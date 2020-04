Meilleurs écouteurs Bose en 2020

Source: Bose

Bose est connu non seulement pour ses écouteurs confortables, mais aussi pour son excellente qualité sonore, donc obtenir une paire d’écouteurs Bose pourrait valoir la peine d’être investi. Les écouteurs antibruit 700 de Bose sont les écouteurs les plus innovants de l’entreprise à ce jour. Ils comportent 11 étapes différentes de suppression active du bruit, une grande autonomie de la batterie avec jusqu’à 20 heures sur une seule charge, USB-C et une qualité sonore solide.

Meilleur dans l’ensemble: Casque antibruit Bose 700

Source: Bose

Le casque Bose Noise Cancelling 700 est le dernier ajout à la gamme de casques de la société, mais il est aussi, de loin, le plus innovant.

La fonction de tête d’affiche ici est les capacités de suppression active du bruit (ANC) des NCH 700. Les Bose QC35 II sortants étaient solides lors de l’annulation active du bruit, mais montraient clairement leur âge. Cependant, le NCH 700 dispose désormais de certains des meilleurs ANC disponibles sur le marché aujourd’hui. Avec de nouveaux algorithmes ANC, ils sont capables de bloquer presque tous les bruits graves / bas de gamme et une quantité décente de médiums et d’aigus. Ils comportent également 11 étapes d’ANC, vous permettant de choisir la quantité (ou le peu) d’ANC que vous souhaitez ou dont vous avez besoin.

En termes de confort, Bose est toujours le meilleur du secteur. Les oreillettes du NCH 700 sont super douces et s’étendent en profondeur sans problème de fatigue ou de douleur des oreillettes ou du bandeau. Côté son, Bose a affiné la signature sonore déjà excellente des QC35 II. Ils présentent une signature sonore globale équilibrée, réduisant le problème des aigus accentués avec le QC35 II.

Le NCH 700 est doté de l’USB-C pour la charge et jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge. Vous pouvez également charger et écouter en même temps. Les NCH 700 sont capables de charger rapidement, vous offrant deux heures d’écoute avec une charge de 10 minutes.

Le seul inconvénient réel du NCH 700 est qu’il ne se replie en aucune façon, ce qui les rend légèrement ennuyeux à ranger dans votre sac en voyage.

Avantages:

Vendu, son équilibré

Chargement USB-C avec chargement rapide

Excellent confort

11 étapes de l’ANC

Les inconvénients:

Ne peut pas être plié pour un rangement compact

La scène sonore est médiocre

Coûteux

Meilleur dans l’ensemble

Casque antibruit Bose 700

Airs paisibles

Le casque antibruit 700 de Bose offre un confort et un son excellents, une grande autonomie de batterie et un mode ANC personnalisable.

Meilleur rapport qualité / prix: Bose SoundSport Wireless

Source: Bose

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, ne cherchez pas plus loin que le Bose SoundSport Wireless.

Dans l’ensemble, la qualité sonore est bonne. Il y a un petit coup de pouce dans les basses et un coup de pouce plus substantiel dans les aigus, ce qui leur donne une signature sonore “lumineuse”. Cela signifie que les charleston des tambours, des cors et de certaines voix féminines sonneront plus fort que le reste du son. Dans l’ensemble, le son SoundSport Wireless est excellent pour son facteur de forme.

Le confort est également excellent. Vous disposez de plusieurs tailles d’embouts dans la boîte pour vous aider à dimensionner et à ajuster. Semblables à d’autres boutons de la gamme SoundSport, les ailes et les embouts sont d’une seule pièce, ajoutant une stabilité supplémentaire lorsque vous les avez dans votre oreille.

La durée de vie de la batterie est assez décente avec le SoundSport Wireless avec jusqu’à six heures d’utilisation sur une seule charge. Pas tout à fait une journée d’écoute complète, mais ils compensent avec jusqu’à une heure d’écoute lorsque vous les branchez pendant 15 minutes. Une charge complète prendra environ deux heures et le SoundSport Wireless se charge sur l’ancien connecteur Micro-USB.

