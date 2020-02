Meilleurs coques robustes pour Galaxy Note 10+ en 2020

Meilleur

Étuis robustes pour Galaxy Note 10+

Android Central

2020

Le Galaxy Note 10+ a été conçu pour être un gros cheval de bataille pour un smartphone, mais il est loin d’être un téléphone robuste avec tout ce verre utilisé à l’avant et à l’arrière. Quel que soit le travail que vous travaillez dans la vie, les chutes de téléphone peuvent se produire et se produiront. Vous feriez mieux de vous préparer lorsque l’inévitable se produit avec un boîtier robuste.

Ne laissez pas votre Note 10+ subir des dommages inutiles

Sérieusement, je comprends. Vous n’aimez pas l’idée d’acheter un téléphone cher et de couvrir toute cette beauté avec un étui. Mais repensez à ce moment où votre téléphone nu a fait une mauvaise chute et l’anxiété pendant que vous vous penchez pour inspecter les dégâts, en pensant “j’aurais juste dû mettre un étui dessus!”

Ne laissez pas cela vous arriver avec votre Note 10+ – pas quand il y a tant d’options élégantes qui protègent toujours votre téléphone. Notre premier choix en termes de fiabilité robuste est le SUPCASE Unicorn Beetle Pro, qui est à peu près aussi robuste que vous pouvez acheter pour n’importe quel téléphone, conçu avec des accents et des textures pour garantir que le téléphone ne glisse jamais hors de votre main.

Pour un design plus minimaliste, il y a la Spigen Tough Armor qui ne fait pas grand-chose avec des accents de fantaisie et garde une apparence et une sensation très propres. Mais si vous devez simplement montrer l’arrière de votre téléphone – et nous ne vous en voudrions pas avec un téléphone aussi magnifique – nous devons recommander le Ringke Fusion X qui fait un excellent travail en combinant une protection renforcée dans les coins et bords avec une plaque arrière transparente stylisée.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.