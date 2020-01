Meilleurs contrôleurs de jeu pour NVIDIA Shield TV en 2020

Meilleur

Contrôleurs de jeu pour NVIDIA Shield TV

Android Central

2020

NVIDIA a mis à jour ses consoles Shield TV en 2019 et les nouveaux modèles à tube et Pro sont toujours les meilleurs appareils de streaming Android pour les joueurs. Il existe de nombreuses façons de jouer à des jeux sur votre Shield, à partir de la collection croissante de jeux Android TV disponibles sur le Google Play Store ainsi que de jeux PC AAA diffusés via le service GeForce NOW de NVIDIA. Si vous voulez un contrôleur ou deux pour un multijoueur sur canapé, vous serez heureux de savoir qu’à côté de son excellent contrôleur, le NVIDIA Shield TV offre la prise en charge Bluetooth pour d’autres excellents contrôleurs de jeu.

Le bouclier NVIDIA est idéal pour les jeux sur canapé

Souvent ignoré pour ses prouesses de jeu, le NVIDIA Shield offre une multitude de façons de jouer, que vous téléchargiez des jeux depuis le Google Play Store, des jeux en streaming depuis NVIDIA GeForce Now ou depuis votre propre PC propulsé par NVIDIA GeForce à l’aide de GameStream. Grâce à la prise en charge solide des contrôleurs de jeu tiers, vous disposez d’une tonne d’excellentes options pour profiter d’un canapé multijoueur avec vos amis.

L’option la plus fiable restera toujours le contrôleur NVIDIA Shield, car il se connectera de manière fiable à chaque fois et propose des commandes de volume et une prise casque. Au-delà de cela, je recommande le SteelSeries Stratus Duo qui fonctionne également bien avec les smartphones et les jeux PC.

Au-delà de cela, il pourrait être utile de choisir une PS4 ou une Xbox One supplémentaire si vous possédez déjà l’une de ces consoles, car elles peuvent à la fois se connecter au Shield et tirer en double.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.