Meilleurs coques iPhone 11 en 2020

Votre iPhone 11 a un beau design. Il vient dans une merveilleuse variété de couleurs, et vous allez vouloir le garder beau. Si vous choisissez un étui transparent pour montrer la couleur de l’iPhone, ou si vous aimez la sensation du cuir, ou si vous avez besoin d’un étui robuste pour vous protéger sur le terrain, ce sont les meilleurs étuis pour iPhone 11.

Les étuis Speck sont protecteurs et ont des coins flexibles pour faciliter la mise en place et le retrait de l’étui. Cet étui totalement transparent montre la magnifique couleur de votre nouvel iPhone 11.

21 $ chez Amazon

Cet étui TPU de base a des coins renforcés pour protéger les points les plus vulnérables de l’iPhone. C’est clair pour que vous puissiez montrer la couleur de l’iPhone 11 que vous avez choisie.

À partir de 8 $ sur Amazon

Disponible en différentes couleurs comme le noir, le cognac et le vert, l’étui en cuir Woolnut offre un design mince. Regardez comme une belle patine transforme le boîtier dans le temps.

45 $ chez Amazon

Le marbre est de la partie et cet étui en TPU ultra-mince est à la mode. Notez que cet étui est plus pour la protection contre les rayures que les chutes lourdes.

À partir de 16 $ sur Amazon

Cet étui en polycarbonate ultra-clair a un pare-chocs coloré pour correspondre à ou contraster avec votre iPhone 11.

À partir de 13 $ sur Amazon

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus robuste, consultez Temdan. Il a un dos clair et une couverture complète du corps, y compris un protecteur d’écran intégré.

À partir de 13 $ sur Amazon

Vous pouvez laisser votre portefeuille à la maison, l’étui portefeuille Innge pour iPhone vous protège. Rangez vos cartes et votre argent à l’intérieur; la fermeture à rabat magnétique les maintient en sécurité. L’affaire fait également office de béquille.

À partir de 7 $ sur Amazon

Nomad fabrique de magnifiques coques en cuir pour iPhone qui sont tout aussi protectrices qu’élégantes. Il est à la fois élégant et souple avec son mélange de polycarbonate et de cuir Horween de première qualité.

70 $ chez Nomad

Je suis fan des étuis minimalistes absolus de Totallee. L’un des premiers fabricants d’étuis à répertorier les étuis des derniers iPhones, Totallee garantit un ajustement parfait ou un remplacement gratuit.

30 $ chez Amazon

Kerf fabrique des étuis en bois faits à la main incroyables, luxueux et d’autres produits iPhone. Choisissez parmi plus d’une douzaine d’essences de bois différentes pour différentes couleurs et motifs naturels. La chaleur du bois naturel juxtaposé de verre et de métal frais fera ressortir votre iPhone.

À partir de 79 $ chez Kerf

L’étui Snakehive est en cuir nubuck européen doux et velouté mat qui vieillira magnifiquement avec le temps. Il comprend un support TUP caoutchouté sécurisé pour garder votre téléphone en place. Disponible en plusieurs choix de couleurs.

37 $ chez Amazon

L’étui mince pour iPhone de Grip2ü est léger comme une plume, mais il a une bande de serrage à l’arrière, de sorte que vous ne laissez pas tomber votre iPhone pendant que vous prenez des selfies. La conception soignée vous permet de recharger votre téléphone sans fil avec l’étui, contrairement à la plupart des étuis avec poignées à l’arrière. Il est disponible en six couleurs différentes, et vous pouvez changer la bande de poignée pour différents looks.

25 $ chez Grip2ü

Vous obtenez des options de conception infinies avec le boîtier fantaisiste de CASETiFY. Vous pouvez choisir un étui plus mince ou un étui plus protecteur. Ensuite, choisissez votre couleur de pare-chocs. Enfin, choisissez votre design pour le dos. Si les milliers proposés ne suffisent pas, vous pouvez créer et télécharger le vôtre de façon personnalisée.