Avantages:

Un son solide avec des aigus boostés

Capacité de charge rapide

Excellent confort

Livré avec plusieurs tailles d’embouts

Super prix

Les inconvénients:

Micro-USB pour charger

Les aigus peuvent être fatigants pour certains

Meilleure valeur

Bose SoundSport Wireless

Super tout autour

Le Bose SoundSport Wireless offre un son solide, une charge rapide et un confort extrêmement élevé.

Meilleur vrai sans fil: Bose SoundSport Free

Source: Bose

Les vrais écouteurs sans fil sont encore relativement nouveaux sur le marché et n’atteignent pas toujours la qualité sonore. Heureusement, Bose a fait exceptionnellement bien avec sa première tentative de véritables écouteurs sans fil avec le SoundSport Free.

En termes de confort, les SoundSport Free sont bons. Les ailes et les pointes d’oreille aident à garder les bourgeons dans votre oreille, cependant, le poids des bourgeons peut légèrement tirer sur les ailes selon la façon dont elles sont bien ajustées dans votre oreille. Cela pourrait potentiellement causer des problèmes aux personnes dont les extrémités des ailes ne sont pas bien ajustées.

Pour un ensemble de véritables écouteurs sans fil, le SoundSport Free a une reproduction sonore solide. La basse est détaillée et équilibrée, le pari manque de grondement. Cela signifie que vous obtiendrez de superbes basses que vous pouvez entendre mais pas nécessairement ressentir. Les aigus sont également poussés un peu vers l’avant, ce qui signifie qu’ils peuvent être trop brillants pour certains.

La durée de vie de la batterie est le maillon faible ici. Les écouteurs eux-mêmes offrent jusqu’à cinq heures d’autonomie sur une seule charge. Le boîtier de charge inclus vous offre 10 heures supplémentaires d’autonomie, permettant jusqu’à 15 heures d’écoute au total. La plupart des vrais écouteurs sans fil offrent au moins 20 heures d’autonomie entre le boîtier et les écouteurs. Ils ne sont pas capables de charger rapidement et le boîtier de charge se charge via Micro-USB. Heureusement, l’étui est relativement petit, ce qui le rend facile à transporter.

Avantages:

Un son solide

Bon confort

Petite affaire

Véritable sans fil

Les inconvénients:

Pas de charge rapide

Micro-USB pour charger

L’ajustement peut être étrange pour certains

Meilleur vrai sans fil

Bose SoundSport Free

Écoute sans fil

Bose SoundSport Free sont de véritables écouteurs sans fil solides avec un son, un ajustement et une portabilité excellents. La durée de vie de la batterie est également assez bonne.

Meilleures oreillettes: Bose QC30

Source: Bose

Les écouteurs sont parfaits pour ceux qui préfèrent les écouteurs mais veulent le confort supplémentaire de savoir qu’il est fondamentalement impossible de les perdre. Dans l’univers Bose, les QC30 sont votre meilleur pari.

En termes de qualité sonore, les QC30 sont excellents, comme prévu, avec des basses et des médiums principalement équilibrés, et une réponse des aigus légèrement inégale qui pourrait provoquer une certaine fatigue pour certains.

Le confort est excellent grâce à la conception du tour de cou. Les embouts auriculaires s’étendent dans votre canal, permettant une superbe stabilité. Le QC30 possède également des extrémités d’ailes en option qui permettent encore plus de stabilité.

Le QC30 a des options de contrôle des médias décentes. Ils suivent le schéma standard de contrôle des médias “iPod”, ce qui signifie qu’ils devraient être relativement faciles à utiliser. Cependant, les boutons sont souvent difficiles à appuyer et, malheureusement, ne se ramollissent pas avec le temps. Du côté positif, le QC30 offre un bouton ANC dédié de chaque côté du tour de cou pour ajuster les niveaux ANC. Pour sa taille, le QC30 a un excellent ANC, bloquant le bruit habituel des bus ou des trains, mais ils luttent avec des bruits plus forts, y compris les avions et les bruits plus aigus.

Enfin, parlons de la durée de vie de la batterie, qui est décente pour les écouteurs avec jusqu’à 10 heures sur une seule charge. Il suffit de vous aider tout au long d’une journée de travail normale, bien que vous deviez prévoir de les facturer quotidiennement si vous les utilisez souvent. Malheureusement, le QC30 se charge sur Micro-USB, qui s’éteint de plus en plus à mesure que le monde passe à USB-C.

