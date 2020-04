Meilleurs contrôleurs Nintendo Switch pour Fortnite en 2020

Source: iMore

Le timing est tout dans un jeu compétitif de Fortnite, et faire une erreur parce que vous utilisez les Joy-Cons maladroits fournis avec votre Nintendo Switch peut vous coûter un match. Le jeu de bataille royale permet le jeu croisé, vous affronterez donc des adversaires sur toutes les plateformes. Cela signifie que tout le monde n’aura pas le même handicap lors de l’utilisation d’un contrôleur de base. Votre meilleur pari est probablement la manette Nintendo Switch Pro, qui offre une expérience améliorée tout en activant toutes les fonctions du système, mais si votre budget est restreint ou plus axé sur le style, nous avons également trouvé d’excellentes options.

Meilleur dans l’ensemble: Pro Controller

Source: iMore

La manette Nintendo Switch Pro est actuellement le roi de la colline en ce qui concerne la saisie par bouton et bâton. Le Pro offre toutes les mêmes fonctionnalités de votre Joy-Cons avec aucune des crampes à la main. Il a également beaucoup d’extras comme le support Amiibo et Rumble, et une batterie rechargeable.

Je suis sûr que vous constaterez également que la visée est beaucoup plus fluide et fiable car les bâtons du contrôleur Pro offrent une plus grande amplitude de mouvement que les Joy-Cons.

De plus, le contrôleur pro prend en charge les commandes de mouvement. Si vous souhaitez améliorer votre jeu sur Fortnite, le contrôleur Pro est probablement votre meilleur pari.

Enfin, il est livré avec un câble de chargement USB-C dans la boîte, ce qui signifie que vous pouvez rester chargé même si votre session de jeu dure longtemps.

Avantages

Commandes de mouvement intégrées

Positionnement correct du bâton

Sans fil

Prise en main confortable

Meilleur dans l’ensemble

Contrôleur Pro

Une mise à niveau stricte de vos Joy-Cons

Avec le contrôleur Pro, vous obtenez la meilleure expérience de contrôleur complète que le commutateur puisse offrir. Il est confortable à tenir et, surtout, précis. Il est idéal pour jouer à Fortnite sur le Switch.

Meilleure valeur: contrôleur filaire Hori

Source: Hori

Si vous n’êtes pas tout à fait prêt à dépenser beaucoup d’argent pour un contrôleur Pro, il existe une autre option. Ce contrôleur filaire de Hori vous coûtera moins de la moitié d’un contrôleur Pro avec une précision similaire.

La précision est le détail le plus crucial pour jouer à des jeux comme Fortnite, et avoir un contrôleur filaire aide réellement à cela et au temps d’entrée. Les contrôleurs sans fil peuvent être affectés par des sources extérieures, comme le Wi-Fi et d’autres appareils Bluetooth, mais un excellent contrôleur filaire contourne ce problème.

Ce contrôleur filaire ne fournit pas de grondement, de fonctionnalité Amiibo ou de contrôle de mouvement, mais si vous êtes juste sur le marché pour une entrée de contrôle améliorée à bas prix, vous ne pouvez pas battre l’Hori.

Avantages

Le rapport qualité prix

Excellente longueur de fil (10 pieds)

Précision incroyable pour le prix

D-pad détachable

Les inconvénients

Pas sans fil

Pas de commandes de mouvement

Aucune rétroaction Rumble

Meilleure valeur

Hori Wired Controller

Le moins cher que vous pouvez obtenir

C’est peut-être le moins cher, mais l’Horipad est un contrôleur étonnamment précis et confortable à utiliser. Le câble de 10 pieds est également avantageux.

Meilleures fonctionnalités: contrôleur sans fil PowerA

Source: PowerA

Le contrôleur PowerA a la même liberté sans fil que le contrôleur Pro, ainsi que les excellents contrôles de mouvement, mais à un prix considérablement réduit.

Il n’a pas de NFC, donc pas d’Amiibos, et il n’a pas de retour haptique, mais ces choses ne sont qu’une distraction de la bataille royale dans laquelle vous vous trouvez, alors peu importe, non?

La cerise sur le gâteau pour le PowerA est les boutons arrière programmables. Ils ne sont pas aussi confortables que les palettes des contrôleurs d’élite d’autres consoles, mais ils fonctionnent. Le fait d’avoir certaines fonctions associées aux boutons arrière signifie que vous pouvez améliorer votre jeu dans les matchs en ligne.

