Meilleurs coques bon marché pour iPhone XR en 2020

Meilleur

Coques bon marché pour iPhone XR

iMore

2020

Vous avez dépensé beaucoup d’argent pour ce magnifique nouvel iPhone XR. Vous voulez le garder en sécurité et en parfait état, mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour le faire (vous avez déjà dépensé autant d’argent qu’il est!). Ou peut-être que vous aimez avoir plusieurs cas différents à échanger pour des looks différents, et que vous ne voulez pas vous ruiner. Quoi qu’il en soit, voici quelques-unes de nos coques bon marché préférées pour l’iPhone XR.

Choix du personnel

Spigen est une marque préférée de longue date; son mélange de prix et de qualité est imbattable. Vous ne pouvez pas vous tromper avec aucun de ses étuis, mais le Neo Hybrid a un look inhabituel et masculin. La nuance présentée ici est Gunmetal, également disponible en deux autres teintes, Jet Black et Satin Silver.

15 $ + sur Amazon

J’adore ce numéro brillant de Spigen. C’est un étui en TPU simple et flexible pour une protection mince. Si ce Quartz Glitter Rose n’est pas votre teinte, vous pouvez choisir le Quartz Glitter Crystal ou Crystal Clear à la place.

14 $ chez Amazon

Ce petit numéro est surtout clair avec un reflet de couleur autour du pare-chocs. Il est mince et offrira une certaine protection contre les chutes sans beaucoup de volume. Une lunette surélevée autour de la caméra offre également une certaine protection. Choisissez parmi noir, gris, HD transparent, rouge ou or rose.

7 $ + sur Amazon

L’étui Silk Grip est conçu pour – vous l’aurez deviné – l’adhérence. L’étui souple a des côtés texturés pour ne pas tomber des mains. Il est disponible en plusieurs couleurs et vous pouvez choisir parmi plusieurs motifs amusants pour la personnalisation. Bonus: un protecteur d’écran est inclus.

12 $ chez Amazon

Inspiré de l’emblématique étui en silicone d’Apple, celui-ci est également doublé de microfibre. J’aime que SURPHY ait mis la marque à l’intérieur de l’étui, et il est disponible dans une poignée de couleurs attrayantes.

12 $ chez Amazon

Cet étui très apprécié est fabriqué en cuir PU. Le cuir PU est également connu sous le nom de cuir bi-coulé ou cuir fendu, et il se compose d’un support en cuir fendu et d’un revêtement en polyuréthane. Cette marque est assez populaire sur Amazon. Choisissez parmi noir, marron, bleu, kaki, rouge ou gris.

14 $ chez Amazon

Mélanger l’aspect ancien du marbre avec la technologie la plus récente est une juxtaposition amusante. Cet étui flexible en TPU d’ESR donne à votre téléphone un look différent sans vous ruiner. Il se décline en trois teintes de «marbre» ​​Sierra, noir, or gris et blanc.

13 $ chez Amazon

L’étui MOSNOVO est super magnifique avec son design floral et rayé, mais ne vous laissez pas tromper par la jolie. Il ajoutera une protection sérieuse à votre iPhone avec son cadre en TPU absorbant les chocs et sa plaque arrière solide. Le boîtier double couche est également totalement transparent dans certaines parties, vous pourrez donc toujours montrer la couleur de votre iPhone XR.

11 $ chez Amazon

Cet étui est décrit comme du cuir PU mais aussi comme du faux cuir, donc je ne sais pas s’il y a du cuir naturel dans cet étui ou non. Quoi qu’il en soit, c’est un étui portefeuille élégant qui contient vos cartes de crédit, peut être soutenu pour regarder des vidéos et possède une fermeture magnétique. Il est disponible en une seule couleur au format XR: noir avec une bande rouge sportive, comme illustré ici.

18 $ chez Amazon

Ceci est votre étui TPU de base absolu; c’est clair, flexible, protecteur et bon marché. De plus, vous pouvez voir la couleur de votre iPhone XR à travers la coque. Pas de cloches ou de sifflets sur celui-ci, ce qui est en quelque sorte le point.

8 $ chez Amazon

Le grain du bois ajoute une chaleur visuelle attrayante à ce boîtier hybride. L’étui TENDLIN est composé de plusieurs textures, dont la fibre de carbone, le cuir et le bois. Il offrira une sensation unique à chaque fois que vous prendrez votre iPhone XR.

14 $ chez Amazon

Pas cher ne veut pas dire de second ordre

Tout simplement parce que votre cas n’est pas cher, il ne doit pas être simple. Eh bien, ça peut être si c’est ce que vous aimez. Mais il y a beaucoup d’options ici sans dépenser beaucoup d’argent. J’irais pour le Spigen Neo Hybrid. Il ne lésine pas sur la qualité ou la protection.

Lorsque vous êtes excité par tous ces designs sympas, il serait facile de le voir et de faire un tiret fou pour trouver votre portefeuille. Si vous aviez le portefeuille en cuir Rssviss, vous n’auriez pas à regarder plus loin que l’arrière de votre téléphone. C’est peut-être le cas le plus utile pour les personnes en déplacement ou simplement oublieuses. Hé, ne me regarde pas … Je connais juste mes points faibles.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.