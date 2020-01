Meilleurs écouteurs à moins de 200 $ en 2020

Source: Daniel Bader / Android Central

Tous les grands écouteurs ne doivent pas nécessairement être très chers. Et tous les écouteurs bon marché ne doivent pas être mauvais. Parfois, il faut trouver le juste milieu. Le Plantronics BackBeat Pro 2 en est un parfait exemple avec une superbe qualité sonore, une longue durée de vie de la batterie et est très confortable à utiliser pendant de longues périodes.

Meilleur dans l’ensemble: Plantronics BackBeat Pro 2

Source: Plantronics

Le Plantronics BackBeat Pro 2 est de loin le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne les écouteurs dans cette gamme de prix. Ils ont des commandes de supports physiques qui sont super solides, longue durée de vie de la batterie avec jusqu’à 30 heures sur une seule charge, et sont ultra-confortables pour une utilisation à long terme.

En termes de qualité sonore, le BackBeat Pro 2 offre des médiums et des aigus plutôt neutres, avec un modeste boost des basses pour lui donner une signature sonore globalement plus chaude. Le rendant adapté à des genres plus graves comme l’EDM, le hip-hop ou le rap, mais avec la neutralité des médiums et des aigus, ils sont suffisamment polyvalents pour être bons dans tous les genres.

Pour le confort, les BackBeat Pro 2 sont décents. Les oreillettes et le bandeau sont super doux et confortables, ne provoquant aucun inconfort ni fatigue, du moins à court terme. Pour les personnes qui ont des têtes plus grosses (comme moi), le BackBeat Pro 2 peut provoquer un certain inconfort après plusieurs heures d’utilisation, vous obligeant à faire une pause.

Le seul véritable inconvénient est le manque d’USB-C pour la charge car ceux-ci utilisent le Micro-USB. Non seulement ils utilisent Micro-USB, mais il n’y a pas de capacité de charge rapide, ce qui signifie que vous regardez environ 3 heures pour les charger de 0 à 100%.

Avantages:

Grand confort

Longue durée de vie de la batterie

Excellent son, accentué par les basses

Commandes multimédias tactiles et réactives

Les inconvénients:

Micro-USB pour charger

Pas de charge rapide

Meilleur dans l’ensemble

Plantronics BackBeat Pro 2

Idéal pour tous les genres

Le BackBeat Pro 2 dispose de 30 heures d’autonomie et d’une signature sonore solide, ce qui les rend adaptés à presque tous les genres de musique.

Meilleur vrai sans fil: Jabra Elite 75t

Source: Daniel Bader / Android Central

Le plus grand avantage du Jabra Elite 75t par rapport aux autres vrais écouteurs sans fil est le confort. Avec l’Elite 75t, il est peu probable que vous ressentiez un inconfort ou une fatigue auditive, même après plusieurs heures d’utilisation. L’oreillette est livrée avec plusieurs embouts dans la boîte, et tant que vous pouvez trouver une taille qui correspond à vos oreilles, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes d’inconfort.

La qualité sonore peut être excellente une fois que vous avez égalisé le son. Le son prêt à l’emploi est plutôt lourd et peut sembler trop grave pour certains. Si vous êtes une tête de basse, vous adorerez le son. La plage dynamique et la scène sonore sont meilleures que la plupart des écouteurs sans fil, mais ne se comparent pas du tout aux écouteurs supra-auriculaires, comme prévu.

La durée de vie de la batterie est excellente pour un véritable écouteur sans fil. L’écouteur réel offre jusqu’à 7,5 heures d’autonomie sur une seule charge. Lorsque vous ajoutez le boîtier de charge inclus, vous obtenez 20,5 heures supplémentaires, ce qui vous donne un total de 28 heures d’autonomie. L’affaire se charge via USB-C, mais il n’a aucune charge sans fil, ce qui est une déception mais pas un dealbreaker.