À partir de 30 $ chez CASETiFY

Pour certaines personnes, rien ne remplace le boîtier créé par l’équipe de conception d’Apple. Garanti pour épouser toutes les courbes de l’iPhone 11, c’est une beauté. Sans oublier, c’est le seul étui pour iPhone avec le logo Apple à l’arrière.

À partir de 30 $ sur Amazon

Cet étui de protection est pour nous les doigts de beurre. Les bandes antidérapantes en caoutchouc réduisent la possibilité de laisser tomber votre nouvel iPhone.

À partir de 21 $ chez Amazon

OtterBox et PopSockets ont eu un bébé, et ce cas est tout. Un PopGrip interchangeable intégré assure une prise ferme pour les selfies et les slofies.

61 $ chez OtterBox

Cet étui mince à bon prix a des bords adhérents et des coins de poche d’air pour protéger votre iPhone 11. Choisissez parmi Clear ou une excellente sélection d’autres couleurs et motifs.

12 $ chez Amazon

Détendez-vous et regardez une vidéo ou FaceTime en mode mains libres. Cet étui mince en TPU a une béquille en métal qui ressort pour soutenir votre iPhone horizontalement ou verticalement.

À partir de 16 $ sur Amazon

Cet élégant étui en cuir pleine fleur peut contenir jusqu’à trois cartes plus une carte SIM et un outil SIM dans le compartiment secret. Le couvercle du compartiment sert également de béquille.

75 $ chez Bellroy

Si vous ne voulez pas de cloches ou de sifflets, juste un simple étui en silicone mais sans le logo Apple – ou l’étiquette de prix – pensez à cet étui mince de TORRAS.

À partir de 17 $ chez Amazon

Sonix propose plusieurs designs mignons et fantaisistes pour l’iPhone 11, tels que le café, les nuages, l’arc-en-ciel, les beignets, etc. Mais l’affaire est plus que mignonne; il est testé contre les chutes militaires.

À partir de 20 $ sur Amazon

Apportez le bling-bling avec cet étui scintillant sans perte. Vous n’êtes pas votre truc? Choisissez parmi des tonnes d’autres motifs colorés et amusants.

À partir de 23 $ chez Amazon

Cet étui robuste de Spigen est un classique. Il a une découpe pour le logo Apple, donc personne n’a de doutes sur le téléphone que vous possédez. De plus, il a une béquille pour la visualisation vidéo.

À partir de 17 $ chez Amazon

LifeProof est connu pour ses étuis ultra-protecteurs. Le nouvel étui FLIP a un compartiment portefeuille caché qui peut contenir jusqu’à trois cartes et un peu d’argent.

61 $ chez LifeProof

UAG Plasma semble sur le point de se transformer en une sorte de robot, mais c’est un étui ultra-léger mais protecteur pour votre iPhone 11.

40 $ chez UAG

Le cuir au tannage végétal haut de gamme entoure votre iPhone 11 de luxe. Transportez jusqu’à trois cartes dans cet étui portefeuille mince.

50 $ sur Amazon

Cet élégant étui folio en cuir a un rabat vertical unique, des tonnes de personnalisations que vous pouvez ajouter et une vaste palette de couleurs.

À partir de 61 $ chez Noreve

Mince et militaire testé contre les chutes, cet étui transparent est orné de votre choix d’agates, de marbres, d’imprimés d’animaux et de fleurs magnifiques.

32 $ chez Casery

La structure gaufrée unique de cette coque en TPU absorbe et disperse les impacts pour protéger votre précieux iPhone.

25 $ chez Pelican

Pratiquement invisible et indétectable, la version transparente de cet étui est l’ultime étui sans étui.

29 $ chez Peel

Skinit est connu pour ses décalcomanies personnalisées, mais ils font également des étuis. Choisissez l’un de leurs nombreux modèles ou téléchargez le vôtre.

À partir de 40 $ chez Skinit

Un délicat motif en dentelle orne cette mince coque en TPU avec des coins renforcés pour une protection supplémentaire.

