Meilleurs coques Galaxy S20 en 2020

Le Galaxy S20 est l’un des plus beaux téléphones jamais fabriqués, mais il est également fait de métal glissant et de verre rayable. Si vous êtes inquiet de gratter ce nouveau téléphone cher, il n’y a pas de temps comme le présent pour vous procurer un étui idéal pour protéger votre nouveau produit phare brillant lorsque votre commande apparaît.

Choix du personnel

Ce miel hybride d’un étui a beaucoup en commun avec le Spigen Neo Hybrid, mais il a de meilleurs combos de couleurs pour cette excellente protection, y compris un nouveau “Aqua Green” bleu sarcelle qui est encore plus séduisant en personne que les rendus ne rendent justice.

14 $ chez Amazon

Gardez vos classiques en fibre de carbone et donnez-moi l’air liquide n’importe quel jour de la semaine. Le motif de diamant recouvrant le dos est juste assez profond pour ajouter une vraie adhérence tout en se sentant mince et élégant dans la main.

11 $ chez Amazon

Le Fusion X est l’un de ces cas que vous aimerez ou détesterez à la seconde où vous le verrez. Je l’adore, et si vous le faites aussi, cet étui transparent robuste vous donnera un look distinct et des coussins d’air de coin robustes.

À partir de 8 $ sur Amazon

Le bleu nuage et le rose nuage sont des options de couleur unie pour le S20, mais si vous voulez devenir encore plus audacieux, cet étui mince et flexible est disponible en six couleurs vibrantes et peut aider votre S20 à résister à des chutes de 8 pieds. Il possède également des propriétés antimicrobiennes.

30 $ chez Amazon

Cet étui à plusieurs étages contient votre S20 avec un cadre avant robuste qui ne ne pas avoir un protecteur d’écran intégré afin qu’il n’interfère pas avec le capteur d’empreintes digitales à ultrasons. J’aime aussi cette couleur, car elle bat le goudron des étuis noirs ennuyeux n’importe quel jour de la semaine.

13 $ chez Amazon

Les étuis en cuir de Samsung sont fabriqués en cuir véritable, avec une doublure en microfibre douce et des boutons en aluminium. Alors que le S20 n’est disponible qu’en quatre couleurs, cet étui en cuir est disponible en six, dont un rouge très vif et un marron neutre.

50 $ sur Amazon

Il s’agit de l’un des étuis clairs les plus robustes de la S20, avec une attelle transparente solide à l’arrière et un motif en nid d’abeille varié qui ajoute une certaine adhérence etra et une excitation à cette beauté robuste.

40 $ chez Amazon

Skinit est autorisé à vendre des étuis avec des dessins de vos équipes sportives préférées, des super-héros et des films Disney, et si aucun de ceux-ci ne vous plaît, vous pouvez en obtenir un avec un design photo personnalisé.

35 $ ​​chez Skinit

La gamme Unicorn Beetle de Supcase offre qualité et prix année après année. Le Pro dispose d’une béquille à l’arrière et utilise un support avant pour garder votre téléphone en place et protégé plus qu’un pare-chocs TPU seul.

20 $ chez Amazon

Totallee est l’un des plus grands noms des boîtiers ultra-minces, car année après année, à chaque fois, il offre un boîtier presque invisible. Le boîtier noir est un peu plus mince et plus rigide tandis que le boîtier transparent est un TPU plus doux.

35 $ ​​chez Amazon

Ces étuis d’origine texane ont été des étuis robustes fidèles pour les deux dernières générations de produits phares de Samsung, et ils sont de retour pour le S20. Je suis heureux de voir un rouge plus discret parmi les couleurs de lancement cette année aux côtés de la zone de construction orange vif et bleu.

19 $ chez Amazon

Cet étui mince en silicone vous permet de montrer cette lueur subtile sur votre Cloud Pink ou Cloud Blue S20 tout en l’empêchant d’être rayé ou éraflé. Il ajoute également une adhérence indispensable pour ne pas laisser tomber votre nouveau produit phare.

10 $ chez Amazon

OtterBox est probablement le nom le plus reconnaissable dans les housses de téléphone durables, et ne vous y trompez pas, vous payez pour cet héritage. Vous obtenez également un étui robuste dans un bleu profond et séduisant qui fait honte au TARDIS.

50 $ sur Amazon

Enveloppés dans du cuir nubuck pleine fleur européen, les étuis portefeuille de Snakehive se sentent mieux que les étuis en cuir d’origine de Samsung, du moins à mon humble avis. Vous pouvez également les trouver dans plus de couleurs, y compris une belle nouvelle Sarcelle qui remplace l’ancienne Honey Gold que nous avons vue l’année dernière.

38 $ sur Amazon

Si vous ne pensez pas avoir besoin d’un étui parce que vous ne laissez jamais tomber votre téléphone, pensez au moins à l’étui Kqimi pour une protection contre les rayures et une adhérence supplémentaire. En tant qu’étui à coque rigide mince, il n’ajoutera pas de volume à votre téléphone tout en protégeant le verre des éraflures.

10 $ chez Amazon

En parlant de façons de pimenter le look de votre S20, un autre boîtier qui correspond bien à cette facture est le Tech21 Studio Design. Le motif à l’arrière donne au S20 une touche de flair bienvenue, et bien sûr, le boîtier est disponible en plusieurs couleurs différentes. Vous bénéficiez également d’une protection contre les chutes de 8 pieds!

30 $ chez Amazon

Étant aussi cher que cela, avoir une prise sûre sur le S20 à tout moment est un must. Heureusement, c’est quelque chose que le Speck Presidio Grip fait vraiment bien. Offert en trois couleurs, l’étui a une conception facile à saisir qui a été testée contre les chutes jusqu’à 13 pieds pour assurer une protection maximale.

40 $ chez Amazon

Cet étui abordable est mince mais adhérent, avec un maquillage en TPU flexible qui permet de l’enfiler et de le retirer facilement. Il y a quatre options de couleurs ici, mais j’aime le corail ardent et le doux gris lavande.

9 $ chez Amazon

Peu importe votre goût, votre S20 a besoin d’un étui

Je suis heureux de voir plus tôt des étuis de marque comme Supcase et ArmadilloTek disponibles, en particulier l’étui mince Totallee ultra-mince et luxueux, qui est le cas pour acheter votre S20 si vous détestez les étuis. Il est mince, discret et offre une petite lèvre autour de l’écran et de la caméra pour les empêcher de se gratter. Je suis également un grand fan de la caséologie Parallax mince mais robuste en Aqua Green, qui est ce que mon propre Cloud Blue Galaxy S20 portera quand il arrivera dans quelques semaines.

Si vous préférez vos étuis à l’extrémité la plus durable du spectre, évitez les gros blocs noirs et procurez-vous l’étui de protection Spidercase. Il a le même design en plusieurs parties que le Supcase, mais il est clair que vous pouvez montrer la couleur de votre S20 et un joli pare-chocs violet que je prendrai le contrôle des gris et des noirs tous les jours.

Si vous avez besoin d’autres suggestions pour les coques Galaxy S20, nous avons des rafles dédiées pour les meilleures coques minces, les meilleures coques robustes et les meilleures coques transparentes, et nous avons également d’excellentes collections de coques pour les Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra.

