Meilleurs disques durs externes pour Mac en 2020

Meilleur

Disques durs externes pour Mac

iMore

2020

Nous comprenons que vos données sont importantes pour vous. Qu’il s’agisse de documents personnels, de fichiers de travail importants ou simplement de vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être sauvegardé, vous ne pouvez jamais être trop en sécurité. Les disques durs externes sont non seulement utiles pour stocker des données, mais sont un excellent moyen de transporter des fichiers d’un emplacement à un autre. Lorsque vous tenez compte du prix, de la facilité d’utilisation et de la portabilité, le Seagate Backup Plus Slim est le disque dur le plus fiable que vous puissiez emporter avec vous à tout moment.

Meilleur dans l’ensemble: Seagate Backup Plus Slim (2 To)

Source: Seagate

Si vous voulez un disque dur externe fiable qui a une quantité de stockage décente, est super facile à transporter et a un prix très abordable, le Seagate Backup Plus Slim est la meilleure option pour la plupart des gens. Formaté pour Windows et Mac dès la sortie de la boîte, il est facile de transporter tous vos documents essentiels du bureau à l’ordinateur portable sans manquer un battement.

Le système de sauvegarde Seagate Dashboard est un outil simple et fantastique qui peut vous permettre de planifier des sauvegardes pour vous assurer de ne manquer aucun des fichiers critiques dont vous avez besoin au cas où quelque chose de terrible arriverait à votre ordinateur. Vous pouvez définir des sauvegardes automatiques quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement et modifier la fréquence quand vous le souhaitez.

Seagate propose également un abonnement gratuit d’un an à Mylio Create. Cela peut vous aider à gérer votre photothèque si vous n’utilisez pas déjà un outil de gestion de photos et un abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud Photography Plan.

Avantages:

Abordable

Excellent logiciel de sauvegarde

USB 3.0

Boîtier métallique

Les inconvénients:

Câble propriétaire

Pas d’USB-C

Meilleur dans l’ensemble

Seagate Backup Plus Slim (2 To)

Fiable, portable et abordable.

Ne vous inquiétez pas des longues configurations ou des procédures de formatage. Branchez le Seagate Backup Plus Slim 2 To, qui est formaté pour Mac dès la sortie de l’emballage.

Meilleur disque dur USB-C: SSD portable Samsung T5 (1 To)

Source: Samsung

Ce petit disque SSD compact de Samsung est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un USB-C vers USB-A, ce qui signifie qu’il est parfait à utiliser avec votre MacBook ou Mac.

Ses vitesses de lecture et d’écriture rapides de 540 Mo / s sont plus que suffisantes pour transférer n’importe quel fichier. Et devrait être en mesure de stocker facilement tous vos fichiers photo et vidéo grâce à son logiciel simple. De plus, si vous êtes inquiet au sujet du cryptage, le SSD portable Samsung T5 vous offre un mot de passe en option pour lancer le lecteur et un cryptage matériel AES 256 bits sur tous vos fichiers.

Avantages:

USB-C

SSD

Super compact

Cryptage matériel AES 256 bits

Les inconvénients:

Un peu cher par stockage

Meilleur USB-C

SSD portable Samsung T5 (1 To)

Rapide et crypté

Avec des vitesses de lecture et d’écriture de 540 Mo / s, le SSD portable Samsung T5 est suffisamment rapide pour que les photographes et les vidéastes puissent transporter tout leur travail.

Meilleure capacité: Western Digital My Book (8 To)

Source: Western Digital

Compatible avec Time Machine dès la sortie de la boîte, la capacité de stockage de 8 To du Western Digital My Book est parfaite pour les personnes à la recherche de beaucoup de scène à un prix raisonnable. Il s’agit de l’USB 3.0, ce qui signifie qu’il est facile de profiter de sa vitesse de stockage avec des vitesses de transfert rapides.

Bien que la portabilité ne soit pas le point fort du Western Digital My Book et qu’il ait besoin d’une source d’alimentation distincte, il offre un cryptage 256-AES lorsque vous téléchargez son logiciel de sécurité facile à utiliser. Il garantit que tous vos fichiers et documents importants restent confidentiels.

Si vous recherchez un disque qui a beaucoup d’espace, vous n’avez pas besoin d’en avoir plusieurs à mesure que vos besoins de stockage augmentent, ne cherchez pas plus loin.

Avantages:

Beaucoup de rangement

Cryptage 256-AES

Compatible avec Time Machine

Les inconvénients:

Pas très portable

A besoin de puissance

Meilleure capacité

Western Digital My Book (8 To)

Beaucoup de rangement pour ceux qui en ont besoin

Western Digital offre un cryptage 256-AES lorsque vous téléchargez son logiciel de sécurité, ce qui signifie que vous pouvez être tranquille en sachant que vos informations privées et vos données personnelles sont en sécurité.

Meilleur disque Thunderbolt 3: LaCie Rugged Thunderbolt

Source: LaCie

Les disques durs LaCie ont toujours été bons pour les personnes en déplacement grâce à leur conception robuste. Le LaCie Rugged Thunderbolt peut résister à la poussière, à la saleté et même à un tout petit peu d’eau projetée dessus.

Son disque dur de 7200 tr / min assure le bon fonctionnement. Et le câble USB-C inclus – qui prend en charge Thunderbolt 3 – le rend parfait pour les utilisateurs de MacBook et de Mac!

