Meilleurs Dungeon Crawlers sur Apple Arcade en 2020

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Apple Arcade est le service d’abonnement aux jeux d’Apple disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et macOS. Pour un tarif bas et fixe de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an, vous avez accès à plus de 100 jeux, dont certains sont exclusifs à Apple Arcade, et le partage familial est inclus dans le coût afin que vous puissiez partager un seul abonnement avec jusqu’à à six identifiants Apple.

Avec Apple Arcade, il y a un peu de tout saupoudré partout, donc tout le monde est sûr de trouver un jeu qui leur plaira. Voici un résumé de tous les jeux de style robot d’exploration de donjons sur Apple Arcade.

Tout ce que vous pouvez jouer

Apple Arcade

Apple Arcade propose plus de 100 jeux pour le plaisir de tous. Le coût comprend un accès illimité à tous les jeux de la bibliothèque et le partage familial, de sorte qu’un abonnement peut être utilisé par jusqu’à six personnes.

LE MEILLEUR

Cat Quest II

Studio: Les Gentlebros.

Classe d’âge: 9+

Manette de jeu: Oui

Source: Apple

Le monde n’est-il pas meilleur quand les chats et les chiens le gouvernent? Cat Quest II est la suite de l’original Cat Quest, et il perpétue la tradition d’un magnifique RPG d’action 2D en monde ouvert où les chats et les chiens sont en charge.

Alors que la guerre se prépare entre les chats de Felingard et les chiens de l’Empire Lupus, une menace plus grande se profile au loin. Les rois des deux royaumes doivent s’unir et rétablir la paix et reconquérir leurs trônes. Dans Cat Quest II, les joueurs peuvent jouer à la fois comme chat et comme chien, et il y a même une coopération à deux joueurs pour un grand moment.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Cat Quest II a un monde ouvert magnifique que les joueurs peuvent explorer librement selon le contenu de leur cœur. Équipez votre personnage de chat ou de chien de diverses armes de mêlée ou à distance et lancez des sorts magiques pour vaincre les forces du mal qui se dressent sur votre chemin. Vaincre vos ennemis rapporte des points d’expérience, et il y a beaucoup de butin à trouver. Il y a aussi beaucoup plus d’armes, de sorts et de capacités pour rendre votre quête plus gérable, et croyez-moi, vous aurez besoin de tout ce que vous pouvez pour affronter certaines des zones les plus difficiles.

Voir sur Apple Arcade

The Pinball Wizard

Studio: Frosty Pop

Classe d’âge: 4+

Manette de jeu: Oui

Source: Apple

Le Pinball Wizard est un titre de robot de donjon unique car il ne ressemble à rien de ce que vous avez joué auparavant. Si vous aimez le flipper, ainsi que les robots d’exploration de donjon, alors c’est dans votre allée.

Dans The Pinball Wizard, vous trouverez une tour pleine de connaissances utiles et de sagesse tout en haut. Mais pour y accéder, vous devez dégager chaque étage et vous diriger vers le haut. Après tout, la sagesse et la connaissance sont acquises, pas données.

Vous prendrez le contrôle d’un petit personnage de sorcier, et vous devez les aider à atteindre le sommet de la tour en les propulsant avec … des flippers. Ces palmes servent essentiellement d’entrée à chaque étage, et votre objectif est de survivre, de collecter des trésors et de survivre aux ennemis, au moins jusqu’à ce que la porte de l’étage suivant s’ouvre. Vous n’avez que tant de points de vie pour vous durer, et les ennemis ne deviennent plus coriaces que vous montez. Heureusement, vous pouvez obtenir des articles comme des potions de santé pour vous aider.

Voir sur Apple Arcade

LE RESTE

Carte des ténèbres

Studio: Zach Gage

Classe d’âge: 9+

Manette de jeu: Non

Source: iMore

Comme Pinball Wizard, Card of Darkness n’est pas votre robot de donjon typique. Dans Card of Darkness, vous embarquerez dans une aventure animée à la main par l’incroyable Zach Gage, l’esprit derrière d’autres grands jeux iOS comme SpellTower et Sage Solitaire.

