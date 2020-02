Meilleurs coques Galaxy S10e en 2020

Meilleur

Oui, le Samsung Galaxy S10e n’a pas ce nouveau capteur d’empreintes digitales à ultrasons, mais cela signifie que les protecteurs d’écran ne sont pas une marque particulière de confusion. Le capteur d’empreintes digitales latéral sur le S10e ajoute un défi différent – et pour être sûr, il y a beaucoup moins de cas pour le S10e en ce moment que les modèles plus grands – mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas de premier ordre étuis pour protéger l’écran de perforation du S10e.

La gamme Liquid Crystal est mon étui transparent préféré – enfin, à l’exception de la variante scintillante Liquid Crystal Glitter – car elle est mince, adhérente et ne gêne pas. Des découpes de ports parfaites et une application facile font un bon étui.

12 $ chez Amazon

Le Ringke Fusion-X est un boîtier hybride unique dont nous ne pouvons pas nous lasser. Le dos transparent permet à votre S10e de briller à travers, et en même temps, il y a un pare-chocs robuste qui offre une absorption fiable des chocs et une résistance aux chocs. Nous aimons aussi le nombre de couleurs disponibles!

12 $ chez Amazon

J’adore la série Neo Hybrid, et elle a été repensée pour la série S10 avec une nouvelle texture arrière. C’est vrai, mes amis, la texture Herringbone a disparu, et je ne sais toujours pas ce que je ressens à ce sujet, mais cette affaire est toujours impressionnante en quatre couleurs, y compris cette belle Arctic Silver!

À partir de 14 $ chez Amazon

L’étui en cuir de Samsung est disponible en sept couleurs, d’un rose et jaune criard à un rouge, bleu marine et vert chéri. Quelle que soit la nuance que vous sélectionnez, cette coque est lisse, fine et charmante.

50 $ chez Samsung

L’étui en silicone officiel de Samsung est parfaitement sculpté pour chaque pente et courbe du S10e, et quel que soit le téléphone couleur que vous obtenez, il y a une ou deux couleurs ici qui ne manqueront pas de le compléter fabuleusement.

30 $ chez Samsung

Cet étui transparent montre la beauté de la couleur de votre téléphone tout en le protégeant avec des bords robustes. Il présente un dos en polycarbonate transparent et les côtés sont constitués d’une doublure en TPU avec des pare-chocs de protection. Vous pouvez l’obtenir dans l’une des quatre couleurs.

17 $ chez Amazon

Le Slim Armor CS de Spigen apporte le meilleur des deux mondes dans un ensemble élégant. D’une part, vous disposez d’un boîtier robuste à double couche avec la technologie Air Cushion pour vous protéger contre les chutes / chutes graves. En même temps, il y a un compartiment caché à l’arrière pour stocker jusqu’à deux cartes de crédit!

À partir de 16 $ sur Amazon

Cet étui hybride combine un pare-chocs en TPU audacieux avec un dos en plastique dur pour laisser la lueur du Galaxy briller tout en gardant les rayures et les taches à distance. Cet étui est également disponible en noir, mais la version violette bicolore est juste chérie, n’est-ce pas?

À partir de 15 $ sur Amazon

Les protecteurs d’écran intégrés ne fonctionnent pas bien avec les capteurs d’empreintes digitales à ultrasons, mais le S10e n’en a pas, alors Supcase pourrait en intégrer un dans le boîtier Unicorn Beetle Pro, avec une béquille et des couvercles de port pour empêcher la crasse!

16 $ chez Amazon

Cet étui de 10 pieds testé contre les chutes est la preuve que les étuis clairs peuvent être durables et magnifiques sans tomber dans la banque. Cet étui hybride durable est disponible en rouge, noir et irisé, vous devez le croire!

30 $ chez Amazon

Cet étui à dossier rigide est l’un des styles les plus distinctifs du marché, avec des arêtes en caoutchouc surélevées dans un motif géométrique qui est synonyme du prestigieux fabricant d’étuis Speck. Disponible en cinq combinaisons de couleurs bicolores, le Grip aidera à protéger votre S10e des chutes et des glissements moites.

