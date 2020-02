Meilleurs coques Galaxy S20 Ultra en 2020

Meilleur

Coques Galaxy S20 Ultra

Android Central

2020

Samsung a surdimensionné l’expérience Galaxy avec le Galaxy S20 Ultra, et avec ce grand écran magnifique de 6,9 ​​pouces est livré un téléphone plus grand et plus lourd que le Galaxy Note 10+ de l’année dernière. Bien que je puisse comprendre ne pas vouloir encombrer votre S20 Ultra, un boîtier n’est pas facultatif sur un téléphone de cette taille; vous avez besoin d’un étui de protection pour ajouter de l’adhérence à ce grand dos en verre et ajouter des coussins ou des pare-chocs amortisseurs aux coins. De clair et mince à grand et fonctionnel, ce sont les meilleurs cas pour acheter votre nouveau produit phare.

Choix du personnel

Vous voulez montrer la beauté à dos de verre de votre S20 Ultra tout en le protégeant des rayures, des glissements et de l’éclatement si redoutable? Cet étui vous offre une protection robuste pour les pare-chocs et les coins et un dos cristallin.

8 $ chez Amazon

Cette coque hybride est disponible en quatre couleurs cette année – j’adore la nouvelle turquoise – et combine un cadre en plastique robuste avec un manchon en TPU flexible et moulant pour vous offrir le meilleur des deux mondes dans un boîtier mince.

14 $ chez Amazon

Ce boîtier ultra-mince arbore à la fois une protection contre les chutes de 8 pieds et des propriétés anti-microbiennes tout en étant fabriqué à partir de matériaux durables à base de plantes. Les choix de couleurs ici sont distincts et divers, mais j’aime le bleu et la cerise.

30 $ chez Tech21

J’adore cet étui depuis des années et je continue d’aimer cet étui pour le Galaxy S20 Ultra. Le Liquid Crystal est facile à monter et à descendre et ajoute de l’adhérence sans masquer le design signature de Samsung.

10 $ chez Amazon

Les folios en cuir de Snakehive se sentent toujours merveilleux dans la main, mais je ne m’attendrais à rien de moins en cuir nubuck pleine fleur européen! Les options de couleur de cette année incluent également une sarcelle chérie, qui semble être à tomber par terre.

38 $ chez Snakehive

Les étuis clairs ne sont pas beaucoup plus minces que l’Essential Zero, et bien que je ne sois pas sûr de la difficulté d’une goutte, je lui fais confiance, il ajoute suffisamment d’adhérence pour que vous ne deviez pas vous en soucier.

10 $ chez Amazon

Il n’y a aucun moyen de contourner cela: l’Ultra est un énorme téléphone. Il est parfaitement compréhensible que vous ne souhaitiez pas augmenter le volume; c’est ce que cet étui de 1 mm est parfait pour une certaine adhérence et protection contre les rayures.

35 $ ​​chez Totallee

Avec une protection supplémentaire dans les coins et un dos transparent, cet étui durable prouve que tous les étuis clairs ne doivent pas être délicats. Vous pouvez l’obtenir en clair avec des accents orange ou rouge ou un noir fumé également.

15 $ sur Amazon

Cet étui combine l’adhérence et la flexibilité d’un pare-chocs en TPU avec une sensation luxueuse sur le dos en tissu, disponible en noir, gris et noir-bleu qui présente un magnifique panneau d’accentuation en bas.

16 $ chez Amazon

Cette merveille multicouche d’un étui de luxe est durable, délectable et fonctionne toujours avec la recharge sans fil. J’ai un faible pour le modèle rouge avec le cuir noir parce que le contraste apparaît tout simplement!

60 $ sur Amazon

Vous avez juste besoin d’un peu d’adhérence et d’une certaine absorption des chocs pour aider à disperser l’énergie cinétique d’une petite goutte ici et là? L’étui en TPU de Dahkoiz offre cela à un prix inférieur au prix d’une pizza, et vous pouvez l’obtenir en noir ou bleu.

8 $ chez Amazon

La série Vanguard est l’un des meilleurs étuis de béquille robustes pour les téléphones Galaxy, et cette année, nous avons le rouge plus discret comme couleur de lancement aux côtés de l’orange et du bleu plus lumineux.

