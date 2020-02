Meilleurs coques robustes pour Galaxy S20 Plus en 2020

Meilleur

Étuis robustes pour Galaxy S20 Plus

Android Central

2020

Samsung a fait un excellent travail avec la gamme S20, et nous nous attendons à ce que le S20 + soit une option populaire. C’est un téléphone massif avec un écran de 6,7 pouces que vous voudrez protéger avec le bon étui. Si vous voulez la plus grande protection possible, nous avons rassemblé les meilleures options robustes pour protéger le Galaxy S20 + avec style.

Trouver le bon cas pour votre style de vie

Ne laissez pas votre Galaxy S20 + exposé et vulnérable aux éraflures et aux rayures de l’usure quotidienne – ou pire. Il existe de superbes étuis disponibles qui offrent un bel équilibre entre robustesse et élégance.

La série SUPCASE UB Style en est un excellent exemple, offrant une conception légère et robuste aux bons endroits. Il conserve intact le profil mince du S20 + tout en protégeant le module d’affichage et de caméra.

Je recommanderai également la série ArmadilloTek Vanguard à tous ceux qui ont besoin d’un étui rigide avec une béquille intégrée.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.