À partir de 10 $ sur Amazon

Ce boîtier en marbre irisé, holographique, en pierre de lune est plus que chaud; il est testé contre les chutes. La devise de Velvet Caviar est “Jolie mais protectrice”.

30 $ chez Amazon

Basique de la meilleure façon possible, cet étui transparent en TPU n’a pas de fonctionnalités supplémentaires. Il suffit de l’activer pour une protection sans masquer la couleur de l’iPhone.

7 $ chez Amazon

Protégez votre nouvel iPhone avec cet étui à deux couches. La couche extérieure résistante aux rayures est en polycarbonate rigide tandis que la couche intérieure absorbe les chocs.

30 $ chez Incipio

Lucrin propose des modèles d’étuis en cuir haut de gamme haut de gamme, y compris ce portefeuille zippé. Restez avec le cuir lisse illustré ici ou passez à l’autruche granulée, crocodile ou véritable. Vous disposez de dizaines d’options de couleurs de cuir attrayantes, allant du teinté au brillant.

À partir de 139 $ chez Lucrin

Vous aimez le cuir, mais vous avez peur de le mouiller? Ne vous inquiétez plus. L’étui Active Rugged de Nomad ressemble et se sent comme du cuir de haute qualité typique, mais ce cuir est hydrophobe afin qu’il ne se tache pas lors de vos aventures humides.

50 $ chez Nomad

J’ai vendu beaucoup d’étuis Tech21 lorsque je travaillais à l’Apple Store. Apple ne laisse pas d’espace sur ses étagères pour n’importe quel ancien accessoire. Cet étui antimicrobien est transparent avec des bords texturés pour une meilleure adhérence, mais il a été testé à 10 pieds au cas où.

À partir de 28 $ sur Amazon

Vous voulez un gros étui de réservoir, mais vous voulez toujours qu’il soit féminin et amusant? Voici le cas pour vous. Les trois couches comprennent un panneau avant en plastique rigide, un noyau en silicone souple et une coque arrière en PC dur. Le design tendance en marbre et ananas le garde mignon.

À partir de 11 $ sur Amazon

Cette jolie petite coque en cascade est remplie de paillettes blingy et de coeurs qui coulent à travers la coque lorsque vous vous déplacez. Contrairement à la plupart des cascades en cascade, celui-ci est mince et flexible. Choisissez parmi quatre couleurs différentes.

À partir de 9 $ sur Amazon

Cet étui sophistiqué a des détails réfléchis comme une finition mate micro-gravée pour la prise en main, des couvertures de boutons tactiles et une lèvre qui s’étend sur l’écran. C’est un boîtier mince, mesurant moins d’un millimètre à son point le plus mince, mais il a été testé contre les chutes à 6,6 pieds.

26 $ chez Caudabe

L’iPhone 11 est classé IP68 pour une immersion jusqu’à deux mètres pendant 30 minutes, ce qui est idéal pour les déversements accidentels. Cet étui a la même note, ce qui vous donne encore plus de protection.

À partir de 18 $ sur Amazon

Il s’agit d’un étui à dos transparent avec un pare-chocs noir, mais ce qui le distingue, ce sont les couvertures de boutons dorées contrastantes. Cela aurait l’air si net avec l’iPhone noir 11.

À partir de 5 $ sur Amazon

L’étui transparent montre la couleur incroyable de votre iPhone 11, recouvert d’un adorable motif floral. Le pare-chocs en TPU flexible et le dos en PC dur maximisent la protection tout en conservant un profil mince.

À partir de 11 $ sur Amazon

Le PU ou le cuir fendu n’est pas du cuir pleine fleur, mais c’est un moyen abordable d’obtenir l’apparence et la sensation du cuir recouvrant votre iPhone. Un pare-chocs en TPU souple et une coque intérieure en PC dur offrent une protection contre les chutes.