Avantages:

Grande autonomie de la batterie

Excellent confort

Son superbe

Bon ANC pour sa classe

Les inconvénients:

Micro-USB pour charger

Les boutons de contrôle des médias peuvent être difficiles à appuyer

Meilleures oreillettes

Bose QC30

Tour de cou confortables

Les QC30 sont les meilleurs écouteurs disponibles chez Bose. Ils offrent un son, un confort, un ANC et une autonomie de batterie excellents.

Meilleur écouteur: Bose QC35 II

Source: Android Central

Les Bose QC35 II sont de loin les meilleurs écouteurs supra-auriculaires fabriqués par Bose, à part les écouteurs Noise Cancelling 700 qui viennent de sortir. Ils ont quelques années, mais ils tiennent toujours bon.

Commençons par la qualité sonore. Le QC35 II est relativement équilibré dans sa réponse dans les graves et les médiums, cependant, la région des aigus est assez amplifiée, offrant une signature sonore lumineuse globale qui peut souvent être nette et perçante. Le QC35 peut être fatigant pour certains grâce au boost des aigus.

Ils offrent une autonomie décente avec jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge. Si votre batterie s’éteint, vous pouvez simplement la brancher à l’aide du câble micro-USB fourni pour la charge. Vous ne serez pas interrompu en le faisant car le QC35 II peut simultanément lire de l’audio et se charger en même temps, que ce soit via Bluetooth ou via la connexion filaire analogique.

Le confort est de loin le principal argument de vente du QC35 II. Le QC35 II est de loin le casque supra-auriculaire le plus confortable créé au cours des cinq dernières années. Ils sont conçus pour une utilisation à long terme et se replient très facilement lorsque vous devez les ranger. Les oreillettes et le bandeau sont super doux et la force de serrage n’est pas trop forte, ce qui leur permet de reposer simplement sur votre tête et vos oreilles.

L’annulation active du bruit (ANC) sur le QC35 II est vraiment bonne compte tenu de leur âge. Les QC35 II ont maintenant quelques années et ont du mal à rivaliser avec des concurrents plus modernes. Ne vous méprenez pas, l’ANC est toujours solide sur le QC35 II et la plupart des gens s’en contenteront. Sachez simplement qu’il existe de meilleures options.

Avantages:

Bon son aigu vers l’avant

Excellent confort

Grande autonomie de la batterie

L’ANC est toujours bon dans la plupart des cas

Pliez pour la portabilité

Meilleur Over-Ear

Bose QC35 II

Les amoureux de l’oreille rêvent

Le QC35 II est un casque supra-auriculaire solide qui offre également une excellente qualité sonore, un confort et une autonomie de batterie solide.

Meilleur portable: cadres Bose

Source: Bose

De temps en temps, une entreprise d’écouteurs fera quelque chose de nouveau et d’unique. Dans certains cas, c’est un flop total, mais dans d’autres cas, cela peut s’avérer très utile. Entrez les Bose Frames, une paire de lunettes de soleil qui pompent également l’audio vers vos oreilles.

Le confort dépend de la façon dont les lunettes de soleil s’adaptent à vos oreilles. Les cadres n’ont en fait aucun bourgeon et dépendent de petits haut-parleurs qui vivent sur la tige pour projeter l’audio à vos oreilles. Oui, la qualité audio ne va pas vous couper le souffle, et oui, une fuite audio sera apparente, mais ils sont parfaits pour ceux qui ont du mal avec les écouteurs traditionnels. Si vous n’avez aucun problème à porter des lunettes, les montures Bose seront aussi confortables que n’importe quelle autre paire de lunettes.

En termes de qualité sonore, les cadres sont bons pour ce qu’ils sont. La basse est assez médiocre en raison de leur conception, avec fondamentalement aucune basse du tout. Les médiums sont équilibrés et les aigus sont un peu en retrait. Cela signifie que les cadres sont les meilleurs pour ceux qui prennent une tonne d’appels téléphoniques ou écoutent un podcast.

