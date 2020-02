Meilleurs contrôleurs tiers pour Nintendo Switch en 2020

Meilleur

Les Nintendo Switch Joy-Cons sont des manettes fantastiques, mais elles sont chères. De plus, les boutons sont petits et les personnes aux mains plus grandes peuvent les trouver ennuyeuses ou difficiles à manipuler. Bien sûr, Nintendo a conçu le contrôleur Pro comme une manette de jeu plus traditionnelle pour les personnes qui voulaient quelque chose de plus grand, plus lourd et un peu plus conventionnel. Si vous voulez un contrôleur de jeu plus conventionnel pour votre Switch et que vous voulez dépenser moins d’argent, vous avez d’autres options. Voici nos manettes tierces préférées pour Nintendo Switch.

C’est probablement le plus proche de la manette Nintendo Pro. Il est sans fil et dispose de commandes de mouvement, d’une autonomie de 30 heures et de la même disposition que le contrôleur Pro pour le commutateur. Comme les autres contrôleurs de PowerA, il prend également deux piles AA.

41 $ chez Amazon

Il s’agit du premier contrôleur Nintendo Switch à disposer d’une prise casque. N’est-ce pas? Cela aurait dû être fait plus tôt. Vous pouvez régler le volume de la musique pendant le jeu en utilisant le D-pad, et il y a des faces avant interchangeables. Vous ne vous sentirez pas trop attaché car il est livré avec un câble de 10 pieds.

25 $ chez Amazon

Si vous devez remplacer votre Joy-Cons ou si vous voulez un ensemble supplémentaire pour les jeux multijoueurs, cette paire de contrôleurs fera l’affaire. Ils glissent sur et hors de votre Switch, incluent des commandes de mouvement et même des grondements. Choisissez parmi six options de couleurs différentes.

39 $ chez Amazon

Les Joy-Cons de Nintendo sont définitivement uniques, mais leur petite taille rend parfois difficile le maintien du Switch pendant de longues périodes. Le JoyPad de JALVDE ressemble beaucoup au Joy-Cons officiel, mais vous offre une meilleure adhérence afin que vous puissiez jouer plus confortablement avec votre Switch. Il dispose également de commandes de mouvement et offre même des vibrations.

40 $ chez Amazon

Si vous êtes prêt à sacrifier les capacités de grondement, de contrôle de mouvement et de NFC, la manette HORIPAD Wired Nintendo Switch est une option très économique. Il est livré avec un câble de 10 pieds, ce qui le rend assez long pour s’asseoir à une distance confortable de votre téléviseur. Il dispose également d’un pavé directionnel amovible pour que vous puissiez choisir entre celui-ci ou les boutons.

20 $ chez Amazon

Le câble inclus mesure huit pieds de long, ce qui vous donne suffisamment de longueur pour travailler. De plus, les baguettes sont disponibles en trois longueurs différentes, vous avez donc une certaine personnalisation de la sensibilité physique. Malheureusement, le contrôleur filaire PowerA ne prend pas en charge NFC (donc pas d’amiibo) et n’a pas de commandes de mouvement.

24 $ chez Amazon

Pour certains fans de Nintendo, le contrôleur GameCube règnera toujours en maître, et le contrôleur de style PowerC Wireless GameCube apporte ce style et cette sensation classiques au Nintendo Switch. Avec les commandes de mouvement à bord, il ressemble beaucoup plus à une manette Nintendo Switch qu’à d’autres manettes de jeu; cependant, il n’y a pas de capacités de grondement ou de NFC. De plus, au lieu d’être rechargeable, il a besoin de deux piles AA.

37 $ chez Amazon

La Nintendo Switch propose une tonne de jeux rétro et de style rétro dans le Nintendo eShop, alors pourquoi ne pas utiliser une manette qui incarne cette nostalgie de manière parfaite? Les boutons de sélection et de démarrage fonctionnent respectivement comme les boutons – et +, et le 8Bitdo SN30 ajoute même deux joysticks pour que vous puissiez jouer à tous vos jeux comme un contrôleur Pro.

45 $ chez Amazon

Peut-être que vous êtes l’un de ces gens qui sont totalement amoureux de la manette Xbox ou même de la PS4 DualShock. Ou peut-être que vous ne voulez tout simplement pas acheter un contrôleur supplémentaire. Heureusement pour vous, il existe une solution qui vous permettra d’utiliser ces manettes sur votre Nintendo Switch. Le Magic-NS vous permettra de connecter sans fil une manette PS4, PS3, Wii U Pro ou Xbox One S à votre Nintendo Switch.

18 $ chez Amazon

C’est une excellente alternative au contrôleur Pro officiel de Nintendo. Il comprend des commandes de mouvement, deux moteurs pour les chocs et une conception ergonomique. Vous pouvez jouer sans fil jusqu’à huit heures à l’aide de la batterie interne de 350 mA. Si la durée de vie de la batterie diminue, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le brancher et continuer à jouer. Il est livré avec une garantie de trois ans et une politique de retour de 45 jours, vous pourrez donc le faire réparer ou le retourner si nécessaire.

26 $ chez Amazon

Ce contrôleur d’aspect conventionnel comprend un grondement HD, des commandes de mouvement et des boutons élargis. Il propose également un D-pad et un joystick gauche pour que vous puissiez jouer avec les options qui vous conviennent le mieux. La durée de vie de la batterie dure jusqu’à cinq heures. C’est beaucoup de temps pour une session de jeu moyenne, mais vous voudrez vous assurer de la charger entre les utilisations. Il a également des capacités plug-and-play si la batterie est faible. Vous bénéficiez d’une grande liberté lorsque vous jouez avec le câble branché et en charge, car il mesure plus de 20 pouces de long.

23 $ chez Amazon

La batterie interne de ce contrôleur dure jusqu’à huit heures, ce qui vous laisse beaucoup de temps pour le charger entre les sessions de jeu. Il est livré avec un sac de protection rigide en EVA, ce qui le rend plus sûr et plus facile à transporter lors de vos déplacements. Il répond aux commandes de mouvement et possède des vibrations intégrées. L’indicateur d’autonomie de la batterie vous permet de savoir en un coup d’œil si le contrôleur a besoin d’une recharge. Choisissez entre un contrôleur rouge ou bleu.

28 $ chez Amazon

La Nintendo Switch est une console incroyable, et elle peut être encore mieux appréciée avec le bon contrôleur. Un contrôleur d’aspect conventionnel est particulièrement nécessaire pour les jeux multijoueurs, les tireurs et les RPG d’action. Puisqu’il y a tellement de contrôleurs tiers là-bas, il n’y a pas besoin de préparer plus pour le contrôleur Pro si vous ne le souhaitez pas.

Notre recommandation numéro un est la manette sans fil Nintendo Switch de PowerA en raison de sa conception ergonomique et légère. Il se sent bien dans les mains de taille adulte et offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour une session de jeu intense. Gardez à l’esprit qu’il ne prend pas en charge les amiibo.

Si vous préférez quelque chose d’un peu moins cher, consultez la manette HORIPAD Wired Nintendo Switch. C’est le contrôleur le moins cher de cette liste, mais il vous offrira toujours une meilleure expérience de jeu que les Joy-Cons. Maintenant, jouez!

