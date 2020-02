Portable, populaire et parfait pour se mettre sous tension avec l’aide du soleil, le clavier solaire sans fil Logitech K760 est un clavier formidable à garder à l’esprit. Ce clavier ne se charge pas seulement au soleil, mais aussi avec une lampe à incandescence, et lorsqu’il est complètement chargé, il peut fonctionner de manière transparente jusqu’à trois mois. Le K760 est un peu plus petit, ce qui le rend idéal pour voyager et travailler où que vous soyez.