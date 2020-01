Meilleurs coques OnePlus 7T en 2020

Meilleur

Étuis OnePlus 7T

OnePlus comprend un étui dans la boîte pour le OnePlus 7T, mais avouons-le: il est mince et un peu fade. C’est génial de vous assurer une protection dès le moment où vous sortez l’étui de la boîte, mais il y a de fortes chances que vous souhaitiez passer à un étui avec un peu plus de style ou de substance d’ici peu. Le marché des étuis pour le 7T est limité en raison de sa fenêtre de mise à niveau plus courte, mais il existe des étuis de haute qualité pour ce téléphone de haute qualité.

Choix du personnel

Spigen est peut-être mieux connu pour son armure robuste, mais passez devant et récupérez l’air liquide. Il a une bien meilleure adhérence grâce à la texture sur tout le dos et les côtés, c’est la même épaisseur et il a l’air beaucoup plus frais que les accents de fibre de carbone.

12 $ chez Amazon

Bien que le OnePlus 7T ne soit pas vendu dans le rouge signature de OnePlus, mais vous pouvez toujours obtenir ce rouge choquant avec cet étui en silicone adhérent. Si vous avez tendance à être du beurre, c’est le cas pour vous!

30 $ chez OnePlus

C’est un regard qui divise un cas: la moitié de mes collègues le détestent et l’autre moitié l’aime. Si vous êtes dans la catégorie Amour, il s’agit d’un étui transparent qui protégera votre téléphone tout en le montrant. J’aime le Space Blue, mais Camo Black a l’air féroce aussi.

11 $ chez Amazon

Urban Armor Gear sait comment fabriquer des étuis qui peuvent prendre un coup tout en restant impressionnants. La série Plasma est la ligne claire des étuis ultra-durables, et je suis heureux de voir qu’elle est offerte pour le 7T, bien que le cuir du Monarch aurait également été génial.

40 $ chez Amazon

Si vous portez votre OnePlus 7T à l’extrême, c’est pour vous! Cet étui à 360 degrés serait étanche, antisalissure, antipoussière et étanche à la neige, et il est même livré avec une sangle de flottabilité pour ces aventures en kayak.

20 $ chez Amazon

Disponible en quatre couleurs – bleu, noir, gris et rouge – cet étui transparent est plus robuste que celui que OnePlus vous offre dans la boîte tout en attirant l’attention sur ce gros module de caméra robuste à l’arrière.

11 $ chez Amazon

À l’ère des paiements numériques, vous n’avez pas vraiment besoin d’avoir un portefeuille avec vous – juste quelques cartes et peut-être un peu d’argent. Cet étui portefeuille gardera les choses simples, propres et minces.

11 $ chez Amazon

Si vous n’êtes pas un grand fan de l’étui transparent que OnePlus inclus avec le 7T, l’étui transparent de Qoosea est une alternative flexible et abordable qui vous permettra de montrer pleinement les couleurs naturelles du 7T.

5 $ chez Amazon

Si vous préférez que vos étuis soient ultra-minces, les étuis rigides Anccer sont une option légère tant que vous n’échangez pas constamment les étuis. La sélection de couleurs est un peu claire, mais ce Gravel Green semble séduisant.

5 $ chez Amazon

Chasse aux bonnes affaires

Étant donné que OnePlus met à niveau ses modèles deux fois plus souvent que la plupart des fabricants, il y a généralement moins de boîtiers disponibles pour les versions “de milieu d’année” comme le 7T. Étant donné que OnePlus comprend un étui dans la boîte pour vous protéger jusqu’à ce que vous trouviez quelque chose que vous aimez, cela pose moins de problème, mais il y a enfin une bonne offre d’étuis de qualité et largement disponibles pour le téléphone phare le meilleur prix disponible en ce moment.

Spigen fabrique un nombre décent de cas pour les téléphones OnePlus ces jours-ci, et je suis super heureux que le 7T reçoive le Liquid Air au lieu de juste la Rugged Armor parce que le Liquid Air a une meilleure adhérence et honnêtement un meilleur look aussi. Si vous préférez vos boîtiers plus résistants, nous avons une option étanche dans le boîtier étanche Mpaltor et un boîtier robuste de marque dans le plasma UAG transparent et totalement génial, qui est un peu cher mais se sent bien et a fière allure dans la main.

