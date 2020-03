Meilleurs coques Galaxy Tab S4 en 2020

Meilleur

En ce qui concerne les tablettes Android, les choix sont nombreux, mais il n’y a pas beaucoup de “bonnes” tablettes. Le Samsung Galaxy Tab S4 bat cette tendance, et il n’y a pas beaucoup de concurrence réelle. Cependant, l’une des choses les plus importantes lorsqu’il s’agit d’acheter une tablette est de trouver le meilleur étui, que vous en ayez besoin pour être à la mode ou fonctionnel. Voici les meilleurs housses pour votre Galaxy Tab S4.

Vous voulez un étui de protection qui ne transformera pas votre tablette en réservoir? L’étui Poetic TurtleSkin offre un design un peu plus mince que la plupart des étuis hybrides tout en incluant des évents de chaleur pour garder vos sessions de jeu en cours, et est présenté comme étant à l’épreuve des enfants.

8 $ chez Amazon

En ce qui concerne les étuis à clavier, certaines personnes ne veulent pas toutes les cloches et les sifflets. C’est là que l’étui pour clavier Fintie Slim Shell entre en jeu. Il s’agit d’un étui à clavier simple et sans fioritures qui fonctionne et vous permettra de vous lever et de travailler en un rien de temps.

30 $ chez Amazon

Spigen fournit certains des meilleurs étuis pour smartphones, mais la société a également d’excellents étuis pour tablettes. Le Stand Folio 2 pour la Tab S4 offre une sangle “Easy Hold”, une fente pour votre S Pen et une poche intégrée pour certains documents. De plus, il est livré avec une couverture magnétique pour la fonctionnalité sommeil / réveil et des angles réglables.

8 $ chez Amazon

La propre couverture de livre de Samsung pour la Tab S4 est excellente, car elle permet de soutenir facilement votre tablette et de se mettre au travail. Il y a un support S Pen dédié sur le côté, offrant un endroit pour le ranger lorsqu’il n’est pas utilisé. Comme on pouvait s’y attendre, ce boîtier allumera ou éteindra automatiquement l’écran lorsque le couvercle est ouvert, avec un tissu doux au toucher pour garder l’écran à l’abri des rayures.

35 $ ​​chez Amazon

Si vous ne ressentez pas le besoin de posséder des accessoires Samsung pour ses produits, la coque Infiland Tri-Fold sera une excellente option pour garder votre Tab S4 en sécurité. Vous avez une compatibilité réveil / sommeil, ainsi qu’une petite fente pour garder votre S Pen logé lorsqu’il n’est pas utilisé.

11 $ chez Amazon

SUPCASE tue le jeu en ce qui concerne les étuis de protection exceptionnels, et le Unicorn Beetle Pro n’est pas différent. Cet étui comprend un protecteur d’écran intégré, ainsi qu’une doublure intérieure en TPU. Le seul inconvénient est qu’il n’y a pas de fente pour tenir votre S Pen.

25 $ chez Amazon

Il y a juste quelque chose à propos d’un étui en cuir sur votre tablette ou smartphone. Le support pliant en cuir Ztotop est excellent et offre différents angles de vision, ainsi qu’une boucle de stylet et une fermeture magnétique.

14 $ chez Amazon

Fidèle à la tendance du look professionnel, Infiland propose une couverture business à part. Non seulement vous pouvez protéger votre Tab S4, mais il y a aussi une poche pour de l’argent, des cartes de visite ou même du papier.

14 $ chez Amazon

Vous ne voulez pas de cloches et de sifflets; L’étui en TPU ZeKing Ultra Slim protège votre Tab S4, tout en affichant le design à l’arrière. ZeKing promet que son étui s’adaptera parfaitement, ou vous pourrez le remplacer facilement.

10 $ chez Amazon

Certaines personnes ont tendance à emporter leurs comprimés partout avec elles et doivent s’assurer qu’elles ne quittent pas leur côté. L’étui ZenRich 360 fait cela et bien plus encore, avec sa dragonne réglable, ses angles de vision réglables et sa bandoulière réglable incluse. C’est vraiment le meilleur boîtier tout-en-un pour presque toutes les situations.

27 $ chez Amazon

Heavy-duty est le nom du jeu pour certains, et BRAECN livre pour les propriétaires de Tab S4. Cet étui a six couleurs différentes au choix tout en arborant une structure à trois couches pour offrir autant de protection que possible. À l’arrière, vous obtenez une béquille intégrée qui pivote à 360 degrés, ainsi qu’une poignée réglable.

24 $ chez Amazon

Le Targus VersaVu Folio pour la Tab S4 est disponible en quatre couleurs différentes et est conçu pour résister à une chute de quatre pieds. Une fois le boîtier installé, vous pouvez faire pivoter votre Tab S4 à 360 degrés pendant qu’elle est calée. Il existe également un mécanisme de fermeture à pression pour maintenir le rabat avant en sécurité lorsque vous voyagez avec votre tablette.

47 $ chez Amazon

Faites votre travail en toute sécurité

Ce ne sont que quelques-uns des étuis actuellement disponibles pour la Galaxy Tab S4, mais il existe des options pour tout le monde, que vous souhaitiez prendre votre tablette sous l’eau ou au bureau. Vous devez juste vous assurer de savoir exactement ce que vous voulez avant d’entrer.

Cependant, si vous voulez un cas d’utilisation global, alors notre premier choix vaut le détour. L’étui Poetic Lumos X Case ramène à la maison notre choix du personnel en raison du réveil / sommeil automatique inclus, du porte-stylet S Pen et du fait qu’il est à l’épreuve des enfants. Voir? Cela fonctionne dans beaucoup de situations.

Si vous avez besoin d’un étui à clavier, nous vous recommandons de prendre l’étui à clavier Fintie car il ne cassera pas la banque et facilitera le travail rapidement. De plus, vous obtenez une multitude de couleurs et de modèles différents à choisir en fonction de votre personnalité ou de la situation.