La durée de vie de la batterie est celle attendue pour une gamme de produits relativement nouvelle, avec environ 3,5 heures d’utilisation avec une seule charge. Cela pourrait être mieux, mais il n’y a que beaucoup de choses que vous pouvez fourrer dans le cadre des lunettes avant qu’elles ne deviennent trop lourdes. Sans surprise, les cadres utilisent un connecteur de charge magnétique propriétaire au lieu de quelque chose comme Micro-USB ou USB-C car ces connecteurs ajouteraient trop de profondeur aux cadres. Cela signifie également que si Bose décide de supprimer les cadres, vous êtes SOL si votre câble de charge cesse de fonctionner.

Avantages:

Excellent son pour les appels téléphoniques et les podcasts

Grand confort

Design super discret

Les inconvénients:

La durée de vie de la batterie est mauvaise

L’audio est toujours correct

Connecteur de charge propriétaire

Meilleur portable

Cadres Bose

Airs discrets

Les cadres Bose sont conçus pour masquer le fait que vous écoutiez du son. Cela s’accompagne de compromis sur le son et la durée de vie de la batterie.

Meilleurs écouteurs filaires: Bose SoundSport In-Ear

Source: Bose

Alors que beaucoup choisissent d’utiliser la technologie sans fil, en particulier en ce qui concerne les écouteurs, certains peuvent préférer des variantes filaires car vous n’avez pas à vous soucier de la charge. Si cela vous ressemble, les écouteurs intra-auriculaires Bose SoundSport appellent votre nom.

En termes de qualité sonore, les écouteurs SoundSport sont au mieux OK. La basse est bien détaillée et pleine mais manque de bruit sourd. Cela signifie que vous obtiendrez des basses que vous pouvez entendre mais pas nécessairement ressentir. Les médiums et les aigus sont équilibrés mais un peu boostés. Cela crée une signature sonore lumineuse globale qui sonnera probablement aux oreilles de la plupart des gens.

Les écouteurs SoundSport sont câblés, vous n’avez donc pas à vous soucier des batteries ou de leur durée de vie. Le cordon est plutôt mince, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de se déchirer que les câbles tressés ou les câbles plus épais. Heureusement, le SoundSport In-Ear dispose de 3,5 mm pour la sortie audio, ce qui est la norme dans l’industrie. Vous bénéficiez également de contrôles multimédias en ligne, qui suivent le schéma de contrôle standard «iPod». Le seul inconvénient des contrôles multimédias est que les boutons sont un peu petits, ce qui les rend légèrement difficiles à appuyer.

Côté confort, le SoundSport In-Ear est livré avec plusieurs embouts dans la boîte, vous offrant de nombreuses options au cas où l’ensemble par défaut ne conviendrait pas à vos oreilles. Contrairement à la plupart des autres écouteurs, le SoundSport In-Ear a une conception combinée intra-auriculaire et aile, ce qui signifie que la pointe et l’aile sont d’une seule pièce. Cela dit, le confort est excellent et nous n’avons rencontré aucun problème d’inconfort ou de fatigue.

Avantages:

Commandes média standard

Excellent confort

Câble standard de 3,5 mm

Les inconvénients:

La basse manque

Les contrôles des médias sont petits

Meilleures têtes filaires

Bose SoundSport In-Ear

Airs filaires

Les écouteurs intra-auriculaires Bose SoundSport offrent une excellente qualité audio filaire avec des commandes multimédias et un confort impressionnants malgré le manque de basses.

Conclusion

Notre premier choix, les écouteurs à réduction de bruit Bose 700, sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché, sans parler des écouteurs Bose, et pour cause. Ils offrent le meilleur confort possible, que vous preniez un vol de 18 heures ou un trajet de 30 minutes pour vous rendre au travail.

Le NCH 700 présente également certaines des meilleures performances ANC du marché, offrant désormais jusqu’à 11 niveaux différents d’ANC. Cela signifie que vous pouvez bloquer tout ce qui vous entoure, ou juste assez pour bloquer les conversations à proximité, tout en étant en mesure d’entendre le trafic venant en sens inverse. La qualité sonore est également excellente avec un son relativement équilibré.

Comment choisir le meilleur casque Bose

Bose fabrique certains des écouteurs les plus confortables et les plus populaires de la planète. La société a gagné en popularité encore plus lorsqu’elle s’est lancée sur le marché de la suppression active du bruit (ANC).

En dehors d’ANC, Bose fabrique toujours d’excellents écouteurs (et dans certains cas, des écouteurs géniaux) pour un prix équitable. Lorsque vous regardez les écouteurs Bose, vous devez rechercher quelques facteurs clés.

