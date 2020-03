Meilleurs coques iPhone 8 en 2020

Meilleur

Housses iPhone 8

iMore

2020

L’iPhone 8 est peut-être la nouvelle d’hier, mais cela ne signifie pas qu’il ne vaut pas la peine d’être protégé, surtout lorsque son extérieur est principalement composé d’un seul matériau: le verre. Cela signifie que vous voudrez probablement une sorte d’étui pour le garder en sécurité et sans rayures. Que vous recherchiez un étui qui offre une protection nue ou un qui en fait un peu plus, cette collection est sûre d’avoir quelque chose que vous voudrez.

Personnel préféré

Le propre étui en silicone iPhone 8 d’Apple offre une protection sans fioritures pour votre nouvel appareil, et il se décline en plusieurs belles couleurs. Le silicone est confortable dans votre main et offre l’avantage supplémentaire d’empêcher votre iPhone de glisser au sol.

35 $ ​​chez Amazon

L’étui en cuir officiel d’Apple est une excellente option si vous voulez quelque chose d’un peu plus chic que l’étui en silicone mais toujours fabriqué par Apple. Il vient dans un assortiment d’excellentes couleurs, des normes telles que le noir et le brun au jaune vif et au rouge profond.

45 $ chez Apple

Spigen est connu pour ses superbes étuis, et l’étui Ultra Hybrid S pour iPhone 8 ne fait pas exception. Fabriqué en polycarbonate avec TPU robuste mais flexible sur les bords, l’Ultra Hybrid S offre une protection sans extrême rigidité. Il dispose également d’un support rabattable pour soutenir votre téléphone en mode paysage pour regarder des vidéos.

À partir de 12 $ sur Amazon

La série Otterbox Defender offre quatre couches de protection contre toutes sortes de dommages. Il y a un protecteur d’écran intégré pour éviter les rayures sur l’écran de votre téléphone, un tampon en mousse qui empêche le protecteur d’écran de frotter contre la vitre, une coque antichoc pour protéger le reste du téléphone et la coque extérieure qui empêche la poussière et la saleté, scellant même le port d’éclairage.

45 $ chez Amazon

Le vCommute de Vena est l’un de nos étuis portefeuille préférés pour iPhone 8 grâce à sa protection généreuse et son couvercle de carte multifonctionnel. Bien que le couvercle protège vos cartes de crédit et votre carte d’identité lorsque l’étui est dans votre poche, il peut glisser vers le bas pour devenir une béquille.

28 $ chez Amazon

Le boîtier offre une couche de protection solide conçue pour prendre un impact et ne jaunira pas avec le temps, il restera donc limpide. Le boîtier a un revêtement résistant aux rayures qui garantit que votre téléphone et votre boîtier restent superbes, et les découpes facilitent l’accès à vos ports.

18 $ chez Amazon

Le foulard est un étui ultra-mince et s’adapte à votre appareil comme un gant. Ce n’est peut-être pas l’étui le plus protecteur, mais il offre un style impressionnant, avec un design frappant et ultra-mince et une grande variété d’options colorées. Le boîtier est également translucide, laissant passer les logos iPhone et Apple à l’arrière de votre appareil.

À partir de 12 $ sur Amazon

Protégez votre iPhone à l’avant et à l’arrière avec cet étui folio en cuir de Twelve South. Il sert également d’étui portefeuille avec des fentes pour quelques cartes.

25 $ chez Twelve South

Gardez votre iPhone 8 toute la journée et toute la nuit avec ce boîtier de batterie de Mophie. Le Juice Pack Air se charge à l’aide d’un câble micro-USB ou de tout chargeur sans fil Qi, y compris la propre option Charge Force de Mophie.

64 $ chez Amazon

Si vous voulez notre recommandation

Ce sont nos étuis préférés pour l’iPhone 8, et ils aideront à protéger votre téléphone contre les chutes accidentelles, les rayures et autres dommages. Personnellement, je suis un fan de l’étui en silicone officiel d’Apple pour iPhone 8, qui est simple, offre une excellente protection contre la plupart des types de dommages et se décline dans un assortiment décent de couleurs.

Si vous voulez quelque chose avec un peu plus d’utilité, je vous suggère le Vena vCommute, qui offre à la fois une protection robuste pour votre iPhone, ainsi que des emplacements pour votre carte d’identité et vos cartes de crédit. Sa couverture sert également de béquille lorsque vous souhaitez soutenir votre iPhone. Si vous voulez un étui portefeuille mais ne ressentez pas le besoin de ce type de volume, optez pour le SurfacePad de Twelve South.

