ASUS.

Les tablettes Chrome ont beaucoup de sens pour les jeunes élèves, car elles sont plus légères, plus faciles à saisir avec de plus petites mains, et la plupart des modèles éducatifs ont un stylet pour griffonner ou taper dans les jeux éducatifs. Si votre enfant veut jouer à des jeux, regarder des vidéos et lire ou dessiner, une tablette est la meilleure solution, et vous pouvez l’associer à un clavier Bluetooth quand ils sont assez vieux pour avoir besoin d’une saisie plus sérieuse que sur -Clavier d’écran.

Très peu distingue la version ASUS de celles proposées par CTL et Acer en dehors de la couleur et de la disponibilité – les trois ont le même écran de 9,7 pouces, comprennent un stylet et disposent des mêmes configurations de mémoire 4 Go / 32 Go. La version d’Acer est d’un beau bleu, mais difficile à trouver de nos jours, et le CTL gris terne est principalement vendu sur les canaux de l’éducation plutôt que sur le marché libre. Le modèle d’ASUS est facile à trouver et dispose d’un couvercle arrière noir résistant aux rayures.

Avantages:

Comprend un stylet

Durabilité conforme aux normes MIL

Facile à trouver

Bon pour les jeunes utilisateurs

Les inconvénients:

Pas de port USB-A, uniquement USB-C

Aucune option de 64 Go

Cher pour ce que c’est

Meilleure tablette Chrome pour l’éducation

Tablette Chromebook ASUS

Idéal pour gribouiller, lire et regarder.

Pour les jeunes utilisateurs qui ne tapent pas beaucoup, cette tablette est parfaite pour regarder des vidéos, dessiner dans des applications artistiques et faciliter l’accès des enfants à Chrome OS.

Choix budgétaire: Chromebook Lenovo C330

Source: Ara Waggoner / Android Central

Comme mentionné précédemment, c’est l’un de nos Chromebooks préférés sur le marché en ce moment. Il n’a pas les notes de durabilité que nous attendons sur les Chromebooks éducatifs, mais cela ne s’est pas avéré être un problème. Je bat sur ce Chromebook depuis six mois, et bien qu’il ait quelques rayures sur le fond, il est maintenu comme un champion à travers des sacs à dos rembourrés et en tapant partout et partout dans Walt Disney World.

Ce Chromebook présente la même configuration de ports et le même processeur que le 300e, mais il est livré avec le double d’espace de stockage, et même si vous pouvez certainement vous en tirer sur des Chromebooks de 32 Go, ayant cet espace supplémentaire pour télécharger de la musique et des films – je veux dire des documents de recherche importants – est charmant et signifie que vous n’aurez pas à compter sur le stockage cloud aussi souvent.

Ce blanc brillant et chatoyant est dix fois meilleur que tous les noirs caoutchouteux ennuyeux que la plupart des modèles Education sont des sports. De plus, comme le C330 est un modèle populaire, il y a des tonnes d’étuis, de skins et de housses de clavier disponibles à bas prix et une large sélection de styles, ce qui signifie que vous pouvez prendre ce Chromebook brillant et le faire vôtre.

Avantages:

Excellentes performances durables

Bon clavier

64 Go de stockage

Coquille blanche chatoyante se démarque

Les inconvénients:

Non évalué pour la durabilité

Un seul port USB-C et USB-A

Durée de vie du support plus courte

Choix budgétaire

Lenovo Chromebook C330

Le meilleur Chromebook disponible est également idéal pour les étudiants

Ce Chromebook blanc brillant n’est peut-être pas évalué pour sa durabilité comme la plupart des Chromebooks, mais il peut tout de même prendre un coup et durer toute la journée d’école.

Conclusion

Lorsque vous choisissez un Chromebook pour votre enfant ou vos études, vous pourriez être tenté de choisir un modèle non tactile, mais combattez cette envie! Les Chromebooks à écran tactile sont plus chers, mais sont beaucoup plus faciles à interagir, en particulier pour les étudiants qui peuvent jouer à des jeux éducatifs ou utiliser des applications artistiques pour gribouiller l’ennui. Les stylets comme celui du ASUS Chromebook Flip C214 sont parfaits pour les applications artistiques – et pour les personnes qui ont tendance à toucher leurs cibles tactiles comme moi – mais vous pouvez les ignorer si vous ne pensez pas en avoir besoin.

Le C214 peut être un peu difficile à trouver en ce moment – honnêtement, la plupart des bons Chromebooks sont assez difficiles à trouver en ce moment sans faire face à des hausses de prix – mais Dell a été parfaitement compatible avec sa disponibilité et ses prix sur le Dell 3100 2-in 1, donc si vous voulez un Chromebook durable pour votre enfant, le Dell est un pari infaillible sur un marché Chromebook incertain.

11,6 pouces est la taille standard pour les Chromebooks – éducatifs et réguliers – car il est assez petit pour être facilement portable tout en étant assez grand pour faire votre travail. Alors que les ordinateurs portables de 13 à 14 pouces ont du sens pour les enseignants qui restent dans une pièce la plupart du temps, pour les étudiants qui trimballent des ordinateurs portables entre les périodes, les plus petits et les plus légers sont meilleurs. Les Chromebooks à écran tactile de 14 pouces de qualité coûtent également plus de 500 $, mais si vous voulez quelque chose de plus grand qu’un ordinateur portable standard, consultez notre guide des meilleurs Chromebooks pour ces recommandations.