Avantages

Commandes de mouvement

Boutons programmables arrière

Autonomie de 30 heures

Extrêmement confortable

Les inconvénients

Très léger dans la main

Pas de grondement

Meilleures caractéristiques

Contrôleur sans fil PowerA

Fonctionnalités Pro

Bien qu’il n’ait pas certains des frissons comme les grondements et Amiibo NFC, il a quelques fonctionnalités professionnelles qui valent la peine d’être achetées. Les boutons arrière sont excellents pour Fortnite

Meilleur rétro: contrôleur PowerA GameCube

Source: PowerA

Je vais mettre ça de l’avant. À moins que vous n’ayez utilisé ce type de contrôleur auparavant, cela va sembler bizarre de jouer à Fortnite avec le contrôleur GameCube de PowerA. Le placement des boutons est étrange si vous n’y êtes pas habitué, mais cela fait partie du charme.

Le contrôleur suit la même disposition folle, amusante et violette du contrôleur GameCube original avec quelques mises à jour modernes. Ces mises à jour vous permettent de jouer à tous les jeux Switch avec, et pas seulement à Smash Bros.

Il a également la même configuration sans fil et les mêmes commandes de mouvement que le contrôleur PowerA ci-dessus, donc malgré la nostalgie, il fonctionnera aussi bien que n’importe quel contrôleur moderne.

Si vous aimez votre rétro, votre nostalgie, vos pensées de jeunesse, alors c’est le contrôleur pour vous. Il vous permettra toujours de jouer à Fortnite très bien, mais vous aurez l’air plus cool en le faisant.

Avantages

Vous fait sentir les sensations

Modernisé pour les derniers jeux

Violet!

Disposition GameCube pour Smash Bros.

Violet!

Les inconvénients

Pas vraiment une excellente mise en page pour Fortnite.

Meilleur rétro

Contrôleur PowerA GameCube

Roi de la nostalgie

D’accord, ce n’est peut-être pas le contrôleur Fortnite le plus efficace, mais il a tout ce dont vous avez besoin pour jouer, et il a le style rétro pour vous faire sentir bien. Ai-je mentionné que c’était violet? Trop cool.

Meilleur confort: manette sans fil BEBONCOOL

Source: BEBONCOOL

La conception ergonomique et le matériau antidérapant utilisés dans la manette sans fil Switch de BEBONCOOL garantissent que vos mains restent stables pendant les longues sessions de jeu, ce qui est parfait pour un jeu compétitif où vous ne pouvez pas simplement appuyer sur pause. Il a également une charge de batterie qui dure de 12 à 15 heures et ne prend que deux heures pour se recharger. Pour économiser la batterie, il passera en mode repos après cinq minutes. Un câble de charge Micro B est inclus afin que vous puissiez le brancher et jouer si vous ne voulez pas attendre.

Outre des fonctionnalités destinées aux longues sessions de jeu, il offre également une précision accrue avec des commandes sensibles. La disposition est presque identique à celle d’une manette PlayStation 4 DualShock, donc cela vous semblera très familier si vous avez de l’expérience avec cette console, mais peut être déroutant si vous vous êtes habitué à Joy-Cons.

Contrairement à certaines options abordables, BEBONCOOL a des commandes de mouvement et permet des vibrations. Vous pouvez régler le retour haptique sur élevé ou faible en fonction de vos préférences d’intensité. Cependant, cela ne fonctionne toujours pas avec Amiibo.

Avantages

Longue durée de vie de la batterie

Confortable entre vos mains

Retour haptique

Les inconvénients

No Amiibo

La disposition des boutons est plus proche de la PlayStation 4

Meilleur confort

Contrôleur sans fil BEBONCOOL

Avoir une emprise

Avec une disposition plus similaire à une PS4 DualShock peut sembler étrange lors d’un jeu Switch, BEBONCOOL offre une prise en main confortable pour les longues sessions de jeu grâce à la technologie antidérapante. Il dispose également de commandes de mouvement et de vibrations, ce qui le rend proche d’une expérience Pro.

Conclusion

Bien que la Nintendo Switch n’ait pas autant d’options de contrôleur que les autres consoles, cela ne signifie pas que vous devez vous en tenir aux Joy-Cons par défaut du système. L’achat d’un de ces périphériques peut faire une énorme différence dans votre expérience de jeu en vous permettant d’utiliser pleinement vos compétences.

Le contrôleur Pro est vraiment le meilleur choix si vous êtes sérieux au sujet de jouer à Fortnite, mais ce n’est pas bon marché. Le contrôleur sans fil PowerA est la deuxième meilleure chose, bien que vous puissiez obtenir certaines des mêmes fonctionnalités à moindre coût si vous achetez la version de BEBONCOOL. Choisissez-en un qui correspond à vos priorités.

