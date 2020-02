Meilleurs coques ultra-minces pour iPhone 8 Plus en 2020

Meilleur

Étuis ultra-minces pour iPhone 8 Plus

Trouver l’étui parfait pour votre iPhone 8 Plus peut être un défi et demi, mais en trouver un qui est à peine là? Cette tâche est bien plus difficile. Heureusement pour vous, nous avons le meilleur des meilleurs coques ultra-minces pour iPhone 8 Plus ici. Si vous recherchez l’ajustement parfait sans l’encombrement supplémentaire, voici les meilleures coques à peine disponibles pour votre iPhone 8 Plus.

Après avoir fait apparaître The Scarf sur votre iPhone 8 Plus, vous serez convaincu qu’il n’y a en fait rien et pour une bonne raison! Cette coque incroyablement mince pour iPhone 8 Plus ne mesure que 0,02 pouces d’épaisseur, ce qui vous donne à peu près zéro encombrement sur votre appareil. L’étui Scarf vous offre une lunette légèrement surélevée autour de l’appareil photo, mais ne sauvera pas votre iPhone d’une chute importante. L’étui écharpe totallee est disponible en neuf options de couleurs différentes à mélanger et à assortir.

Si vous êtes à la recherche d’un étui abordable super mince et d’une protection décente, jetez un coup d’œil à l’étui en plastique rigide TORRAS Slim Fit pour iPhone 8 Plus. Cet étui super léger est livré avec une lunette surélevée à la fois sur l’écran et sur l’appareil photo, vous n’aurez donc pas à vous soucier de rayer votre verre. Il fonctionne avec des tapis de chargement sans fil et est également disponible dans une variété de couleurs.

Mince, équilibré et prêt à gagner: c’est pourquoi l’étui ultra mince J.west pour iPhone 8 Plus l’a fait sur notre liste! Cet étui coloré et accrocheur vous permet d’accéder à tous les boutons et ports tout en ajoutant une couche de protection avec une lunette surélevée malgré son design ultra mince. La meilleure partie à ce sujet? Les couleurs et les motifs impressionnants qu’il contient, y compris les motifs arc-en-ciel et les pois.

Si vous cherchez vraiment un étui qui est à peine là, alors nous vous recommandons de jeter un œil à l’étui de protection ultra mince CASEKOO. Cet étui mesure une épaisseur de 0,05 pouce et est vide de toute étiquette, ce qui en fait le rêve d’un minimaliste. Il vous permet d’accéder à tous vos boutons et ports tout en offrant une prise en main lisse et mate pour une utilisation confortable au quotidien. Le seul inconvénient? Ce cas particulier ne protège pas des chutes ou des rayures sur l’écran avant.

La durabilité rencontre l’ultra-slim-ness avec l’aide de l’étui RANVOO Ultra Slim Soft Premium. Cet étui de pare-chocs flexible vous offre une lunette surélevée autour de votre appareil photo, vous n’aurez donc pas à vous soucier de le rayer excessivement si vous le posez sur une surface plane. Il vous donnera une protection supplémentaire pour votre iPhone 8 Plus dans quatre options de couleurs différentes qui correspondront parfaitement à votre iPhone.

Super mince, facile à installer et accrocheur: que pouvez-vous demander d’autre de l’étui ultra mince pour iPhone 8 Plus X-level?! Cet étui super skinny vous permet d’accéder à tous les boutons et ports tout en offrant un profil mince avec des couches de protection supplémentaires. Les lunettes surélevées aident à protéger l’appareil photo et l’écran de votre iPhone. Vous pouvez ramasser ce cas particulier en six couleurs différentes.

Nous aimons, aimons, aimons un étui super mince, mais avec autant d’options à choisir, il peut être difficile de déterminer le meilleur accessoire ultra-mince pour votre style de vie. Personnellement, j’adore The Scarf, mais tout le monde a des préférences différentes!

Peut-être que vous aimerez quelque chose d’un peu plus brillant comme l’étui J.west, ou un étui transparent RANVOO qui révèle la beauté naturelle de votre iPhone. Quoi que vous décidiez d’acheter, nous espérons que vous aimerez votre coque en pièces. Bonne chance et bon shopping!

