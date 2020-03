Meilleurs détecteurs de fumée et de CO HomeKit en 2020

Meilleur

Détecteurs de fumée et de CO HomeKit

iMore

2020

En matière de sécurité dans votre maison, les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sont essentiels. Les détecteurs traditionnels sont parfaits pour vous modifier lorsque vous êtes à la maison, mais HomeKit le porte au niveau supérieur, vous avertissant partout où vous allez. Vous avez le choix entre plusieurs options, nous avons donc rassemblé les meilleurs accessoires HomeKit pour vous aider à décider lequel correspond à vos besoins.

Personnel préféré

Le OneLink Safe and Sound est une combinaison unique d’un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, d’un haut-parleur et d’un assistant vocal, le tout dans un ensemble pratique. Cet accessoire hybride se connecte directement au câblage de votre détecteur de fumée existant et sa fonction d’interconnexion étend la couverture des notifications à tous vos détecteurs de fumée. Alexa d’Amazon est également intégré et First Alert a également récemment ajouté la fonctionnalité AirPlay 2 pour l’audio sans fil multi-pièces.

178 $ chez Amazon

Le moniteur d’environnement OneLink de Nuk peut fonctionner n’importe où dans votre maison, protégeant votre famille contre les dangers du monoxyde de carbone. Une batterie rechargeable intégrée permet à ce petit gardien de voyager avec vous d’une pièce à l’autre, et il a une sirène à bord, vous alertant des problèmes potentiels. Si cela ne suffisait pas, ce moniteur comprend également des capteurs de température et d’humidité, ainsi qu’une lumière LED couleur pratique, vous donnant le rapport d’état en un coup d’œil.

70 $ chez Amazon

Ce détecteur de First Alert apporte la portabilité au facteur de forme traditionnel de surveillance de la sécurité. Ce moniteur fonctionne uniquement sur piles, permettant un placement presque partout dans votre maison, sans avoir à vous soucier du câblage existant. Le moniteur est livré avec des piles qui promettent une utilisation de cinq ans, et une porte d’accès facile facilite le remplacement.

82 $ chez Amazon

Tout comme son homologue alimenté par batterie, le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone câblé OneLink apporte une intelligence avec un design classique. En cas d’urgence, les détecteurs OneLink peuvent envoyer des notifications directement via HomeKit, et ils peuvent exploiter d’autres accessoires dans votre maison tels que les lumières, vous donnant un chemin clair vers la sécurité. Le détecteur câblé comprend également une batterie de secours intégrée de 10 ans, vous offrant une tranquillité d’esprit même en cas de panne de courant.

83 $ chez Amazon

L’Arlo Baby est une solution tout-en-un qui complète vos détecteurs de monoxyde de carbone existants. Cette caméra HomeKit comprend des capteurs de température, d’humidité, de son et de qualité de l’air, ce qui vous donne le meilleur pour votre argent. Le capteur de qualité de l’air mesure les COV et les produits chimiques dans l’air, y compris le monoxyde de carbone, qui peuvent envoyer des alertes directement à vos appareils iOS.

127 $ chez Amazon

Laser Egg + Chemical de Kaiterra est un accessoire HomeKit qui se concentre uniquement sur la qualité de l’air dans votre maison. Les capteurs optiques embarqués du Laser Egg analysent l’air de la poussière et des COV, y compris le monoxyde de carbone, le méthane et bien d’autres. Cependant, le Laser Egg ne dispose pas d’une alarme sonore – il ne peut envoyer des notifications qu’à vos appareils iOS, ce qui signifie qu’il est destiné à être un moyen secondaire de surveillance, et vous devriez toujours avoir une alarme réelle présente.

200 $ sur Amazon

Inspecteurs de sécurité

La combinaison de HomeKit avec des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone permet bien plus que d’envoyer des notifications en cas de situation dangereuse. Ces accessoires intelligents s’intègrent à tous les autres appareils HomeKit que vous possédez déjà, ce qui leur permet d’allumer vos lumières lorsque de la fumée est dans l’air, ce qui peut potentiellement vous guider vers la sécurité.

Si vous recherchez le détecteur de fumée et de co le plus intelligent du marché, ne cherchez pas plus loin que le OneLink Safe and Sound. Cet accessoire riche en fonctionnalités comprend un haut-parleur, Alexa d’Amazon et une fonction d’interconnectivité qui étend ses capacités intelligentes à tous vos détecteurs de fumée et co existants.

Besoin d’ajouter un détecteur de fumée et de co dans une pièce sans câblage existant? Alors, le détecteur de fumée et de CO OneLink est fait pour vous. Cet appareil ressemble à un détecteur de fumée normal, mais il est livré avec des piles remplaçables qui durent jusqu’à cinq ans et il peut être monté à peu près n’importe où. Quel que soit celui que vous choisissez, la connectivité HomeKit signifie que vous aurez toujours un peu plus de tranquillité d’esprit, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