Avantages:

USB-C pour le chargement

IP55 résistant à l’eau et à la poussière

Super son riche en basses

Excellent confort

Les inconvénients:

Peut être trop bassy pour certains

Meilleur vrai sans fil

Jabra Elite 75t

Véritable sans fil durable

Le Jabra Elite Active 75t offre un son exceptionnel, une longue durée de vie de la batterie et peut être utilisé indépendamment pour augmenter la durée de vie de la batterie.

Source: 1Plus

Le 1More Triple Driver est l’écouteur le mieux câblé de sa gamme de prix. L’une de ses meilleures caractéristiques est son son. Les basses deviennent super basses et vous donneront juste la bonne quantité de bruit sourd et de grondement. Les médiums sont neutres, donc la grosse caisse, les guitares basses, etc. seront très lisses et uniformes. Enfin, la basse supérieure est légèrement surestimée, ce qui peut créer une sensation de boom et parfois de boue. Le milieu de gamme est également assez uniforme et neutre ici, et les aigus sont légèrement en retrait, ce qui fait du 1More Triple Driver un écouteur au son un peu plus chaud.

Côté confort, ils sont excellents. Aucun problème avec la fatigue de l’oreille ou la sensation d’écouteurs comme s’ils ajoutaient trop de poids à l’oreille. Il est livré avec plusieurs tailles dans la boîte, ce qui est idéal pour ceux qui ont besoin de pointes de tailles différentes. En tant qu’écouteurs filaires, vous obtiendrez également les commandes en ligne standard pour contrôler le volume, lire / mettre en pause et invoquer manuellement l’assistant numérique de votre choix. Et la meilleure partie de toutes? Vous n’avez pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie ou de la charge, car ils ne sont pas sans fil.

Le seul véritable inconvénient de ces derniers est que, même si les écouteurs eux-mêmes se sentent premium, le câble menant aux écouteurs est un peu fragile et semble enclin à se casser très facilement.

Avantages:

Design haut de gamme

Signature sonore solide et chaleureuse

Confort et ajustement parfaits

Les inconvénients:

Câble non détachable / fragile

Meilleures têtes filaires

1Plus de pilote triple

Aucune pile requise

Les 1More Triple Driver sont des écouteurs filaires qui sont super confortables, sonnent bien et ne nécessitent pas d’appairage ou de piles.

Meilleure oreillette sans fil: Bose SoundLink On-Ear

Source: Bose

Si vous recherchez des écouteurs supra-auriculaires confortables, ne cherchez pas plus loin que l’oreillette Bose SoundLink. En raison de sa conception sur l’oreille, vous n’aurez pas de problèmes tels que vos oreilles se réchauffant comme certains écouteurs intra-auriculaires. Cependant, comme avec la plupart des écouteurs intra-auriculaires, vous aurez une bonne quantité de fuite sonore avec le SoundLink. Dans des environnements plus bruyants, ce ne sera probablement pas un gros problème. Mais, si vous êtes dans un environnement calme comme une bibliothèque, il est probablement préférable d’utiliser le Soundlink à des volumes inférieurs.

Pour la qualité sonore, le SoundLink offre une signature sonore assez neutre, comme prévu avec la plupart des produits Bose. La basse a une petite bosse dans toute la région, vous donnant un son légèrement plus chaud dans l’ensemble. Le milieu de gamme est excellent et neutre. Les aigus sont l’endroit où le SoundLink s’effondre car il est très inégal et encastré. Cela signifie que vous perdrez des détails et de la luminosité dans les voix et les instruments principaux, les caisses claires et les charlestons.

En termes d’autonomie, vous obtiendrez 15 heures d’autonomie, ce qui est décent pour un casque supra-auriculaire. Heureusement, le SoundLink a une capacité de charge rapide, vous offrant 2 heures d’écoute en 15 minutes de charge. La charge globale prendra cependant 3 heures. Le câble de charge est également Micro-USB.

Avantages:

Capacité de charge rapide

Un confort exceptionnel

Excellente qualité sonore

Les inconvénients:

Micro-USB pour charger

Fuite sonore à des volumes plus élevés

Meilleur On-Ear sans fil

Bose SoundLink On-Ear

Chansons supra-auriculaires confortables

Les écouteurs supra-auriculaires Bose Soundlink sont très confortables, que vous les utilisiez pendant 30 minutes à la fois ou plusieurs heures.

