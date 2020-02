Meilleurs coques Galaxy A10 en 2020

Meilleur

Coques Galaxy A10

2020

Si vous avez besoin d’un téléphone Android fiable pour moins de 200 $, l’une des meilleures options en ce moment est le Samsung Galaxy A10. L’A10 offre un processeur octa-core accrocheur, une grosse batterie et un stockage extensible pour une fraction du prix de certains autres combinés. Cependant, rien de tout cela n’a d’importance si vous laissez tomber le téléphone et le cassez. Assurez-vous que cela ne se produit pas en ramassant l’un de ces cas!

Choix du personnel

L’étui KuGi TPU devrait être votre pick-up incontournable pour le Galaxy A10. Cet étui abordable est disponible en trois couleurs (bleu, noir et rouge), est fabriqué avec un merveilleux matériau antidérapant, est résistant aux rayures et ajoute très peu de volume au corps de l’A10. Que pourriez-vous demander de plus?

À partir de 9 $ sur Amazon

Si vous avez besoin d’un peu plus de robustesse, l’étui double couche PUSHIMEI pourrait être un meilleur ajustement. La conception à double couche se compose d’une doublure en TPU doux et d’un extérieur en plastique dur, vous offrant une protection plus que suffisante pour tout ce que la vie vous réserve. Encore mieux, il y a une béquille intégrée à l’arrière!

7 $ chez Amazon

Ajoutez de l’étincelle à votre vie tout en protégeant le Galaxy A10 avec l’étui à paillettes Dzxouui. Le design bleu et violet est fantastique, tout comme les paillettes et les étincelles mélangées. Côté durabilité, vous trouverez des coins d’absorption des chocs et des bords surélevés sur l’écran.

9 $ chez Amazon

Les étuis portefeuille sont toujours un bon choix, et pour le Galaxy A10, votre meilleur pari est la couverture folio chic. Fabriqué à partir d’un matériau en cuir PU, vous pouvez stocker jusqu’à trois cartes de crédit ainsi qu’une poche séparée pour de l’argent. Le boîtier peut également être utilisé comme support pour l’A10 pour des séances de cinéma improvisées.

11 $ chez Amazon

Parfois, tout ce que vous voulez, c’est un cas clair. Après tout, le Galaxy A10 est un beau téléphone – autant le montrer! Cet étui de PUSHIMEI permettra de montrer le design de l’A10 au monde tout en offrant une excellente protection. On aime particulièrement le système anti-choc proposé aux quatre coins.

À partir de 7 $ sur Amazon

D’un autre côté, vous souhaitez peut-être embellir l’apparence de votre Galaxy A10. Pour vous, nous vous recommandons d’obtenir le boîtier Anccer Colorful Series. Disponible dans une multitude de couleurs et de textures, le boîtier d’Anccer est fantastique, est ultra mince et offre une protection suffisante contre une utilisation quotidienne.

13 $ chez Amazon

L’étui Slim Shock de DagaRoo est fantastique pour ceux qui veulent un peu plus d’adhérence avec une protection supplémentaire. Il n’y a pas besoin de s’inquiéter des boutons pâteux puisque l’étui DagaRoo offre un retour tactile. Si vous rencontrez des problèmes, l’entreprise propose une garantie de trois ans.

7 $ chez Amazon

Les PopSockets sont à la mode, mais vous pouvez éviter l’achat supplémentaire avec un étui qui en a un intégré. L’étui pour anneau rotatif Strug fera non seulement un effort supplémentaire pour protéger le Galaxy A10, mais il a également un anneau rotatif intégré. Cet anneau peut être tourné à 360 degrés et utilisé comme béquille.

9 $ chez Amazon

Si vous recherchez un étui simple, élégant et élégant, l’étui en TPU floral Osophter est fait pour vous. Cet étui est fabriqué à partir d’une combinaison de TPU et de polycarbonate pour une protection supplémentaire, et les quatre coins ont un rembourrage supplémentaire pour aider à prévenir tout dommage de chute supplémentaire.

8 $ chez Amazon

L’étui en fibre de carbone de Ferilinso vous aidera à garder un profil bas avec votre Galaxy A10. Cet étui simpliste offre une sensation antidérapante, avec des bords en fibre de carbone sur la moitié inférieure pour une meilleure adhérence. Avec les lèvres relevées autour de l’écran et la bosse de l’appareil photo, il n’y a presque pas besoin de s’inquiéter des rayures de verre.

8 $ chez Amazon

La couverture élégante NagaBee mesure seulement 2 mm d’épaisseur, ce qui permet de conserver le profil mince que Samsung offre avec le Galaxy A10. Cet étui en TPU est flexible et absorbera une grande partie des chocs qui pourraient se produire si vous tombiez du téléphone. De plus, si quelque chose se passe mal ou si vous n’êtes pas satisfait de l’affaire, NagaBee offre une garantie de 30 jours.

10 $ chez Amazon

Le portefeuille à rabat Harryshell a fière allure, est disponible en plusieurs couleurs et modèles et possède une béquille intégrée. L’étui est doté de plusieurs fentes pour toutes les cartes ou l’argent que vous devez transporter, ainsi que d’une dragonne pour que votre téléphone ne vous quitte jamais. Avec l’insert en TPU, cela offre une protection supplémentaire à votre Galaxy A10 en cas de catastrophe.

9 $ chez Amazon

Vous ne pouvez toujours pas décider?

Vous avez toujours du mal à choisir une affaire? Nous ne vous en voulons pas du tout. Chaque cas sur cette liste vaut la peine d’être ramassé, mais si vous n’avez qu’un budget pour un, nous dirions d’opter pour le KuGi TPU Case. Il n’est pas trop encombrant, a un excellent design qui se décline en différentes couleurs et offre une protection suffisante pour l’A10. C’est un cas intermédiaire de toutes les bonnes manières, et pour la plupart des gens qui lisent ceci, c’est celui que nous recommandons le plus.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus durable / robuste, vous serez mieux avec l’étui double couche PUSHIMEI. Il est plus grand et plus volumineux que le boîtier KuGi, mais il est également beaucoup mieux adapté aux chutes sévères. Non seulement cela, mais l’inclusion de la béquille intégrée est une joie.

À l’opposé du spectre, la série de couleurs Anccer est le meilleur choix pour les personnes qui souhaitent changer le style de leur A10 tout en gardant les choses aussi minces que possible. Ce n’est certainement pas le boîtier le plus robuste du marché, mais il a l’air vraiment fantastique et n’ajoute pratiquement aucune épaisseur à l’A10.