19 $ chez Amazon

Plutôt que l’aspect cuir classique, ce folio utilise un tissu recouvert de chevrons. Il y a de la place pour trois cartes et de l’argent à l’intérieur, et le premier rabat de carte a un hublot pour que vous puissiez afficher votre permis de conduire.

11 $ chez Amazon

Le motif d’adhérence emblématique de Speck est traditionnellement un endroit où la crasse s’accumule au fil du temps, mais de nos jours, Speck met un traitement Microban sur le boîtier afin qu’il repousse les germes et aide à empêcher la saleté de votre téléphone de vous infecter.

40 $ chez Amazon

Le Rough Grip de Sucnakp existe, mais le modèle S20 Ultra utilise une nouvelle texture de rainure inclinée à l’arrière à côté d’une texture horizontale étroite sur le côté du module de la caméra pour un look unique et une adhérence supplémentaire.

8 $ chez Amazon

Contrairement à d’autres étuis ultra-minces qui évitent la texture au nom de la minceur, Nillkin recouvre son étui rigide dans une texture de grille fine et fine qui aide les doigts encore plus moites à le garder sans ajouter de volume.

6 $ chez Amazon

C’est un étui pratique pour une fille qui aime se préparer. ressemblant à un autre étui robuste, il cache un emplacement pour carte / béquille en bas, que vous pouvez utiliser pour transporter la carte multi-outils incluse.

20 $ chez Olixar

Le pare-chocs flexible de cet étui est absorbant les chocs et facilite son enfilage et son retrait, tandis que la coque dure à l’arrière permet de maintenir la béquille et la mousse extra-amortissante.

15 $ sur Amazon

Cet étui mince combine une coque TPU adhérente avec un cadre en plastique stabilisateur qui maintient votre S20 Ultra en place en toute sécurité pendant que vous rebondissez d’un endroit à l’autre pendant vos journées chargées. J’adore le joli marbre rose.

20 $ chez Amazon

Ce boîtier mince vous offre votre choix dans la couleur du pare-chocs – noir, vert foncé, bleu marine ou rouge feu – et des coussins d’air presque invisibles dans les coins. Pour ce prix, ce cas clair est une évidence.

11 $ chez Amazon

Cet étui vert écume de mer comporte une couche intérieure absorbant les chocs et une coque rigide qui est facile à saisir et à adhérer à PopSockets, car pesant une demi-livre, vous allez vouloir un PopSocket sur le S20 Ultra.

41 $ chez Amazon

Aller au-delà d’un cas basique

Il n’est pas nécessaire de cacher le magnifique verre du Galaxy S20 Ultra, en particulier lorsque des boîtiers transparents comme le Ringke Fusion X deviennent plus durables chaque année. Pour une option de boîtier mince qui ajoutera beaucoup d’adhérence, le Tech21 Studio Color est disponible dans certaines nuances chéries et épouse doucement les courbes du S20 tout en vous aidant à garder votre S20 Ultra de très grande taille.

Compte tenu de la taille de ce téléphone, vous pouvez tout aussi bien vous ruiner et vous procurer un étui durable qui peut également servir de béquille horizontalement ou verticalement. J’ai bien aimé la série ArmadilloTek Vanguard car elle est durable comme tout type de sortie et la béquille sert également de prise pour le téléphone lorsque je me promène. Cette béquille est également beaucoup plus robuste que la plupart des béquilles wimpy uniquement conçues pour le paysage qui sont intégrées à l’arrière d’autres étuis, et la possibilité de l’utiliser en mode portrait facilite la navigation sur les réseaux sociaux ou la lecture de livres électroniques tout en mangeant un dîner rapide dans la salle de pause.

Si vous avez besoin de plus d’idées, consultez nos étuis Galaxy S20 préférés et nos meilleurs étuis S20 + pour plus d’idées. Après tout, la plupart des fabricants de cas fabriquent un étui pour les trois modèles, et s’ils choisissent de n’en fabriquer qu’un pour une série, l’Ultra semble être le favori cette année.