11 $ chez Amazon

Ce kit tout-en-un pratique comprend un étui avec une béquille intégrée pour regarder des vidéos, un étui de transport avec un clip de ceinture rotatif et un protecteur d’écran en verre trempé.

13 $ chez Amazon

Cet étui portefeuille mince peut contenir jusqu’à trois cartes, mais il a également une surprise intelligente. Retirez une de vos cartes et insérez-la dans l’emplacement prévu pour une béquille instantanée, parfaite pour regarder des vidéos. Cet étui est disponible dans une variété de couleurs et de motifs.

25 $ chez Amazon

Quel étui magnifique. Bien qu’il ne soit pas trop volumineux, il est conçu pour résister aux chocs et aux chutes de la vie. Choisissez parmi une variété de matériaux authentiques tels que le bambou, le noyer ou le cuir.

45 $ chez Mous

Cet étui robuste a un système de treillis d’impact, un bouton de commutateur de sourdine unique, une longe incluse, une compatibilité de charge sans fil et une protection contre les chutes de près de 10 pieds. Choisissez parmi quatre coloris, dont chacun a un dos transparent pour montrer la couleur de votre nouvel iPhone 11.

40 $ chez Catalyst

Avec ses bords d’aspect métallique, cet étui est presque comme un costume d’iPhone pour votre iPhone. Je sais que cela semble étrange, mais c’est magnifique et est disponible en deux couleurs sophistiquées, Pearl White et Armor Black.

35 $ ​​chez Amazon

Les photos ne rendent pas justice à cette superbe affaire. Le boîtier en nacre accrocheur attirera à coup sûr des compliments. Il est mince mais résistant, avec une protection contre les chutes de 13 pieds.

30 $ chez Amazon

Le boîtier de batterie d’Apple fournit jusqu’à 50% de jus en plus. Chargez cette coque et votre iPhone sans fil et simultanément. Avec ce modèle, Apple a ajouté une fonctionnalité très intéressante: un bouton d’appareil photo dédié. Choisissez parmi noir ou blanc doux.

À partir de 99 $ chez Amazon

Allez, ai-je vraiment besoin d’un étui?

J’ai un ami qui se targue de ne pas utiliser d’étui. Depuis des semaines, elle transporte un téléphone fissuré qu’elle est trop têtue pour réparer ou remplacer. Je me mord la langue pour ne pas dire «je te l’avais dit», même si je lui ai certainement dit avant qu’elle ne laisse tomber son téléphone que cela allait arriver. Lorsque je travaillais à l’Apple Store, j’ai vu plus de téléphones fissurés / endommagés / tombés que je ne pouvais en compter, et j’étais un spécialiste des produits (vendeur), pas un technicien (réparateur).

Mais comme VOUS ÊTES ici pour entendre mes conseils, voici ceci: utilisez un étui. Il n’y a aucune excuse pour dire: «Je n’aime pas les cas», car il y a tellement d’options. Même les étuis les plus fins et presque invisibles sont une meilleure protection que rien du tout. Je recommande toujours d’obtenir AppleCare + car certaines gouttes vont endommager même avec un étui. Mais AppleCare + ne vous apporte que quelques réparations (ou remplacements), et vous devrez toujours payer une franchise, plus une réparation peut prendre des heures de votre journée. Ainsi, un cas simple pourrait vous faire économiser beaucoup de temps et d’argent.

Dois-je dépenser beaucoup pour une affaire décente?

Absolument pas. J’ai une grande variété de cas en rotation régulière; oui, je fais correspondre mon étui à ma tenue au quotidien. Les prix de mes étuis préférés vont d’environ 10 $ à 100 $. Un étui en TPU peu coûteux peut protéger ainsi que le cuir de grain supérieur le plus élégant, parfois même mieux. C’est la forme et la construction du boîtier qui importent plus que le prix ou les matériaux.

Comment savoir si un étui est suffisamment protecteur?