Meilleur intra-auriculaire sans fil: Jaybird Tarah Pro Wireless

Source: Daniel Bader / Android Central

Les Jaybird Tarah Pro sont une solide paire d’écouteurs intra-auriculaires. Ils ne sont pas véritablement sans fil, vous n’avez donc pas à vous soucier d’un étui de charge ou de deux jeux de batteries séparés (les écouteurs et l’étui). Et, avec un fil entre les deux, vous pouvez facilement les laisser pendre autour de votre cou.

En termes de qualité sonore, le Tarah Pro se débrouille bien. Les basses sont neutres et s’étendent très profondément. Le médium est décent avec une légère cavité dans les médiums, et les aigus sont, pour la plupart, neutres avec une légère accentuation dans les médiums donnant aux Tara Pros un son légèrement plus lumineux.

En termes d’autonomie, les Tarah Pros durent jusqu’à 13 heures sur une seule charge. Les charger à vide prendra environ deux heures. Malheureusement, ils utilisent un câble de charge propriétaire, vous devrez donc vous souvenir de l’avoir quand ils mourront. Pour le confort, ils sont excellents – aucun problème de fatigue ou de lourdeur des écouteurs.

Avantages:

Superbe qualité sonore

Vie de la batterie solide

Grand confort

Les inconvénients:

Câble de charge propriétaire

Meilleur intra-auriculaire sans fil

Jaybird Tarah Pro

Superbe qualité sonore

Les Jaybird Tarah Pros sont fantastiques, ont une grande autonomie et sont très confortables pour de longues sessions d’écoute.

Meilleur Open-Back (filaire): Beyerdynamic DT 990 Pro

Source: Beyerdynamic

Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, les écouteurs à la maison, le Beyerdynamic DT 990 Pro est la bonne paire d’écouteurs pour vous. Il s’agit d’un ensemble d’écouteurs supra-auriculaires ouverts, ce qui signifie qu’ils restent à la maison. En effet, les écouteurs ouverts n’essaient pas d’isoler le son et fuiront comme un fou. Cependant, ils compensent en étant super confortables. Puisqu’ils n’ont pas à essayer d’isoler le son, les oreillettes sont en cuir très doux.

Cependant, ils semblent fantastiques. Le DT 990 Pro a un son très équilibré. La réponse des basses est parfaite pour un casque à dos ouvert. Ils ne sont pas aussi profonds que les autres écouteurs fermés, mais ils sont bien équilibrés. Le milieu de gamme est également neutre et sans imperfections. Les aigus sont également relativement neutres, avec seulement une suraccentuation dans la région des médiums aigus, ce qui ajoute un peu de luminosité sur certaines pistes. Certaines personnes ne seront pas fan de cela. Et bien sûr, étant ouverts, ils ont une excellente plage dynamique et une excellente scène sonore.

Ce sont des écouteurs filaires, vous devrez donc vous assurer que vous avez un appareil avec une prise audio 3,5 mm. Heureusement, contrairement à certains autres écouteurs à dos ouvert, vous n’aurez pas besoin d’un ampli pour ceux-ci, et la plupart des gadgets pourront les piloter sans trop de problèmes. Mais un ampli serait certainement utile.

Avantages:

Son naturel à dos ouvert

Confortable pour une utilisation à long terme

Aucun ampli requis

Les inconvénients:

Les aigus peuvent être fatigants pour certains

Meilleur Open-Back (filaire)

Beyerdynamic DT 990 Pro

Bonté dos ouvert

Le DT 990 Pro de Beyerdynamic offre une plage dynamique et une scène sonore exceptionnelles. Bien que vous soyez limité à un usage domestique, la qualité sonore en vaut vraiment la peine.

