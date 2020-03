Meilleurs coques écologiques pour Galaxy S20 en 2020

Meilleur

Coques écologiques pour Galaxy S20

Android Central

2020

Peu importe votre goût, votre téléphone a besoin d’un étui, mais lorsque les étuis sont conçus pour survivre à des années de sueur, de tension et d’abus, ils ont également tendance à durer longtemps dans une décharge une fois que vous en avez fini. Heureusement, vous pouvez acheter des caisses respectueuses de la planète – fabriquées à partir de matériaux durables et / ou pour un compostage facile. Les coques écologiques sont encore un petit marché, en particulier pour le tout nouveau Galaxy S20, mais voici les meilleures que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Choix du personnel

Disponible en six couleurs – du rouge cerise le plus lumineux que j’ai jamais vu au bleu et au noir plus sobres – ce boîtier à base de plantes à 32% est mince, vibrant et dispose d’un revêtement antimicrobien.

30 $ chez Amazon

Le boîtier d’Incipio est fait de matériaux 100% compostables, ce qui signifie que lorsque la fin de la vie de votre téléphone arrive et que vous jetez le boîtier, il ne faudra pas des décennies pour tomber en décharge.

40 $ chez Amazon

Le boîtier transparent de Tech21 est fabriqué à partir de 37% de matériaux végétaux durables tout en offrant un aspect cristallin (ou noir fumé) et une protection contre les chutes de 10 pieds. Son emballage est également 100% recyclable.

40 $ chez Amazon

L’étui folio de Gear4 est fabriqué avec des plastiques recyclés, mais ce n’est pas une protection contre les chutes grâce à la protection contre les chocs de D3O. Il y a aussi quelques emplacements à l’intérieur pour les cartes de crédit, vous pouvez donc abandonner votre portefeuille.

50 $ chez ZAGG

Les caisses en bois dur de Kerf sont fabriquées sur mesure. Non seulement vous pouvez obtenir des gravures personnalisées sur le dos, mais vous pouvez également choisir le bois dur pour le boîtier parmi 14 variétés, du cœur violet à l’acajou.

À partir de 69 $ chez Kerf

Choisir un cas qui vous convient et à la planète

Je suis heureux d’annoncer qu’il y a beaucoup plus de choix pour les cas écologiquement responsables maintenant qu’il n’y en avait les années précédentes, avec des offres de fabricants de casiers bien connus comme Tech21 et Gear4. J’aime particulièrement le Tech21 Studio Color pour ses couleurs éclatantes et son profil fin. La couleur cerise est si brillante et séduisante qu’on pourrait penser qu’il s’agissait d’un boîtier OnePlus, mais Bolt From the Blue et Coral My World sont également assez adorables. Il ne peut être fabriqué qu’avec 1/3 de matériaux durables, mais il ne commence pas non plus à perdre du matériau, car la vie du boîtier s’use comme le font certains boîtiers biodégradables.

Sur la note des cas biodégradables, l’Incipio Organicore si vous pariez le mieux pour un cas compostable S20 aujourd’hui. Il a de belles couleurs pastel et peut toujours résister à une chute de 6 pieds, ce qui devrait couvrir la plupart de nos chutes maladroites. Bien que nous sachions qu’il existe des étuis biodégradables de Pela et Moment, aucun n’est disponible à l’achat pour le moment.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.