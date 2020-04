Meilleurs coques OnePlus 8 Pro en 2020

Le grès ajoute beaucoup d’adhérence à l’arrière considérable du 8 Pro, et bien qu’il y ait toujours le noir classique, j’aime beaucoup la nouvelle couleur cyan, qui devrait aller fabuleusement avec les versions Ultramarine Blue et Glacier Green du 8 Pro.

C’est un look que les téléphones OnePlus ont balancé pendant des années, et bien que la fibre de carbone soit super lisse, elle est en fait plus adhérente que vous ne le pensez à première vue. La fibre de carbone offre un look distinct, bien qu’elle ait un prix beaucoup plus élevé que le grès.

Ce boîtier à double couche est disponible en quatre couleurs, y compris un bleu qui devrait aider le pop bleu ultramarine, et les corbumpers en TPU visqueux devraient aider à atténuer ces chutes de coin redoutables.

Si vous voulez simplement ajouter un peu d’adhérence et un peu de protection contre les éraflures et les rayures, cet étui à clipser est votre solution sans encombrement. De plus, si vous êtes jaloux de toutes les couleurs chaudes et floues que peut offrir la lueur interstellaire du OnePlus 8, il y a des options roses et rouges ici.

OnePlus a un étui en nylon officiel qu’il vend pour le OnePlus 8, mais pour le Pro, vous devrez vous tourner vers des fabricants de casiers tiers pour cette même sensation tactile. Ce n’est pas exactement la même chose (le dos ici est en polycarbonate au lieu de Nylon), mais l’aspect et la sensation sont les mêmes.

Le Glacial Green fait l’envie du monde des smartphones – ou du moins, il est dans le bureau ici – et si vous voulez le montrer en pleine splendeur, un cas clair est pour vous. Ce boîtier transparent prend également en charge les coussins d’air roobust dans les coins pour éviter les bris.

