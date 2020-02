Meilleurs coques Samsung Galaxy Note 10 Lite en 2020

Choix du personnel

Le Spigen Ultra Hybrid est un peu différent en ce qu’il se concentre à la fois sur la protection et sur l’affichage de votre Note 10 Lite. Avec un pare-chocs en TPU et une coque arrière pour PC, votre téléphone est sûr de rester protégé de la vie tout en vous rappelant à quel point le design de Samsung est magnifique. Vous aurez toujours un accès facile au S Pen, et il y a des lunettes surélevées autour de l’écran et de la découpe de la caméra pour garder la vitre hors des surfaces planes.

14 $ chez Amazon

Il y a juste quelque chose à propos d’un étui en cuir véritable qui est incroyable. La housse de portefeuille en cuir véritable Yogurt est cousue à la main et est 100% en cuir pleine fleur véritable. Le portefeuille comporte trois emplacements pour cartes, une poche pour de l’argent et un fermoir pour garder le rabat avant fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

29 $ chez Amazon

Parfois, vous voulez juste un étui à moitié décent et protège votre nouveau smartphone. La Caseology Vault fait cela, même si elle semble meilleure que les autres options de base sur le marché. La caséologie indique également que le Vault arbore une protection de niveau militaire, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter si votre Note 10 Lite tombe accidentellement.

13 $ chez Amazon

Mince, léger et antidérapant ne sont que quelques-unes des “fonctionnalités” les plus essentielles que vous souhaiterez d’un étui et Liquid Crystal de Spigen fait tout cela et bien d’autres. L’étui en TPU arbore des boutons renforcés pour une meilleure réactivité, ainsi que des coins renforcés pour plus de protection. De plus, qui n’aime pas montrer son nouveau téléphone et avec le Liquid Crystal, vous n’aurez pas besoin de le sortir de l’étui pour montrer ce design.

12 $ chez Amazon

Personne n’aime ajouter un tas d’encombrement à un appareil aussi élégant que le Note 10 Lite. Et avec le couvercle ultra-mince d’Anccer, vous n’aurez pas à vous soucier du volume, car ce boîtier n’a qu’une épaisseur de 0,8 mm. Cela fournit un moyen léger de protéger votre nouveau téléphone, et le matériau PC fournira une poignée supplémentaire pour qu’il ne glisse pas.

13 $ chez Amazon

Il y a de fortes chances que vous souhaitiez probablement prendre un protecteur d’écran pour accompagner l’étui, mais vous n’aurez pas à le faire avec la couverture intégrale ONOLA. Cet étui offre des lèvres surélevées, des découpes précises et un protecteur d’écran intégré à 360 degrés de protection. De plus, la plaque arrière est claire, de sorte que le Galaxy Note 10 Lite brillera toujours sans avoir à être retiré du boîtier.

9 $ chez Amazon

Le KuGi Soft TPU Case est génial du fait qu’il est adapté à votre Note 10 Lite, ce qui donne l’impression qu’il est à peine là. Le motif texturé vous donne une meilleure adhérence sur le téléphone lui-même, et les bords surélevés protègent votre écran et votre appareil photo des rayures. Vous avez également le choix entre trois couleurs différentes, vous pouvez donc trouver un étui qui correspond à votre style.

9 $ chez Amazon

Qui n’aime pas un étui qui se démarque du reste? L’étui SunStory Quicksand Glitter le fait en offrant une excellente protection avec la coque arrière en polycarbonate et les pare-chocs en TPU. De plus, les paillettes se déplacent lorsque vous utilisez le téléphone, ce qui attirera l’attention et agira comme un excellent déclencheur de conversation.

9 $ chez Amazon

Le Galaxy Note 10 Lite est déjà extrêmement polyvalent, mais qu’y a-t-il de mal à le rendre encore plus? L’étui portefeuille d’Olixar le fait avec son matériau en faux cuir qui est mince et vous donne un accès rapide à votre carte d’identité et à votre carte de crédit. Avec le fermoir magnétique, vous n’aurez pas à vous soucier de l’ouverture accidentelle du rabat avant et vous pourrez facilement soutenir votre Note 10 Lite pour regarder certains films.

13 $ chez Amazon