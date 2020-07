Meilleurs coques iPhone 7 en 2020

Meilleur

iMore

2020

L’iPhone 7 est une grande technologie. Mais c’est un ancien téléphone maintenant, vous avez donc besoin d’un grand étui pour le garder protégé, sans rayures et élégant! Bien qu’il existe des milliers de cas différents, certains sont meilleurs que d’autres. Voici quelques-uns de nos étuis préférés pour l’iPhone 7. Notez que l’iPhone 7, l’iPhone 8 et l’iPhone SE 2020 sont tous de la même taille, de sorte que les étuis sont interchangeables.

Annonces :

Choix du personnel

Spigen fabrique d’excellents étuis de téléphone à des prix intéressants. Je les ai testés de manière approfondie avec un tas de téléphones différents, et la même chose est vraie à chaque fois. Ils vont bien, ils se sentent bien et ils travaillent. Ce modèle a une béquille avec un verrou magnétique qui s’ouvre lorsque vous souhaitez l’utiliser et se ferme en toute sécurité lorsque vous ne l’utilisez pas.

À partir de 12 $ sur Amazon

35 $ ​​chez Walmart

Le Parallax est un boîtier double couche avec une coque en TPU. La couche secondaire est un cadre en polycarbonate qui s’adapte autour des bords de votre téléphone. Il prend le poids des claquements dévastateurs dans les coins qui ont fait tomber bien des iPhone. Le motif losange arrière est recouvert d’un revêtement mat qui offre une adhérence supplémentaire.

15 $ chez Amazon

24 $ chez Walmart

Le dos en polycarbonate du Ringke Fusion est plus clair que la plupart des boîtiers transparents. La beauté naturelle de votre nouvel iPhone peut mieux transparaître que s’il n’y avait pas de boîtier du tout. Vous allez essayer de dire à ce petit enfant de The Matrix que vous avez un étui génial, et il sera tout « il n’y a pas d’étui ».

À partir de 8 $ sur Amazon

8 $ chez Walmart

UAG appelle ce cas un « composite léger comme une plume » car il comprend une coque externe dure et un noyau interne plus doux et plus flexible. Il disperse la force sur l’ensemble du téléphone au lieu de la concentrer sur la zone d’impact. Il a été testé pour répondre aux normes militaires.

Tough Armor est testé contre les chutes de qualité militaire et dispose des coussins d’air emblématiques de Spigen dans les coins pour une absorption des chocs à peu près aussi bonne que possible. Il y a une coque dure qui se glisse à l’arrière, et une fois qu’elle est allumée, elle est sûre et devient presque une avec la doublure intérieure en TPU.

À partir de 16 $ sur Amazon

Chaque étui Vena que j’ai jamais essayé s’intègre parfaitement, et le vCommute fait exactement cela tout en étant le compromis parfait entre l’étui de protection et l’étui portefeuille. Le rabat arrière magnétique est une couverture à trois niveaux pour le compartiment à cartes, qui peut contenir très confortablement trois cartes et un peu d’argent.

28 $ chez Amazon

28 $ chez Walmart

Le TORRAS Slim Fit est un mince boîtier en plastique résistant aux rayures et s’adapte parfaitement à votre iPhone 7. Il arbore même un petit bord surélevé autour de l’appareil photo arrière et du flash afin que vous puissiez le poser sur une surface plane et ne pas vous soucier de rayer votre objectif.

À partir de 11 $ sur Amazon

Les étuis en cuir peuvent être chers, mais Jisoncase fabrique un étui en cuir véritable qui ne casse pas la banque. Cet étui simple recouvre l’arrière de votre iPhone en cuir magnifique et l’intérieur de l’étui comme un matériau en tissu microfibre doux qui empêchera l’étui de rayer votre téléphone.

19 $ chez Amazon

Le boîtier de batterie d’Apple double presque la durée de vie de votre iPhone 7 sur une seule charge, et vous pouvez charger le boîtier et votre téléphone simultanément. Il a une doublure en microfibre douce qui protège votre téléphone des rayures et absorbe les chocs. L’extérieur est en silicone lisse, doux et soyeux.

OtterBox et PopSocket ont eu un bébé, et ce cas est tout! Otter + Pop combine la protection d’un boîtier OtterBox Symmetry et la commodité d’un PopSocket intégré. Le PopGrip interchangeable s’étend pour vous donner une meilleure adhérence ou pour être utilisé comme une béquille pour regarder des vidéos, et il affleure le boîtier lorsqu’il n’est pas utilisé.

Des tonnes de bonnes options

Les étuis pour votre iPhone 7 ne manquent pas, d’autant plus que vous pouvez également utiliser des étuis conçus pour l’iPhone 8 et l’iPhone SE 2020. Un grand étui ne protégera pas seulement votre téléphone, mais aussi votre style de vie et vous offrira aussi peu ou autant de fonctionnalités que vous le souhaitez.

Je suis un grand fan de la Spigen Tough Armor car elle offre une excellente protection et elle est un peu plus mince que la plupart des étuis robustes. Ma poche n’a pas l’impression que ça va arracher mon pantalon quand je le porte.

Les étuis robustes ne sont pas pour tout le monde, c’est pourquoi une option mince et abordable comme le TORRAS Slim Fit existe. Il est super fin, donc votre poche, votre sac ou votre sac à main n’aura pas l’impression de porter une brique. De plus, il protège toujours l’arrière de votre iPhone 7 et l’appareil photo des éraflures ou des rayures.

Que vous aimiez les étuis clairs, les étuis minimalistes, les étuis robustes ou tout autre chose, saisir un grand étui de cette liste ci-dessus garantira que votre iPhone 7 reste en bon état de fonctionnement!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.