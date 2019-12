Meilleurs contrôleurs de jeu pour Android en 2019

Meilleur

Les jeux mobiles sur votre téléphone offrent souvent la flexibilité de jouer partout en utilisant simplement les commandes de l'écran tactile. Mais soyons réalistes – il n'y a rien de mieux que de jouer avec une manette de confiance en main. La meilleure option est le Razer Raiju Mobile qui est un contrôleur Bluetooth premium qui vous permettra de jouer à tous vos jeux old-school préférés en utilisant des émulateurs ou les meilleurs jeux Android prenant en charge les commandes Bluetooth.

Meilleur dans l'ensemble: Razer Raiju Mobile

Lorsque vous considérez tout ce que le Razer Raiju Mobile apporte à la table – deux connexions Bluetooth et filaires, quatre boutons multifonctions qui peuvent être remappés pour répondre à vos besoins, un mode de déclenchement de cheveux pour les déclencheurs gauche et droit, et un support de téléphone avec un 60 inclinaison à degrés pour des angles de vision confortables – la seule chose qui pourrait vous donner une pause est le prix.

Le Razer Raiju Mobile est un contrôleur professionnel qui se sent parfaitement équilibré dans votre main, même avec un téléphone monté. Cela en fait un excellent contrôleur pour les sessions de jeu prolongées, tout comme la durée de vie de la batterie de plus de 20 heures et le câble USB-A à USB-C tressé extra-long que vous pouvez utiliser pour charger le contrôleur pendant que vous jouez. Le seul problème que j'ai rencontré est que la poignée bloque parfois les commandes de volume ou, dans le pire des cas, fait pression sur le bouton d'alimentation.

Sorti comme accessoire premium pour le Razer Phone 2, le Raiju Mobile fonctionne également avec deux téléphones Android à la fois. C'est l'une de mes fonctionnalités préférées sur ce contrôleur; il y a un commutateur physique qui vous permet de coupler et de vous connecter à deux téléphones différents. C'est parfait si vous avez l'intention de partager cette manette avec d'autres joueurs.

Avantages:

Prise en main confortable

Facile à coupler via Bluetooth

Fonctionne avec deux téléphones à la fois

Comprend des serrures à gâchette

Livré avec des câbles pour la connexion filaire et la charge

Fonctionne parfaitement pour toute application prenant en charge les commandes Bluetooth

Les inconvénients:

Impossible de personnaliser les boutons de carte

La poignée du téléphone peut bloquer l'accès aux commandes de volume

Meilleur dans l'ensemble

Razer Raiju Mobile

Un contrôleur professionnel pour les joueurs mobiles sérieux

Le Raiju Mobile est le contrôleur de jeu Bluetooth le plus complet que vous puissiez acheter pour les jeux mobiles.

Duo de statuts SteelSeries au meilleur rapport qualité-prix

SteelSeries a fourni les meilleurs contrôleurs de jeu Bluetooth pour Android, et le Stratus Duo est son dernier et le meilleur. Encore une fois, la société a conçu un contrôleur confortable à tenir. Cette fois, c'est avec une batterie lithium-ion rechargeable et un dongle Wi-Fi qui vous permet de le connecter tout aussi facilement à un PC pour jouer à vos jeux Steam préférés.

Le Duo a remplacé le Stratus XL comme mon contrôleur SteelSeries préféré pour Android. Pour commencer, le contrôleur a été repensé pour être plus ergonomique, en particulier autour du sommet. Les boutons d'épaule sont confortables et la seule chose qui manque est un support pour téléphone (vendu séparément). Mieux encore, la batterie lithium-ion rechargeable signifie que je ne suis jamais parti à la recherche de piles AA comme je l'étais avec le XL.

Avantages:

Batterie rechargeable

Conçu pour le confort

S'associe rapidement et en toute fiabilité

Basculez facilement entre Android et PC

Se connecte via Bluetooth ou Wi-FI avec un adaptateur USB

Les inconvénients:

Pas de retour haptique

Le support de téléphone coûte en supplément

Meilleure valeur

SteelSeries Stratus Duo

Pour ceux qui rebondissent entre Android et les jeux PC

Le Stratus Duo est un contrôleur raffiné et confortable qui se connecte également aux PC avec le dongle USB inclus.

