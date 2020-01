Meilleurs coques Galaxy S10 en 2020

Meilleur

Coques Galaxy S10

Android Central

2020

Le Samsung Galaxy S10 est un téléphone vraiment magnifique grâce à son écran presque sans lunette et à son dos en verre magnifique, mais comme avec tous les derniers combinés de Samsung, vous voudrez le doter d’un étui afin de garantir sa beauté pendant des années venir. Si vous prévoyez de prendre le S10, voici les cas que nous vous recommandons d’obtenir.

Choix du personnel

Le Neo Hybrid de Spigen est depuis longtemps l’un de nos étuis de téléphone préférés. Il a un design emblématique, offre une excellente protection et est facile à porter.

À partir de 14 $ sur Amazon

L’un des meilleurs étuis minces sur le marché provient de Totallee. Non seulement ce boîtier est incroyablement mince, mais il offre également une couverture suffisante contre l’usure.

28 $ chez Amazon

La coque arrière LED Samsung est assez unique. Le boîtier offre une bonne protection contre les chutes, mais son véritable point fort est les LED personnalisables à l’arrière.

55 $ chez Samsung

Le Rugged Armor fait un excellent travail en offrant une couverture sérieuse tout en conservant un profil mince et léger. De plus, son prix est plutôt bon.

12 $ chez Amazon

À lui seul, le Galaxy S10 est assez glissant. Avec le Speck Presidio Grip, vous pouvez facilement lui donner une sensation plus confortable et plus sûre dans la main.

À partir de 17 $ sur Amazon

Vous en avez pour votre argent avec le Slim Armor CS. Non seulement c’est un étui super résistant, mais il a également un compartiment caché pour les cartes de crédit!

À partir de 17 $ sur Amazon

Samsung a fait un excellent travail avec le design du S10, mais le boîtier à paillettes de Speck fait tourner les choses jusqu’à 11. Les taches d’or avec le boîtier en or rose sont incroyables.

45 $ chez Amazon

Si vous souhaitez que le S10 vienne dans des couleurs amusantes, la série colorée Anccer est faite pour vous. Ce boîtier mince est disponible en bleu, rouge, vert et plus encore.

À partir de 8 $ sur Amazon

Bien que la coque arrière en cuir de Samsung soit chère, elle vaut chaque centime. Le cuir véritable ressemble et se sent comme un million de dollars.

50 $ chez Samsung

Vous ne voyez généralement pas de bois sur les smartphones, mais c’est exactement ce que vous obtenez avec la coque en bois B BELK. C’est à la fois magnifique et robuste à la fois.

11 $ chez Amazon

Lorsque vous poussez vraiment le S10 à ses limites, l’étui respirant Olixar est très pratique. Sa conception en mesh garde le S10 au frais et empêche la surchauffe.

13 $ sur Amazon

Snakehive fabrique certains des meilleurs étuis de portefeuille en cuir, donc si vous avez envie de faire des folies sur quelque chose de spécial, c’est la voie à suivre.

37 $ chez Amazon

Nous abandonnons tous nos téléphones, mais la prochaine fois, assurez-vous d’avoir un étui de X-Doria. Celui-ci est évalué pour des chutes jusqu’à 10 pieds!

30 $ chez Amazon

Voici un dilemme: vous voulez protéger votre S10 tout en préservant son design. Avec le Spigen Liquid Crystal Air, tout cela est rendu possible.

12 $ chez Amazon

Si vous voulez une autre option de boîtier robuste, la série Vanguard d’ArmadilloTek est géniale. Il a un design à trois couches, une béquille et des couvre-boutons précis.

À partir de 17 $ sur Amazon

Il est difficile d’en choisir un seul

Votre Galaxy S10 est nouveau et il était très probablement cher. Comme avec n’importe quel téléphone, vous voudrez le protéger avec un étui, mais vous voudrez obtenir l’étui parfait pour quelque chose d’aussi cher et joli que le S10.

Parmi tous les cas de cette liste, celui qui se distingue comme le meilleur choix pour la plupart des gens est le Spigen Neo Hybrid. C’est un cas que nous recommandons souvent pour à peu près tous les téléphones qui sortent, et les choses ne sont pas différentes pour le Galaxy S10. Le Neo Hybrid a un excellent design, offre une très bonne protection et n’ajoute pratiquement pas de volume à votre téléphone. La meilleure partie? Il est incroyablement abordable et propose des options de couleurs vraiment amusantes.

Quoi d’autre se démarque? Si vous voulez l’un des étuis les plus minces que vous puissiez acheter, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’étui mince Totallee. C’est cher pour ce que c’est, mais la minceur de l’étui est une joie pour les haineux autoproclamés.