15 $ sur Amazon

Le boîtier de Totallee est le plus grand nom des boîtiers ultra-minces en ce moment, et il existe en trois styles: un blanc mat opaque, un noir mat et un boîtier transparent en TPU brillant. Peu importe celui que vous choisissez, vous serez “totallee” satisfait de cet étui minimal.

25 $ chez Amazon

Il s’agit d’une nouvelle série pour Spigen, un petit étui mince et adhérent conçu pour épouser toutes les courbes de votre Samsung Galaxy S10e et vous offrir une protection contre les chocs, les entailles et les coups sans ajouter de volume inutile à votre téléphone.

12 $ chez Amazon

Ce boîtier mince peut ne pas vous offrir une protection ultra-résistante contre les chutes, mais le revêtement en bonbon qu’il donne à votre S10E lui fournira une protection contre les rayures tout en gardant vos ports libres et dégagés. Il existe deux styles de finition et cinq couleurs au choix.

12 $ chez Amazon

L’étui TPU d’entrée de gamme de Spigen est discret et fiable, vous offrant une protection contre les chutes et les rayures sans attirer l’attention indésirable sur votre nouveau téléphone brillant et cassant. Nous apprécions la minceur du boîtier, mais une autre couleur que le noir serait super à voir.

11 $ chez Amazon

La caséologie est une entreprise à laquelle nous faisons confiance avec nos téléphones depuis des années, et la texture cubiste unique de Parallax à l’arrière est adhérente, hypnotisante et amortissante, tout en un. La construction hybride permet une protection robuste dans une taille élégante et mince.

12 $ chez Amazon

OtterBox est l’un des noms les plus fiables en matière d’étuis, et sa série Commuter offre à votre S10e une protection incroyable contre à peu près n’importe quoi. L’étui se glisse facilement dans les poches, est disponible en trois couleurs et est étonnamment léger.

À partir de 33 $ chez Amazon

Cet étui hybride en cuir mince comporte des emplacements pour cartes minces et des détails chéris, et la coque intérieure en TPU garantit qu’il saisit bien votre S10e et absorbe plus de force cinétique en une goutte redoutée. Disponible en noir, marron foncé et marron, j’aime mieux le marron foncé car il permet à l’accent tricolore d’apparaître contre le cuir.

12 $ chez Amazon

Cet étui transparent de 1 mm est suffisamment mince pour se sentir invisible, tout en offrant à votre téléphone une protection contre les éraflures, les glissades, les coups et les petites gouttes. Il n’encombrera pas votre téléphone comme le font les étuis en polycarbonate.

8 $ chez Amazon

Les étuis clairs sont un peu comme de la vodka: ils sont censés être invisibles incolores et laisser transparaître la beauté du téléphone. Le modèle à prix d’aubaine de MoKo combine un dos rigide avec un pare-chocs en TPU absorbant les chocs pour une protection fine et fiable.

À partir de 9 $ sur Amazon

Vous avez une infinité d’options de cas pour le Galaxy S10e

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses options de boîtier pour le Galaxy S10e. C’est génial si vous aimez avoir beaucoup de choix, mais si vous vous sentez un peu dépassé, nous ne vous en voulons pas du tout.

Pour la plupart des gens, nous recommandons de prendre le Spigen Liquid Crystal Air. Pourquoi? Il permet au design saisissant du S10e de briller, n’ajoute pas trop de volume / poids et est abordable. C’est une combinaison gagnante si nous en avons déjà vu une, et nous pensons que la plupart d’entre vous en seront très satisfaits.

Si vous souhaitez quelque chose d’un peu plus luxueux, la coque arrière en cuir Galaxy S10e de Samsung est le chemin à parcourir. Est-ce cher? Oui, mais le cuir véritable a l’air fantastique et nous aimons le nombre de couleurs différentes dans lesquelles il est disponible.

