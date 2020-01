Les étuis portefeuille sont toujours un bon choix, et en ce moment, le meilleur que vous pouvez obtenir pour le Nokia 7.1 vient de Simicoo. Disponible en quatre couleurs (rose, bleu, gris et noir), cet étui a une couverture en TPU dans laquelle le 7.1 se trouve pour une protection complète. Vous pouvez stocker des cartes et de l’argent, et encore mieux, cet étui peut également servir de béquille.