Avantages:

Thunderbolt 3

Résistant à l’eau

7200 tr / min

Meilleur disque Thunderbolt 3

LaCie Rugged Thunderbolt

Conception robuste avec Thunderbolt 3

Le LaCie Rugged Thunderbolt 3 est un favori car il peut résister aux chutes, à la poussière et même aux éclaboussures d’eau occasionnelles, ce qui le rend facile à transporter!

Idéal pour le matériel hérité: G-Technology G-DRIVE USB 3.0 (4 To)

Source: G-Technology

Alors qu’Apple suit la voie de l’USB-C et de Thunderbolt 3 depuis un certain temps maintenant, certains d’entre nous utilisent encore du matériel plus ancien et n’ont donc pas besoin de disques durs dotés de connexions USB-C. Si vous utilisez toujours une connexion USB-A ou même une connexion Thunderbolt 2 à partir de votre Mac, le G-Technology G-DRIVE USB 3.0 (4 To) est le compagnon idéal.

Son design tout en métal est non seulement plus durable que les disques durs en plastique, mais il a également l’air élégant! De plus, sa vitesse de 7200 tr / min permet au G-Technology G-DRIVE USB 3.0 d’atteindre des vitesses de lecture et d’écriture de 195 Mo / s. Cela permet de transférer rapidement et efficacement de gros fichiers vidéo.

Avantages:

USB 3.0

Conception entièrement métallique

7200 tr / min

Les inconvénients:

Doit être reformaté pour Windows

Idéal pour le matériel hérité

G-Technology G-DRIVE USB 3.0 (4 To)

Élégant et rapide même sur des ordinateurs plus anciens

Avec 7200 tr / min, ce disque dur fonctionne dur et rapide pour transférer rapidement vos fichiers. De plus, il utilise USB 3.0, et il a même un port Thunderbolt 2.

Meilleur disque dur: CalDigit Tuff

Source: CalDigit

Le CalDigit Tuff fait de son mieux pour être à la hauteur de son nom, vous donnant un disque dur qui n’est pas aussi délicat que la plupart. Son indice IP officiel est IP57, ce qui signifie qu’il peut être immergé dans 3 pieds d’eau pendant 30 minutes et sortir de l’autre côté fonctionnel. Ce n’est pas tout; ce disque compatible Thunderbolt 3 peut également résister à une chute d’environ 4 pieds de haut. Nous ne suggérons toujours pas que vous abusez délibérément du CalDigit Tuff. Pourtant, il est toujours bon d’avoir la tranquillité d’esprit lorsque vous transportez votre disque dur.

Avantages:

USB-C et Thunderbolt 3

IP57

Super prix

Meilleur disque dur

CalDigit Tuff

Peut résister aux gouttes et à l’eau

Classé officiel IP57, le CalDigit Tuff peut survivre à un plongeon accidentel dans l’eau et a un excellent prix.

Meilleur disque rapide: Samsung X5 (1 To)

Source: Samsung

Si vous avez l’habitude de gérer des tailles de fichiers géantes et que vous avez besoin d’un disque dur capable de gérer les transferts de données rapidement, le Samsung X5 est l’un des SSD les plus rapides que vous trouverez. Ses vitesses de lecture et d’écriture sont respectivement de 2800 Mo / s et 2300 Mo / s, et le corps entier est en métal, ce qui le rend beaucoup plus difficile que les disques en plastique. De plus, le cadre interne à l’intérieur est résistant aux chocs pour les chutes de 2 mètres.

Ce SSD est livré avec la technologie Thunderbolt 3 incluse. Cela vous permet de profiter des vitesses rapides sur votre Mac ou MacBook Pro, et il n’a pas besoin de formatage, c’est donc plug and play!

Avantages:

Vitesse de lecture de 2800 Mo / s

Résistant aux chocs

Thunderbolt 3

Meilleur entraînement rapide

Samsung X5

SSD incroyablement rapide

Si vous avez besoin de vitesses incroyables pour des fichiers géants, le Samsung X5 est un SSD externe monstre qui peut gérer n’importe quelle charge de travail.

Conclusion

Le Seagate Backup Plus Slim est le disque dur le plus fiable que vous puissiez emporter avec vous à tout moment. Il est formaté pour Mac et Windows dès la sortie de la boîte, et son logiciel facile à utiliser peut automatiquement effectuer des sauvegardes pour vous aussi souvent ou aussi peu que vous le souhaitez.

Seagate propose également un abonnement gratuit d’un an à Mylio Create. Ce programme peut vous aider à démêler votre photothèque si vous n’utilisez pas déjà un outil de gestion de photos. Un abonnement de deux mois au plan de photographie Creative Cloud d’Adobe signifie qu’il est également parfait pour les photographes en herbe.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Luke Filipowicz est un écrivain iMore qui transporte son Seagate Backup Plus Slim depuis ses études.

Lory Gil est le rédacteur en chef d’iMore et un fervent partisan de la sauvegarde du plus grand nombre possible de vos fichiers et documents importants.

René Ritchie est la principale autorité sur tout ce qui concerne Apple et a des connaissances privilégiées sur les activités de la plus grande entreprise de technologie au monde. En ce qui concerne les accessoires pour Mac, René les a tous utilisés.