Meilleur over-ear sans fil: Sennheiser HD 4.50 BTNC

Source: Sennheiser

Le Sennheiser HD 4.50 BTNC a une excellente qualité sonore. Les basses et les médiums sont superbes et neutres tout autour. En ce qui concerne les aigus, il est un peu en retrait mais, dans l’ensemble, il est uniformément équilibré, donnant au 4.50 BTNC une signature sonore plus sombre dans l’ensemble. L’ANC pour le 4.50 BTNC est bon, mais il affecte massivement le son. Malheureusement, nous vous recommandons de laisser l’ANC éteint si vous voulez une qualité sonore exceptionnelle.

L’autonomie de la batterie sur le HD 4.50 BTNC est excellente. Avec l’ANC activé, vous obtenez 19 heures et avec l’ANC désactivé, vous obtenez 25 heures. Quand il s’agit de les recharger, il vous faudra 2 heures solides pour les recharger s’ils sont complètement morts.

Une partie importante de tout casque (fermé) est la quantité de son qu’ils fuient. Heureusement, les HD 4.50 BTNC ne fuient pas trop et sont parfaits pour un environnement de bureau, même si le gars dans la prochaine cabine n’est qu’à quelques mètres.

Avantages:

Excellent son vers l’avant

Faible fuite sonore

Longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients:

L’ANC affecte énormément le son

Meilleur Over-Ear sans fil

Sennheiser HD 4.50 BTNC

Écouteurs sans fil au son excellent

Le Sennheiser HD 4.50 BTNC offre un son global génial avec une fuite minimale et une excellente autonomie de la batterie.

Meilleur tour de cou sans fil: Sennheiser HD1 In-Ear

Source: Sennheiser

L’oreillette Sennheiser HD-1 offre une expérience de tour de cou solide. Ils offrent 10 heures d’autonomie, ce qui est suffisant pour vous aider à passer la journée. Il faut un peu moins de 2 heures pour les recharger complètement si vous épuisez complètement la batterie.

En termes de qualité sonore, le HD-1 In-Ear fonctionne correctement. Les graves et les médiums sont neutres et plats, vous donnant la bonne quantité de bruit sourd et de grondement. Les graves supérieurs, cependant, sont trop accentués, ce qui les rend légèrement plus vigoureux et parfois boueux. Les basses moyennes sont également sur-accentuées pour compenser l’amplification des basses supérieures. Cependant, les médiums et les médiums supérieurs sont légèrement en retrait, ce qui oblige la plupart des voix principales à prendre un siège arrière. Les aigus sont au mieux médiocres. Les graves sont en retrait, ce qui vous fait manquer de détails dans la région, tandis que les médiums et les aigus sont accentués, ce qui vous donne un son légèrement plus sifflant et parfois perçant. C’est un son modifié, quelque peu en forme de V, qui pourrait prendre un certain temps pour s’y habituer.

Cependant, les écouteurs intra-auriculaires HD-1 sont super confortables. Vous n’aurez aucun problème avec les bourgeons qui tombent de votre oreille ou vous n’aurez aucune fatigue auditive. La partie qui entoure votre cou est également importante. Il est fait de peau de mouton et est assez léger. Vous aurez du mal même à remarquer qu’il est encore là.

Avantages:

Faible fuite sonore

Un confort exceptionnel

Bonne autonomie de la batterie

Meilleur tour de cou sans fil

Sennheiser HD-1 intra-auriculaire

Musique de cou

Les écouteurs intra-auriculaires Sennheiser HD-1 sont super confortables, avec une grande autonomie. Il vous permet d’avoir toujours des écouteurs sur vous.

Conclusion

Les bons écouteurs ne doivent pas nécessairement être chers, et les écouteurs bon marché n’ont pas à sonner horriblement. Il y a une tonne d’options de milieu de gamme disponibles qui sont vraiment bonnes et ont des fonctionnalités solides. Si vous recherchez une excellente paire d’écouteurs portables supra-auriculaires, les Plantronics Backbeat Pro 2 sont une évidence. Ils offrent une grande autonomie de la batterie avec jusqu’à 30 heures de charge, une excellente qualité sonore et un excellent confort pour les longues sessions d’écoute.

