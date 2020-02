Meilleurs coques OnePlus 7 Pro en 2020

Choix du personnel

Vous voulez un bon étui fiable sans trop dépenser? Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’armure robuste Spigen. Il est fabriqué avec soin, offre une grande couverture pour le 7 Pro sans le gonfler et s’adapte comme un gant. Le dos est un peu glissant, mais c’est quand même mieux que d’aller nu.

10 $ chez Amazon

Le Fusion-X de Ringke prend les meilleurs morceaux d’un boîtier transparent et robuste, les écrase dans un seul emballage et l’appelle par jour. Il y a un motif de matrice de points sur la partie transparente pour empêcher un effet arc-en-ciel indésirable, un trou de longe et une lèvre surélevée autour de la caméra contextuelle pour la maintenir en sécurité à tout moment.

15 $ chez Ringke

OnePlus a toujours fait d’excellents cas de première partie pour ses téléphones, et heureusement, cela n’a pas changé avec le OnePlus 7 Pro. L’étui de protection en nylon de la société s’enclenche facilement sur le téléphone et offre une excellente protection globale dans un profil relativement mince. De plus, cette texture en nylon a l’air et se sent fantastique.

40 $ chez OnePlus

Combinant un portefeuille et un étui dans un seul paquet, cette option de Foluu offre beaucoup de fonctionnalités à bas prix. En tant qu’étui, il protège le OnePlus 7 Pro contre l’usure quotidienne à l’avant et à l’arrière. En tant que portefeuille, il peut stocker jusqu’à trois cartes et possède une poche pour de l’argent liquide. Sans oublier qu’il agit également comme une béquille pour le 7 Pro!

8 $ chez Amazon

Le OnePlus 7 Pro est l’un des téléphones les plus glissants que nous ayons jamais utilisés, et pour lutter contre cela, le Dbrand Grip est la solution parfaite. Le Grip est l’un des étuis les plus faciles à tenir avec un matériau très adhérent, un profil mince à seulement 2 mm d’épaisseur et des couvre-boutons tactiles. Encore mieux, cela fonctionne bien avec les skins Dbrand.

30 $ chez Dbrand

On ne peut nier que le OnePlus 7 Pro est un beau téléphone, mais si vous vous retrouvez à vouloir le rafraîchir un peu plus, la série colorée Anccer est la voie à suivre. Disponible en bleu, vert, rose, rouge et noir, cet étui ajoute un peu de pop au 7 Pro sans ajouter de volume ou de poids indésirable.

À partir de 13 $ sur Amazon

Le OnePlus 7 Pro est un téléphone vraiment magnifique, surtout si vous l’obtenez en bleu nébuleux ou en amande. Si vous souhaitez le protéger des rayures / fissures sans cacher son design, cet étui Crystal Clear est un excellent pick-up. Il a des découpes précises de port / bouton, est léger et mince, et offre même une absorption des chocs.

11 $ chez Amazon

Il y a beaucoup d’excellents étuis pour le OnePlus 7 Pro, mais celui qui se démarque comme quelque chose qui devrait être dans la collection de tout le monde est le Spigen Tough Armor. Le Tough Armor est bien construit, a une conception à double couche pour une robustesse accrue et a une cote de qualité militaire pour la protection contre les chutes. En plus de tout cela, vous obtenez une béquille intégrée à l’arrière du boîtier!

À partir de 16 $ sur Amazon

Le OnePlus One a attiré beaucoup d’attention pour sa finition unique en grès, et avec l’étui de protection en grès, vous pouvez obtenir cette même texture unique pour le OnePlus 7 Pro. Il est doux et adhérent à la fois, et si vous l’avez déjà ressenti auparavant, vous saurez qu’il n’y a vraiment rien de tel sur le marché.

30 $ chez OnePlus

Le OnePlus 7 Pro est une grosse bête glissante. Si vous savez que vous avez tendance à laisser tomber fréquemment vos téléphones et que vous avez besoin de quelque chose qui pourra résister à tout, achetez la série plasma UAG. Il a une coque blindée et un noyau résistant aux chocs pour une durabilité maximale, permettant une cote MIL-STD. Nous aimons également les boutons surdimensionnés et le design léger.

40 $ chez Amazon

C’est le même cas que celui de Sandstone que nous avons mentionné précédemment, sauf que la texture du dos est Karbon au lieu de Sandstone. Bien que n’étant pas aussi unique à la marque OnePlus, la finition Karbon a un design très agréable avec des fibres spéciales qui offrent une protection améliorée contre les chocs et la température.

30 $ chez OnePlus

L’étui hybride Full-Body de Poetic est conçu pour protéger votre OnePlus 7 Pro de tous les types de danger tout en étant aussi élégant que possible. L’arrière du boîtier est renforcé par un pare-chocs résistant aux chocs et autour de l’avant est un protecteur d’écran intégré. Cela vous donne une couverture complète à 360 degrés de tout, et pour certaines personnes, c’est un must-have.

17 $ chez Amazon