Dans Carte des ténèbres, vous affronterez de nombreuses hordes de monstres que vous pouvez mieux maîtriser en lançant des sorts puissants et en découvrant d’anciens secrets – tant que vous prenez les bonnes cartes.

Pensez à Card of Darkness comme un hybride de robot de donjon et de solitaire. Chaque niveau a une grille de plusieurs piles de cartes, et vous ne pouvez voir que la carte du haut de chaque pile, le reste sous un mystère complet. Mais si vous prenez une carte d’une pile, vous devez finalement prendre toutes les cartes de cette pile. Les piles de cartes auront tout, des armes amusantes aux sorts aux ennemis qui doivent être vaincus avant de vous tuer. Arriver à la fin de chaque niveau sera plus facile à dire qu’à faire.

Card of Darkness est un jeu difficile, et bien qu’il ne respecte pas la formule traditionnelle des robots de donjon, il est frais et mérite d’être jeté un coup d’œil.

Voir sur Apple Arcade

Meule

Studio: Jeux Capybara

Classe d’âge: 12+

Manette de jeu: Oui

Source: iMore

Si vous aimez l’action RPG de match trois, alors Grindstone est un grand joyau caché qui mérite votre attention.

Dans Grindstone, vous incarnez un guerrier musclé de type barbare, qui doit se frayer un chemin à travers la montagne de Grindstone jusqu’au sommet, où la fortune et la gloire vous attendent, naturellement. Mais en cours de route, il y a de grands essaims de Creeps qui feront tout pour vous empêcher d’atteindre votre objectif. La seule solution? Hackez et réduisez votre chemin à travers eux, bien sûr!

Vous dessinerez des lignes pour relier des Creeps de même couleur afin de pouvoir les couper. Il y aura des articles utiles pour vous aider, mais il existe également plusieurs types de Creeps, dont beaucoup plus difficiles nécessitent des chaînes plus longues pour être vaincues. Vous aurez donc besoin de toutes vos compétences en résolution d’énigmes et des meilleurs objets pour vous frayer un chemin jusqu’à la sortie de chaque étape – les 150. Avez-vous ce qu’il faut pour atteindre le sommet de Grindstone Mountain?

Voir sur Apple Arcade

Épée sombre

Studio: Devolver

Classe d’âge: 12+

Manette de jeu: Oui

Source: Apple

Bleak Sword est un peu plus dans la lignée d’un jeu d’action dark fantasy comme Dark Souls, mais nous pensons qu’il peut également convenir ici. La chose la plus cool à propos de Bleak Sword est le pixel art qui est rendu dans les champs de bataille en diorama 3D, ce qui lui donne une esthétique distinctive.

Il y a neuf chapitres dans Bleak Sword, et chacun testera vos compétences et votre force. Le but du jeu est de lever la malédiction de la légendaire épée sombre en abattant et en vaincant toutes les créatures de la forêt, des marais, du château et des donjons en cours de route. Vous aurez accès à de puissants sorts, butins et objets magiques, et votre niveau de personnage augmentera et vous aurez des statistiques que vous pourrez distribuer et débloquer votre plein potentiel.

Pour lever la malédiction de l’épée sombre, vous devrez être rapide et ingénieux, car ce jeu peut être assez impitoyable. Etes vous compétent pour la tâche?

Voir sur Apple Arcade

Prouvez-vous digne

Apple Arcade n’a peut-être pas une tonne de véritables robots d’exploration de donjons dans sa bibliothèque en ce moment, mais nous ne pouvons que nous attendre à ce que le nombre de titres du genre augmente avec le temps. Pour l’instant, ce sont quelques-uns des plus proches que nous avons trouvés, et ils sont tous très agréables. Quels sont vos robots de donjon préférés sur Apple Arcade? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Jouez!

Apple Arcade

Jeux illimités, un prix

Apple Arcade propose plus d’une centaine de jeux premium et d’autres sont ajoutés régulièrement chaque semaine. Il y a quelque chose ici pour tout le monde, et cela ne coûte que 5 $ par mois pour tout ce que vous pouvez jouer!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.