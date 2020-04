Meilleurs contrôleurs Android

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/15

7 h 45 PDT le 15 avril 2020 et dernière mise à jour 2020/04/19

13 h 53 PDTA le 19 avril 2020.

À mesure que les téléphones deviennent plus performants, les jeux mobiles deviennent plus complexes. Pour jouer quelque chose comme Fortnite ou Dead Cells sur votre téléphone, vous voudrez probablement quelque chose d’un peu plus précis que les cibles tactiles à l’écran. Heureusement, Android est compatible avec une large gamme de manettes de jeu Bluetooth. Voici quelques-unes de vos meilleures options.

Contrôleurs de console

Pas besoin de vous habituer à la sensation d’un nouveau contrôleur: si vous avez une console de jeu de génération actuelle, vous avez déjà une manette de jeu pour votre téléphone. Les contrôleurs propriétaires pour PlayStation 4, Switch et Xbox One sont tous capables de s’associer avec des appareils Android, bien que la compatibilité des jeux individuels varie.

8BitDo Sn30 Pro

Le Sn30 Pro est un contrôleur Bluetooth polyvalent qui peut se connecter à votre téléphone, votre Switch et votre PC. Il est calqué sur l’emblématique manette de jeu Super Nintendo, ce qui signifie qu’il est assez mince et mobile – mais il a toutes les entrées d’un contrôleur moderne grâce à l’ajout de baguettes cliquables et d’une deuxième paire de boutons d’épaule. C’est génial pour les jeux de plateforme et les jeux de combat à l’ancienne, mais cela fonctionne aussi bien pour les tireurs et autres. Il se charge également par USB-C, ce qui est toujours génial. Vous pouvez l’obtenir pour 45 $.

Si vous êtes plus soucieux d’ergonomie que de portabilité, il existe une version avec de plus grandes poignées pour 5 $ de plus.

SteelSeries Stratus Duo

Beaucoup de joueurs mobiles ne jurent que par le SteelSeries Stratus Duo. Le contrôleur a une disposition familière et des boutons retour et accueil compatibles Android, et il dure environ 20 heures sur une charge (via Micro USB, cependant – ew). La manette de jeu peut également tirer à double usage en tant que contrôleur Windows. Vous pouvez le trouver pour 50 $ à 60 $ sur Amazon ou directement depuis SteelSeries.

(Ce support de téléphone illustré ci-dessus n’est pas fourni avec le contrôleur, malheureusement – c’est 10 dollars supplémentaires.)

MOGA XP5-A Plus

Le XP5-A Plus terriblement nommé de Moga est une manette de jeu multi-appareil bien équipée qui ressemble et se sent comme un contrôleur normal. Il charge également par Micro USB, ce qui est loin d’être idéal compte tenu de son prix décidément hors budget de 65 $. Mais il a une paire de boutons supplémentaires programmables à l’arrière, et contrairement au SteelSeries, il est livré avec un clip de téléphone. Vous pouvez en acheter un auprès de Target ou d’Amazon.

Razer Raiju

Si vous êtes vraiment sérieux au sujet du jeu mobile et que le coût n’est pas un problème (un cas de pointe, certes, mais qui sommes-nous pour juger), consultez le Razer Raiju. Le contrôleur possède toutes les subtilités que vous pourriez attendre d’une manette de jeu mobile et plus encore: chargement USB-C, support de téléphone universel intégré et déclencheurs supplémentaires qui peuvent être configurés dans une application d’accompagnement. Ces fonctionnalités premium ont un coût – le Raiju coûte environ 150 $. Comme la plupart des contrôleurs Bluetooth, il est également compatible avec PC, si cela vous aide à justifier le prix.

Le Junglecat est une autre option haut de gamme de Razer, bien qu’il nécessite un téléphone compatible avec un étui spécialisé. Le prochain Kishi est un concept similaire qui fonctionne avec plus d’appareils, mais sa date de sortie est toujours à déterminer.