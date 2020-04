Meilleurs écouteurs à utiliser avec votre Blue Yeti en 2020

Meilleur

Écouteurs à utiliser avec votre Blue Yeti

iMore

2020

Ceux qui aiment le Blue Yeti le font avec passion. Il a un large éventail d’utilisateurs, des YouTubers aux streamers, musiciens et podcasteurs. Sa connexion USB le rend facile à utiliser et sans téléchargement de logiciel, il est rapide à installer n’importe où. Avec l’utilisation d’un Blue Yeti, votre son sera toujours professionnel et propre. Certes, il est logique d’avoir des écouteurs assortis, non? Voici cinq options de microphone différentes qui sont compatibles avec votre Blue Yeti et vous aideront à vous développer dans votre passe-temps, votre passion ou votre poursuite.

Choix du personnel

Ces écouteurs Audio-Technica offrent une qualité exceptionnelle grâce à des sons parfaitement amplifiés et une réponse précise des basses. Ces écouteurs sont également équipés pour faire face au changement car ils sont livrés avec trois options de fils interchangeables: un câble droit TRS de 1,2 m, un câble droit TRS de 3,0 m et un câble enroulé TRS pouvant s’étendre de 1,2 à 3 mètres. Il y a aussi un adaptateur d’un quart de pouce, donc quel que soit l’équipement dont vous avez besoin pour gérer, que ce soit un téléphone, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un microphone ou une table de mixage, ces écouteurs sont prêts.

149 $ chez Amazon

Si vous recherchez une expérience sonore immersive, un confort garanti et un bon prix pour le compléter, les écouteurs Logitech G433 sont ceux dont vous avez besoin. Avec un micro détachable, un son surround X 7.1, des pilotes Pro-G et des options de couleurs amusantes, ils sont un excellent partenaire pour votre Blue Yeti. Ces écouteurs légers sont livrés avec deux options de coussinets pour un confort extrême: mesh sport et microfibre.

80 $ sur Amazon

Le casque professionnel Sennheiser HD 650 Open Back est l’étalon des écouteurs. Compatible avec votre Blue Yeti, ce casque est conçu avec de la soie acoustique spécialement formulée pour vous assurer d’entendre une réponse en fréquence impressionnante de 10 décibels. Ces écouteurs légers sont conçus pour fusionner créativité et précision, et les aimants en néodyme haute puissance intégrés dans la conception garantissent que ces écouteurs fonctionnent à leur potentiel et efficacité maximaux. La longueur du câble sur le casque Sennheiser HD 650 atteint 118 pouces.

500 $ sur Amazon

Compatible avec Alexa et Google Assistant, le Bose QuietComfort 35 Series 2 met tout en œuvre pour impressionner. En plus de sa conception extrêmement confortable, ces écouteurs offrent des capacités sans fil Bluetooth avec environ 20 heures d’utilisation par charge. Vous pouvez passer une journée entière immergée dans votre projet sans interruption de la nécessité de rebrancher vos écouteurs pour recharger. Un câble audio est inclus pour la connexion avec le microphone.

300 $ chez Amazon

Bien qu’il existe une multitude d’écouteurs antibruit disponibles sur le marché, le Sennheiser 2.0 sans fil avec suppression active du bruit se distingue des autres. Ces écouteurs utilisent quatre microphones différents pour isoler et améliorer la qualité sonore de votre studio. S’il y a trop de bruit provenant d’une certaine direction, ces écouteurs régulent le son et garantissent que seul l’audio que vous avez l’intention d’entendre est entendu. Avec une autonomie de 22 heures après une charge complète, ces écouteurs activés Bluetooth et Noise Gard sont parfaits pour une utilisation pendant de longues périodes. Vous êtes libre de vous perdre dans votre projet.

192 $ chez Amazon

L’essentiel

Lorsqu’il s’agit de trouver le meilleur casque pour votre Blue Yeti, vous devez prendre en considération ce que vous espérez réaliser. Si vous recherchez une paire d’écouteurs qui offrent une qualité sonore impressionnante et sont polyvalents et faciles à utiliser, alors les écouteurs de studio professionnels Audio-Technica ATH-M50x sont un excellent choix. Ces écouteurs peuvent être connectés via USB et ne nécessitent aucun téléchargement de logiciel. Branchez-les simplement et perdez-vous dans une expérience audio immersive.

Pour un microphone professionnel de haute qualité qui peut être utilisé pour entendre même les moindres sons, le casque professionnel Sennheiser HD 650 Open Back. Ces écouteurs sont parfaits pour une utilisation en studio à des fins d’édition ou d’enregistrement.

Les écouteurs sans fil Momentum 2.0 Sennheiser avec suppression active du bruit sont un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à supprimer les bruits de fond indésirables. Ces écouteurs sont équipés de quatre microphones différents pour vous assurer que vous entendez ce qui se joue à travers les chaînes stéréo plutôt que ce qui se passe en dehors de votre studio.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.