Un boîtier encombrant, robuste et robuste sera généralement plus protecteur qu’un boîtier plus mince. Que vous soyez lourd ou non, recherchez toujours les bords du boîtier qui dépassent le niveau de l’écran.Par conséquent, si vous placez votre iPhone face vers le bas sur une table, l’écran n’entrerait pas en contact avec la table. Vous souhaitez également que l’arrière du téléphone soit plus épais que la bosse de l’appareil photo, afin de protéger vos objectifs. Il est agréable d’avoir une sorte de poignée texturée sur les bords de l’étui pour le rendre moins susceptible de laisser tomber l’étui en premier lieu. En outre, recherchez un pare-chocs tout autour du téléphone si vous ne voulez pas que la lunette métallique du téléphone développe des micro-rayures. Les coins renforcés sont également une belle touche car cette zone est si vulnérable aux chutes.

Est-ce qu’un boîtier à peine là protégera du tout?

À peine, il y a mieux que pas du tout. Cela protégera certainement votre iPhone contre les rayures. Vous obtiendrez peut-être une protection contre les gouttes très légères / douces. J’ai laissé tomber mon iPhone dans un étui à peine là sur le trottoir à partir de la taille, et non, mon téléphone n’a pas survécu. Si j’avais été à l’intérieur et tombé sur un tapis, ça aurait pu. Mais je ne peux pas recommander un boîtier à peine disponible pour la protection contre les chutes.

Ai-je aussi besoin d’un protecteur d’écran?

Je le recommanderais. Si vous n’en avez pas, votre écran développera certainement des micro-rayures au fil du temps. Même si les petites rayures ne vous dérangent pas, un protecteur d’écran peut également empêcher l’écran de votre iPhone de se fissurer. Lorsque je travaillais chez Apple, j’ai vu plusieurs personnes venir chercher un nouveau protecteur d’écran parce que le leur s’était fissuré en une goutte … mais l’écran de l’iPhone était encore vierge en dessous.

Quel type de cas est le meilleur?

C’est une décision entièrement personnelle. Un étui robuste est évidemment votre meilleure protection contre la volonté de la gravité, mais si vous êtes comme moi, vous n’aimez vraiment pas un étui encombrant. J’en utiliserai un si je dois, comme si j’utilisais mes deux incidents AppleCare +, par exemple. J’ai tendance à choisir un boîtier mince à moyen, mais c’est vous qui le faites. Je ne suis pas trop pointilleux sur les matériaux, je vais bien avec le TPU si l’étui est mignon, mais j’aime aussi un cuir luxueux.

Sinon, tout dépend de l’ensemble de fonctionnalités dont vous avez besoin. Envisagez-vous d’utiliser la recharge sans fil? Alors ne choisissez pas un étui avec une bague, un portefeuille ou un PopSocket à l’arrière. Si vous n’avez pas besoin de charger sans fil, ces fonctionnalités à l’arrière peuvent certainement être utiles. Les étuis portefeuille de style portefeuille sont une solution tout-en-un pratique si vous ne souhaitez pas transporter un portefeuille séparé. Cependant, ils sont volumineux, donc un folio ne vaut pas la peine si vous n’avez pas besoin de cette fonctionnalité.

Lequel devriez-vous choisir?

La coque Speck Gemshell pour iPhone 11 est une solution simple pour les personnes qui ne veulent pas faire de bruit. C’est une marque de confiance, protectrice sans être trop encombrante et à un prix raisonnable. Peut-être mieux encore, c’est clair pour que tout le monde puisse voir que vous avez le dernier iPhone (s’ils ne pouvaient pas le dire à partir de la zone de caméra plus grande) et la couleur chaude que vous avez choisie.

D’un autre côté, j’adore les étuis Otter + Pop Series. Vous obtenez un joli étui de protection qui n’est pas trop encombrant. Le chargement sans fil ne fonctionnera pas de manière cohérente en raison du PopSocket à l’arrière, mais ce PopSocket constitue une poignée de téléphone et une béquille extrêmement pratiques. Le PopSocket est facile à échanger si vous souhaitez exprimer différentes ambiances sans changer le boîtier lui-même.