Idéal avec les piles AA SteelSeries Stratus XL

Le SteelSeries Stratus XL est toujours un excellent contrôleur, mais seulement si cela ne vous dérange pas de traiter avec des batteries. La conception est un bon mélange entre la construction ergonomique d'une manette Xbox One et la disposition supérieure des boutons et des manettes des contrôleurs DualShock de Sony. C'est une excellente combinaison qui offre le meilleur des deux mondes.

Les utilisateurs d'Android reconnaîtront les trois boutons de navigation au milieu comme les anciens boutons de navigation Android, qui sont utilisés pour permuter et fermer les applications lorsque le contrôleur est connecté. Au-dessus se trouvent les notifications LED qui vous donnent des indices visuels de l'état couplé du contrôleur ainsi que de la durée de vie de la batterie.

Bien sûr, bien que vous économisiez initialement de l'argent avec ce contrôleur, vous devrez vous approvisionner en piles AA. Vous pouvez vous attendre jusqu'à 40 heures d'autonomie tant que vous vous souvenez d'éteindre le contrôleur lorsque vous avez terminé.

Avantages:

Grande valeur d'une marque de confiance

Conception et agencement confortables

Bouton d'accueil et de retour dédié pour la navigation Android

Jusqu'à 40 heures d'autonomie sur deux piles AA

Les inconvénients:

Les batteries peuvent coûter cher

Support de téléphone vendu séparément

Meilleur avec des piles AA

SteelSeries Stratus XL

Faites le plein de ces AA

Le SteelSeries Stratus XL est toujours un excellent choix pour les joueurs Android, un contrôleur bien conçu à un prix avantageux.

Meilleur contrôleur rétro 8BitDo SN30

Si votre enfance a impliqué de passer d'innombrables heures à jouer à SNES, le 8bitDo SN30 vous donnera toutes les sensations nostalgiques.

La conception emblématique de la manette Nintendo est mise à jour avec une connectivité Bluetooth qui permet au 8BitDo SN30 de fonctionner avec Android, Windows, macOS, Raspberry Pi et même la Nintendo Switch. Une telle polyvalence sera particulièrement précieuse si vous avez une collection de jeux rétro que vous aimez revisiter. L'absence d'un interrupteur d'alimentation ou d'un bouton dédié pour l'appairage n'est pas aussi bonne – vous utilisez plutôt les boutons Démarrer et Sélectionner, ce qui peut entraîner un désappariement par accident.

8BitDo fait un excellent travail en fournissant toutes les fonctionnalités modernes que nous attendons d'un contrôleur sans fil de qualité. Non seulement vous obtenez la familiarité et le confort de la manette SNES bien-aimée, mais il est également disponible dans toutes les couleurs classiques de la GameBoy Color, ce qui est parfait si vous envisagez d'acheter un couple pour le multijoueur. Tout est alimenté par une batterie rechargeable de 480 mAh, et l'appairage et la réinitialisation sont effectués à l'aide du bouton Sélectionner.

Avantages:

Contrôleur SNES sans fil

Bien construit avec D-pad tactile et boutons

Disponible dans des options de couleurs nostalgiques

Compatible avec Android et plus

Les inconvénients:

Aucun interrupteur ou bouton dédié pour l'alimentation ou l'appairage

Pas de baguettes

Meilleur contrôleur rétro

8BitDo SN30

L'association parfaite pour les joueurs rétro

Voici le contrôleur SNES sans fil dont vous rêviez enfant. Démarrez votre jeu avec cette manette Bluetooth pour jouer aux jeux de plateforme classiques et aux RPG.

Meilleur contrôleur pour la personnalisation SCUF Prestige

SCUF est une marque d'accessoires tierce qui s'est imposée comme l'un des principaux fabricants de contrôleurs pour les sports électroniques, et le SCUF Prestige est un excellent exemple de la façon dont. Il s'agit d'une manette Xbox One Elite haut de gamme et personnalisable, conçue pour un confort maximal et pour raccourcir les temps de réponse des joueurs compétitifs.

Tout ici est d'être rapide, précis et accessible. Vous pouvez personnaliser les déclencheurs à la volée, d'un tirage complet au plus court des coups, ce qui est idéal pour les tireurs. La plaque avant et les baguettes peuvent également être échangées et personnalisées avec vos couleurs préférées.

