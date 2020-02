Meilleurs coques Samsung Galaxy S10 Lite en 2020

Meilleur

Le Galaxy S10 Lite de Samsung nous a donné un premier aperçu de ce à quoi ressemblerait la conception de la gamme Galaxy S20 avec la bosse de l’appareil photo à l’arrière et l’écran Infinity. La vraie histoire ici, cependant, est que ce smartphone montre que Samsung sait fournir une expérience de niveau phare sans se ruiner. Malgré cela, vous devrez protéger votre investissement, car ce téléphone est tout simplement incroyable. Ce sont les meilleurs cas à choisir!

Choix du personnel

Spigen a toujours été dans le jeu de cas et l’armure robuste est le choix de facto pour beaucoup. Le boîtier offre la technologie “Air Cushion” de Spigen, ainsi qu’un design mince en TPU et un motif de toile d’araignée intérieure pour une meilleure absorption des chocs. Avec des bords surélevés, votre Galaxy S10 Lite est sûr de résister à toutes les rayures qui pourraient potentiellement être causées si vous n’utilisiez pas le Rugged Armor.

13 $ chez Amazon

L’étui Attache d’Olixar possède toutes les «fonctionnalités» standard que vous pourriez souhaiter d’un étui chargé de protéger votre précieux appareil. Il y a absorption des chocs grâce à la construction en TPU et aux boutons tactiles et parvient toujours à rester léger. Cette attache ne s’arrête pas là car le dos en cuir ajoute un aspect professionnel, tout en offrant un peu plus d’adhérence que ce à quoi vous vous attendez.

13 $ chez Amazon

Avec le Caseology Vault, vous obtenez une conception excellente et robuste qui est à la fois mince et protectrice. Le Vault est compatible avec «la plupart» des protecteurs d’écran, vous n’avez donc pas à vous soucier des bords qui poussent accidentellement votre protecteur d’écran. De plus, cet étui est plus mince que ce à quoi on pourrait s’attendre, tout en offrant une grande protection contre les chutes.

13 $ chez Amazon

Pourquoi voudriez-vous jeter un appareil aussi beau que le S10 Lite dans un étui, pour ne jamais voir la lumière du jour? Le cristal liquide Spigen garantit que votre appareil reste aussi propre qu’il était hors de la boîte tout en vous permettant de le montrer à tout le monde. De plus, avec le matériau TPU durable, le S10 Lite sera à l’abri des accidents, tout en s’assurant qu’il ne glisse pas des mains.

12 $ chez Amazon

Certains cas peuvent être un peu capricieux, car certains ont des revêtements différents qui rendent le téléphone inconfortable, ou tout simplement ennuyeux. Le Slim Liquid Case d’Abitku appartient à la première catégorie avec son matériau en caoutchouc gel, combiné avec la coque en polycarbonate dur. Cependant, la vraie histoire est la doublure en microfibre intégrée qui se trouve à l’intérieur du boîtier.

12 $ chez Amazon

Si la protection est le nom du jeu, il y a de fortes chances que vous recherchiez un protecteur d’écran pour accompagner votre nouveau boîtier. L’Olixar Sentinel vous a couvert, car la société propose les deux dans un seul paquet. Vous devrez installer le protecteur vous-même, mais vous aurez alors une protection à 360 degrés et la garantie de deux ans d’Olixar pour vous soutenir.

25 $ chez Amazon

Il n’y a rien de mal avec un boîtier en jane simple qui n’ajoute pas beaucoup de volume au Galaxy S10 Lite déjà élégant. Le boîtier ultra-mince d’Anccer n’ajoute presque aucun poids supplémentaire tout en étant disponible en plusieurs couleurs différentes pour correspondre à votre style. Bien que le boîtier lui-même soit lisse et léger, il a suffisamment de texture pour garantir que le S10 Lite reste dans votre main et non sur le sol.

12 $ chez Amazon

Le Galaxy S10 Lite est déjà un appareil magnifique, alors pourquoi ne pas obtenir un étui génial pour le montrer et ajouter du style? Le boîtier en TPU Clear Flower de Huness est limpide, à l’exception du motif floral qui se trouve dans les coins à l’arrière. Cette conception, heureusement, ne prend pas tellement de place que vous ne pouvez pas voir le téléphone.

9 $ chez Amazon

L’étui en cuir PU Westillux est unique dans le fait que sa conception ressemble un peu à un livre, avec des coutures sortant de la découpe de l’appareil photo. Bien qu’il ne s’agisse que de cuir PU, il garde votre S10 Lite mince et léger, tout en restant élégant et professionnel. Le matériau TPU doux sur les bords aidera à protéger contre les fissures accidentelles de l’écran en cas de chute dans les coins.

13 $ chez Amazon

Les PopSockets font fureur, mais qu’en est-il d’un boîtier qui a quelque chose d’encore mieux intégré? Le boîtier de l’anneau rotatif ATUSIDUN est disponible en plusieurs couleurs, mais le support de l’anneau offre une rotation de 360 ​​degrés et un retournement de 180 degrés afin que vous puissiez utiliser l’anneau pour soutenir votre S10 Lite. Cependant, il y a un autre truc dans sa manche: le milieu de l’anneau fonctionnera également avec vos supports magnétiques lorsque vous êtes prêt à prendre la route.

12 $ chez Amazon

Personne n’aime que leurs téléphones tombent au sol et atterrissent dans les coins, car c’est à ce moment-là que nous nous attendons à ce qu’une catastrophe se produise. L’ESR Essential Zero combat cela avec des coins renforcés pour une meilleure protection tout en conservant un look élégant et mince pour votre S10 Lite élégant et mince. Avec la conception à motifs “Micro-points” de l’ESR, vous n’aurez pas à vous soucier de la présence d’eau entre le boîtier et votre téléphone.

10 $ chez Amazon

Si vous pouviez laisser votre portefeuille à la maison et emporter votre téléphone avec vous, pourquoi ne le feriez-vous pas? La réponse évidente est à cause de ce dont nous avons besoin au quotidien, mais avec l’étui portefeuille OTOONE Flip Folio, vous n’avez pas à vous soucier de transporter un autre article avec vous. Il y a trois découpes de cartes sur le rabat intérieur, une grande poche pour les espèces ou les reçus et une fermeture magnétique pour que le couvercle ne s’ouvre pas accidentellement.

8 $ chez Amazon

Choisissez ce qui correspond à vos besoins

Peu importe que vous travailliez dans un bureau, que vous restiez à la maison ou que vous soyez sur un chantier de construction, vous aurez besoin d’un étui pour protéger votre investissement. En ce qui concerne le Galaxy S10 Lite, il est difficile de regarder au-delà de l’armure robuste Spigen, car cet étui est un favori pour beaucoup avec son design mince et sa fiabilité. De plus, qui n’aime toujours pas les accents de fibre de carbone en haut et en bas qui sont devenus un incontournable de la gamme Rugged Armor?

Ceux qui ont besoin d’un peu plus d’un look “professionnel” voudront découvrir l’Olixar Attache avec son dos en cuir et sa conception légère. Le support en cuir offre une adhérence supplémentaire tout en étant beau dans le processus et en protégeant votre S10 Lite. De plus, Olixar offre une garantie de deux ans sur le boîtier en cas de panne ou de problème au fil du temps.