Qualité sonore

La qualité sonore devrait être la priorité absolue pour les acheteurs potentiels d’écouteurs. Peu importe qu’ils soient super confortables ou qu’ils soient jolis si vos écouteurs ressemblent à de la merde absolue. Heureusement, Bose est une entreprise qui se soucie de la qualité sonore – au moins dans le département de réponse en fréquence. Les écouteurs de la société ont généralement des basses et des médiums équilibrés avec des aigus boostés.

Nos deux meilleurs choix sont le Bose NCH 700 et le Bose SoundSport Free pour offrir un son impressionnant et équilibré. Le NCH 700 est notre choix numéro un en raison de sa polyvalence et de ses excellentes performances ANC.

Nos deux choix suivants sont sur la liste pour avoir une réponse solide dans les basses et les médiums, mais ont considérablement amélioré les performances des aigus, ce qui équivaut à un son plus aigu et perçant qui peut sembler fatigant pour certains utilisateurs.

Meilleurs écouteurs Bose, classés par qualité sonore

Casque antibruit Bose 700

Bose SoundSport Free

Bose QC30

Bose QC35 II

Bose SoundSport Wireless

Confort

Honnêtement, la plupart des écouteurs Bose sont confortables. Il y a quelques valeurs aberrantes mais de manière générale, la plupart d’entre elles sont super confortables pour des périodes d’utilisation courtes et longues.

Notre premier choix va étonnamment au QC35 II, même s’ils sont plus âgés. Le confort est excellent et le QC35 II et vous n’aurez aucun problème d’inconfort ou de fatigue même après les avoir portés pendant 20 heures d’affilée.

Le NCH 700 est notre deuxième choix, mais il est assez proche de notre premier choix. Vous serez satisfait d’eux, que vous les achetiez pour un vol de 18 heures ou pour un trajet quotidien de 20 minutes au travail. Si vous êtes d’accord avec le port d’écouteurs intra-auriculaires, vous ne pouvez pas vous tromper avec le NCH 700.

Nos deux prochains choix sont sur la liste en raison de leur conception intra-auriculaire. C’est un ensemble différent de principes de confort que vous devez considérer. Par exemple, le SoundSport Wireless et le SoundSport In-Ear disposent tous deux de boutons interchangeables dont les extrémités des ailes sont regroupées en une seule pièce. Cela ajoute moins de complexité et plus de stabilité et crée globalement une meilleure sensation de confort.

Les meilleurs écouteurs Bose, classés par confort

Bose QC35 II

Casque antibruit Bose 700

Bose SoundSport Wireless

Bose SoundSport In-Ear

Cadres Bose

Vie de la batterie

Sans surprise, les écouteurs intra-auriculaires ont tendance à avoir une durée de vie de la batterie plus longue que les écouteurs et cela est vrai ici. Le casque Bose Noise Cancelling 700 et le Bose QC35 II offrent tous deux une autonomie de 20 heures avec une seule charge. Cela devrait être suffisant pour la plupart des gens, que vous preniez un trajet quotidien ou que vous preniez un vol long-courrier.

Notre troisième choix obtient techniquement jusqu’à 15 heures d’autonomie, mais cela nécessite l’utilisation de l’étui de chargement. Les Bose SoundSport Free sont de véritables écouteurs sans fil et vous offrent un total de cinq heures d’écoute par vous-même. Cependant, avec l’étui de chargement inclus et la charge rapide, vous pouvez facilement obtenir 15 heures d’écoute.

Le Bose QC30 vous offre jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge, et c’est OK car 10 heures est plus que suffisant pour la plupart des gens. De toute évidence, vous devrez les facturer quotidiennement si vous prévoyez de les utiliser fréquemment.

Meilleurs écouteurs Bose, classés par durée de vie de la batterie

Casque antibruit Bose 700

Bose QC35 II

Bose SoundSport Free

Bose QC30

Bose SoundSport Wireless

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Peter Cao passe la plupart de ses journées à écouter et à analyser de la musique avec des écouteurs ou des haut-parleurs. Hors de l’horloge, il peut généralement être trouvé en écoutant encore plus de musique, en jouant à des jeux vidéo ou en jouant au basket-ball.

