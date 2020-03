Meilleurs coques Galaxy Tab S5e en 2020

Meilleur

Les tablettes Galaxy sont incroyables. Ils vous permettent de surfer sur Internet, de regarder des émissions, d’utiliser des applications importantes et de disposer d’écrans Super AMOLED. L’une des pires choses qui puisse arriver à un tout nouvel appareil est de le laisser tomber et d’obtenir des rayures permanentes sur le boîtier. Pour protéger votre tablette, vous allez vouloir investir dans une coque de qualité. Voici les meilleurs étuis pour la Galaxy Tab S5e.

Pour la meilleure protection globale, vous ne pouvez pas vous tromper avec un boîtier robuste et un duo de protecteurs d’écran. L’étui protégera contre toutes les chutes ou bosses accidentelles et il dispose également d’une béquille, ce qui facilite l’utilisation de vos applications ou de vos émissions de montre. Le protecteur d’écran inclus gardera l’écran en sécurité sans affecter la sensibilité tactile.

Cet élégant étui en cuir PU a un véritable aspect professionnel, ce qui en fait un excellent choix pour les tablettes de travail ou tout simplement comme un choix élégant pour votre tablette à la maison. Ouvrez le couvercle pour réveiller votre tablette et fermez-le pour éteindre la tablette. Il est disponible en six couleurs différentes afin que vous puissiez choisir le look que vous préférez.

Cet étui est sûr de protéger votre Tab S5e étant donné qu’il dispose d’un protecteur d’écran intégré. Vous n’avez pas à vous soucier non plus de la sensibilité de l’écran tactile. Faites simplement glisser votre tablette en place et vous êtes prêt à partir. Le beau design est disponible en bleu ou en rose afin que vous puissiez choisir le look que vous préférez.

Si vous envisagez de taper des documents pour le travail ou si vous souhaitez simplement rendre la navigation sur le Web plus pratique, vous devriez envisager de vous procurer cet étui clavier génial. Le folio est en cuir PU et est disponible en 10 couleurs différentes. Vous pouvez même choisir d’avoir ou non des touches rétro-éclairées, qui ont la possibilité d’afficher sept couleurs différentes.

Ce magnifique étui est fait de toile et est disponible en trois couleurs – violet, bleu et noir. Une fois ouvert, vous trouverez trois emplacements où vous pourrez placer vos cartes de crédit, votre permis de conduire, votre ID de travail ou d’autres cartes importantes. Il y a même un porte-crayon sur le dessus pour que vous puissiez emporter un stylo ou un stylet partout avec vous.

La conception simple de cette housse la rend beaucoup moins encombrante que les autres options disponibles. Utilisez le support pour soutenir votre Tab S5e de deux manières différentes. Fermez le couvercle pour éteindre la tablette et ouvrez le couvercle pour allumer votre tablette. Il existe en trois modèles différents, mais nous aimons le plus ce cas de fleurs.

Cet étui est parfait lorsque vous partez en voyage ou si vous devez trimballer votre S5e avec vous toute la journée. La poignée vous permet de la saisir fermement tandis que la sangle vous permet d’être les mains libres. Il est disponible en plusieurs couleurs différentes et dispose d’un boîtier robuste ainsi que d’une béquille.

Si vous prévoyez d’autoriser votre enfant à utiliser le Tab S5e, vous devriez envisager d’obtenir cet étui de protection. Il est fabriqué en EVA antichoc pour protéger contre les chutes et les chocs. De plus, cette poignée permet aux petites mains de saisir la tablette en toute sécurité. De plus, vous pouvez replier la poignée pour la transformer en béquille lorsque votre enfant regarde un spectacle ou joue à un jeu.

Si vous préférez des étuis qui enveloppent parfaitement votre tablette pour un ajustement parfait, vous devriez envisager cet étui Folio Stand Soke. Il est disponible en six couleurs différentes et offre une protection contre les chutes sans rendre votre tablette encombrante. La couverture est en cuir PU et sert également de support pour que vous puissiez facilement regarder vos émissions préférées, jouer à des jeux ou surfer sur Internet.

Les tablettes ne sont pas les appareils les moins chers et ces grands écrans les rendent susceptibles d’être endommagés. La meilleure façon de protéger votre achat coûteux est avec un étui de qualité. Par-dessus tout, vous voulez quelque chose qui s’adapte à votre tablette en toute sécurité, protège réellement votre tablette, offre quelques commodités supplémentaires et ne coûte pas trop cher.

Nous recommandons fortement l’étui Supcase Unicorn Beetle Pro car il fournit un protecteur d’écran intégré pour empêcher les rayures de pénétrer ce magnifique écran AMOLED sans affecter la sensibilité tactile. Le boîtier lui-même s’adapte parfaitement à la tablette et offre un extérieur robuste pour se protéger des chutes et des chocs.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus élégant, vous devriez envisager l’étui folio Soke Stand. Il est fait de cuir PU et se décline dans de magnifiques couleurs. De plus, le boîtier s’adapte parfaitement à votre tablette et ne la rend pas encombrante.

Ceux d’entre vous qui envisagent de partager votre tablette avec un jeune enfant ou qui ont l’intention de leur donner l’onglet S5e devraient envisager d’acheter l’étui Dadanism. Cet EVA le fait ressembler à un jouet pour enfant tout en offrant une bien meilleure façon aux petites mains de saisir la tablette en toute sécurité. La meilleure partie? Étant donné que la poignée fait également office de béquille, les enfants peuvent facilement utiliser la tablette sans avoir à vous demander de la soutenir.

