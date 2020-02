Meilleurs coques Galaxy S10 5G en 2020

Meilleur

La grande chose sur le marché des smartphones Android est que de nombreux fabricants fixent le rythme de ce qu’un téléphone peut faire. Cela est vrai avec le Samsung Galaxy S10 5G, qui est non seulement plus grand que le S10 + mais qui est capable d’accéder au réseau 5G qui se propage à travers le pays. Cependant, ces fonctionnalités ont un coût, et vous voudrez protéger votre investissement afin de ne pas avoir à vous soucier des chutes accidentelles. Voici les meilleurs cas que vous pouvez obtenir pour le Samsung Galaxy S10 5G.

Trouver le moyen entre une coque slim et une coque ultra-protectrice peut être assez difficile, mais Spigen fait un excellent travail avec sa coque Tough Armor. Il y a deux couches de protection, ainsi qu’une béquille intégrée et des lèvres surélevées autour de l’écran et de la caméra pour protéger votre verre contre les dommages.

Bien qu’il soit important de protéger votre téléphone, il est tout aussi important de protéger les éléments tels que vos cartes de crédit et vos pièces d’identité. L’étui portefeuille RFID FYY le fait avec son matériau de protection RFID intégré, ainsi que le cuir de vachette fait à la main pour l’étui portefeuille ultime.

Spigen est l’une des marques les plus fiables pour les accessoires pour smartphones. Le Spigen Thin Fit est un excellent étui pour ceux qui veulent un peu de protection, mais ne veulent pas ajouter plus de volume au profil mince du S10 5G.

Le Ghostek Covert fait très bien deux choses. Il garde le S10 5G à l’abri des chutes avec son pare-chocs de qualité militaire et montre l’appareil grâce à la coque arrière transparente.

Ceux qui veulent autant de protection que possible voudront regarder la révolution poétique, qui est une couverture “corps entier”. Cet étui offre une protection à 360 degrés et a même une béquille intégrée, vous pouvez donc le soutenir pour regarder votre podcast ou votre émission préférée.

Quel est l’intérêt d’obtenir un téléphone génial si vous ne pouvez pas le montrer? C’est là que le Trianium Clarium entre en jeu, car cet étui ultra-mince offre un ajustement serré avec un dos transparent à coque dure. Le Clarium sera capable de gérer à peu près tout ce que vous pouvez lui lancer tout en vous permettant de montrer votre nouveau téléphone au cours du processus.

Il peut être ennuyeux d’avoir une cargaison de choses dans vos poches. C’est pourquoi de plus en plus de personnes utilisent des étuis portefeuille. Cet étui VRS Slim Wallet offre un format mince et protecteur, ainsi qu’une fente arrière capable de contenir jusqu’à 2 cartes et même un peu d’argent. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin sans encombrement.

Bien que les étuis ne soient pas aussi populaires qu’autrefois, ils peuvent toujours être trouvés; NagaBee en propose un excellent pour le S10 5G. Cet étui comprend une coque intérieure en TPU avec une coque extérieure en polycarbonate et un étui à clip pour une protection maximale.

Bien que l’utilisation d’un étui en TPU soit fine et dandy, le matériau n’est pas toujours confortable à tenir. L’étui GOOSPERY Jelly se débarrasse de cette sensation étrange tout en protégeant votre téléphone et en l’empêchant de glisser des mains.

Le SupCase Unicorn Beetle Pro est un favori de la communauté depuis des années grâce à sa combinaison de protection et de polyvalence. Le boîtier offre des lunettes surélevées pour protéger l’écran des rayures et est conçu pour résister à des chutes jusqu’à 20 pieds. De plus, SupCase comprend un étui à clip de ceinture, et cela ne compte même pas la béquille intégrée.

Certaines personnes ne se soucient pas d’avoir des emplacements pour cartes ou une béquille intégrée et veulent juste un étui solide et fiable. L’étui de protection en TPU Huness est parfait pour ces personnes. De plus, cet étui offre un peu plus de piquant avec le motif floral au dos. Huness offre également une garantie limitée de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait après l’achat.

Tout le monde déteste quand ils reçoivent un nouveau boîtier et trouvent qu’il est tout simplement trop glissant, laissant le téléphone au sol au lieu de votre main. Le bouclier VRS Damda High Pro Shield aide à résoudre ce problème avec le repose-mains unique situé à l’arrière. Le boîtier lui-même fonctionne avec la plupart des chargeurs sans fil et offre des bords surélevés le long du module de la caméra et de l’écran pour se protéger des rayures.

Puis-je utiliser un étui Galaxy S10 Plus avec le Galaxy S10 5G?

Bien qu’il puisse sembler que le Galaxy S10 5G ne possède que des composants internes différents de son frère le Galaxy S10 +, ce n’est pas le cas. Le S10 5G arbore un écran de 6,7 pouces, par rapport à l’écran de 6,4 pouces du S10 +.

Le système à quatre caméras inclus et la batterie de 4500 mAh ajoutent une épaisseur supplémentaire au S10 5G, ce qui éloigne encore plus ce téléphone de la gamme S10. Avec cela, vous aurez certainement besoin d’un étui dédié pour le S10 5G.

Que choisirions-nous?

Par rapport à de nombreux autres appareils commercialisés, le S10 5G est autonome en raison de son prix substantiel. Cela signifie que vous voudrez vous assurer que votre investissement est protégé par un excellent boîtier. Si la protection est le nom du jeu, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Spigen Tough Armor avec sa protection à double couche et une béquille intégrée. En plus d’offrir des découpes précises et un design familier, le Tough Armor arbore également la technologie Air Cushion de Spigen pour une meilleure absorption des chocs.

Ceux qui recherchent un étui fonctionnel et protecteur ne voudront pas chercher plus loin que le portefeuille en cuir FYY RFID. Vous pouvez choisir parmi cinq couleurs de cuir différentes, et la technologie de blindage RFID intégrée empêchera vos cartes de crédit / débit et votre carte d’identité de tomber entre les mains de mauvaises personnes. De plus, cette affaire sert également de béquille, vous pouvez donc vous détendre et profiter de quelques vidéos pendant votre pause déjeuner.