Bien qu'il s'agisse principalement d'un contrôleur conçu pour les jeux Xbox One et PC, il fonctionne également très bien avec Android car il se connecte via Bluetooth. C'est probablement exagéré pour la plupart des jeux mobiles, mais c'est un excellent choix si vous aimez également jouer sur Xbox One ou PC.

Avantages:

Contrôleur Premium utilisé par les concurrents eSports

Fonctionne également avec Xbox One et PC

Déclencheurs réglables et commandes de palette cartographiées

Personnalisation complète

Léger pour des sessions de jeu prolongées

Jusqu'à 30 heures sur une batterie complètement chargée

Les inconvénients:

Prix ​​demandé élevé

Overkill pour la plupart des jeux mobiles

Utilise le micro-USB pour le chargement

Meilleur contrôleur pour la personnalisation

SCUF Prestige

Un contrôleur conçu pour être utilisé par les joueurs professionnels

Vous souhaitez utiliser le même équipement que les joueurs eSports utilisent? SCUF vous couvre avec cette manette sans fil entièrement personnalisable.

Meilleure poignée de jeu GameSir F1 Grip

En théorie, tout contrôleur qui propose des boutons physiques doit être meilleur que les commandes à écran tactile, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai fait face à de nombreux problèmes de connectivité Bluetooth frustrants ou à des entrées décalées lorsque tout ce que je veux, c'est une chose plus confortable à tenir dans ma main que mon smartphone plat.

C'est là que j'en suis venu à apprécier le GameSir F1 Game Grip. Vous pouvez l'utiliser sur pratiquement n'importe quel téléphone pour fournir à vos paumes quelque chose sur lequel vous reposer. Il faut un peu de temps pour s'habituer à l'endroit où vos pouces tombent naturellement en tenant la poignée au lieu de simplement tenir votre téléphone. Mais cela fait des merveilles si vous souffrez fréquemment de fatigue des mains après avoir joué à des jeux pendant plusieurs heures.

Il comprend également un joystick conducteur qui repose sur l'écran et vous permet de contrôler les mouvements de votre personnage avec une réponse plus tactile. C'est un simple accrochage pour changer son orientation ou la supprimer complètement. Et la poignée peut également être utilisée comme béquille pour regarder des médias ou jouer avec une manette Bluetooth.

Avantages:

Compatible avec à peu près n'importe quel téléphone

Aucun problème d'appairage ou de compatibilité

Le joystick conducteur fonctionne bien parfois

Ajoute le confort indispensable

Compact et abordable

Les inconvénients:

Le joystick conducteur est gênant avec d'autres jeux

Meilleure prise de jeu

GameSir F1 Grip

Obtenez juste une prise!

Le GameSir F1 Grip vous offre un peu plus de tenue pendant que vous profitez de vos jeux mobiles préférés.

Bottom Line

La valeur d'un contrôleur Bluetooth pour les jeux continuera de croître avec les services de streaming de jeux comme Stadia de Google et xCloud de Microsoft, nous permettant de faire plus de jeux en déplacement. Si vous ne disposez pas déjà d'un contrôleur Bluetooth premium, vous devriez regarder quelque chose comme le Razer Raiju Mobile, qui fait partie de la grande poussée de Razer sur la scène des jeux mobiles.

Le Raiju Mobile vous permet de garder deux appareils couplés simultanément avec une connexion filaire également prise en charge, au moins lors de l'utilisation du Razer Phone 2. Il est parfaitement équilibré et prend en charge les téléphones de toutes tailles avec le support de téléphone réglable. Vous bénéficiez également de fonctionnalités premium telles que des commutateurs physiques pour les déclencheurs à court trajet et quatre boutons personnalisables que vous pouvez remapper avec l'application Raiju Mobile.

Le Raiju Mobile est mon contrôleur Bluetooth préféré, mais il existe également d'excellentes options disponibles à partir de SteelSeries, 8BitDo et SCUF. Il y a aussi une quantité stupéfiante de contrôleurs bon marché en ligne. Mais tout ce qui coûte moins de 30 $ est lié à des problèmes de qualité de construction ou de connectivité Bluetooth. Donc, j'ai gardé notre liste courte avec juste les meilleures options que vous devriez considérer.

