Meilleurs coques bon marché pour iPhone XS en 2020

Choix du personnel

Spigen fabrique certains des meilleurs étuis abordables et protecteurs. Le Liquid Crystal est un étui en plastique flexible qui est limpide pour montrer votre iPhone XS au monde. Il est également mince et offre une excellente adhérence, vous ne laisserez donc pas tomber votre téléphone.

9 $ chez Amazon

L’Ultra Hybrid de Spigen est un étui mince doté d’un dos rigide avec des pare-chocs flexibles. Il est facile à monter et à descendre et offre une excellente protection contre l’usure quotidienne. Celui-ci est également adhérent, donc votre téléphone ne glissera pas de votre main.

11 $ chez Amazon

Spigen propose également la série robuste Tough Armor. Cet étui offre une protection extrême avec des couches de matériau résistant aux chocs. Il s’adapte également à votre iPhone XS pour assurer la durabilité la plus absorbante des chocs, et la poignée vous aide à garder votre téléphone en sécurité. Son prix est raisonnable par rapport à d’autres options comme la série Otterbox Defender.

16 $ chez Amazon

Cet étui est similaire à l’étui en silicone d’Apple, mais à une fraction du coût. Il est super mince, vous sentirez à peine qu’il est là, mais il protège votre téléphone contre les rayures et les éraflures de tous les jours. L’intérieur est doublé d’un matériau en microfibre, le dos a une découpe précise pour la caméra et offre une adhérence supplémentaire. Il est également disponible en plusieurs couleurs différentes.

17 $ chez Amazon

Si vous aimez les paillettes roses scintillantes, l’étui Cosmo d’iBlason est fait pour vous. Cet étui offre une protection à 360 degrés avec le couvercle avant avec un protecteur d’écran intégré, un pare-chocs en TPU absorbant les chocs et une plaque arrière en polycarbonate résistant aux rayures. Il est résistant aux empreintes digitales et le dos étincelant garantit que votre téléphone fait parler de la ville sans coûter une fortune.

22 $ ​​chez Amazon

Lorsque vous avez besoin de quelque chose qui est bon marché mais qui fait toujours le travail, vous ne pouvez pas battre la housse Mkeke. Il est disponible en plusieurs couleurs et offre une protection de base contre les chutes, les rayures et autres éraflures quotidiennes. Il est également doux et flexible, vous pouvez donc l’enfiler et l’enlever facilement.

8 $ chez Amazon

L’étui ESR Mimic est unique car il est en verre trempé et est conçu pour imiter l’arrière de l’iPhone XS. Cela signifie qu’il conserve le dos ultra brillant et que les admirateurs feront une double prise, surtout si vous en obtenez une colorée. Malgré le verre miroir, il a une adhérence et protège bien votre téléphone.

16 $ chez Amazon

Si vous préférez un étui super fin et à peine là, le Spigen Thin Fit est une bonne option. Il est super fin et protégera votre appareil contre les rayures et les éraflures quotidiennes sans ajouter aucune sorte de volume supplémentaire. Il existe plusieurs couleurs au choix.

11 $ chez Amazon

Cet élégant étui folio est fabriqué en cuir synthétique et contient trois emplacements pour cartes et une poche en argent, vous n’avez donc pas besoin d’un portefeuille séparé. Il présente également un design élégant qui n’est pas trop volumineux et le couvercle peut se plier pour fournir un support de visualisation pour regarder des vidéos en orientation paysage. Il y a quelques couleurs au choix.

19 $ chez Amazon

Cet étui mince offre une excellente protection avec des fonctionnalités bonus supplémentaires! Il a un anneau métallique intégré à l’arrière afin que vous puissiez l’utiliser comme support, support et même le monter sur des supports magnétiques. Il existe différentes options de couleurs parmi lesquelles choisir, notamment le noir, l’argent et l’or.

9 $ chez Amazon

Speck a ramené les étuis CandyShell pour l’iPhone XS, et ils sont toujours aussi bon marché! Ces étuis durables se composent d’une couche de polycarbonate dur à l’extérieur et d’une couche acrylique douce à l’intérieur qui absorbe les chocs. Ils ajoutent une quantité minimale de volume et la lèvre avant caoutchoutée garantit que l’écran ne soit pas touché lorsque vous le placez face vers le bas sur une table.

15 $ sur Amazon

Cet étui portefeuille est en cuir PU, avec l’étui intérieur en TPU flexible. Il y a deux emplacements pour cartes pour plusieurs cartes de crédit et de l’argent, et le couvercle se replie pour être utilisé comme un support tout en regardant des vidéos. La conception en relief de chat et d’arbre ajoute une touche de style à l’étui, et il est disponible dans une variété de couleurs. Il y a aussi une sangle pour que vous puissiez le porter comme un bracelet.

8 $ sur Amazon