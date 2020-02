Meilleurs écouteurs pour iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR en 2020

Meilleur

Écouteurs pour iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR

iMore

2020

L’iPhone X et l’iPhone 11 ne comportent pas de prise casque, ce qui signifie que la façon la plus simple d’écouter vos morceaux, podcasts et vidéos préférés est d’utiliser un casque Bluetooth. Que vous recherchiez des écouteurs antibruit de premier ordre ou simplement une paire bon marché à emporter avec vous lors de vos déplacements quotidiens, ce sont nos écouteurs préférés à utiliser avec les derniers iPhones d’Apple!

Choix du personnel

Taotronics est le meilleur casque antibruit actif à petit budget que j’ai jamais utilisé. Avec un profil sonore qui plaira à la plupart des gens et une batterie longue durée, le BH040 vous offre un excellent rapport qualité / prix. De plus, ses boutons pratiques (quoique légèrement grands) autour du bord de la boîte vous permettent de contrôler facilement le volume et la lecture sans toucher à votre téléphone.

48 $ chez Amazon

Les écouteurs QC 35 série II sont parmi les meilleurs du marché, grâce à leur autonomie de 20 heures, leur suppression active du bruit et leur ajustement confortable. Bose a toujours revendiqué un paysage sonore magnifique et équilibré sur ses produits et le QuietComfort 35 Series II est la véritable incarnation de ce son signature; les audiophiles devraient s’en contenter.

349 $ chez Amazon

Avec tout le raffinement et le style que seule Apple peut fournir, les AirPod offrent un son équilibré fantastique et un étui de charge qui peut vous fournir de l’énergie pendant une journée entière. Avec une superbe commande vocale via Siri et d’excellents microphones pour les appels audio, vous n’avez jamais à retirer les AirPod de vos oreilles.

129 $ chez Amazon

Si cela ne vous dérange pas un tour de cou sans fil, le Jaybird X4 offre huit heures de jeu avec une charge rapide de 15 minutes pour ajouter une heure supplémentaire. De plus, leur indice IPX7 gérera à peu près n’importe quel entraînement entraînant la transpiration que vous pourrez y lancer!

100 $ sur Amazon

Pas de prise casque? Aucun problème. Les Pioneer Rayz ont des commandes en ligne pour contrôler la lecture, la suppression du bruit “intelligente”, et ils se connectent à votre iPhone via le port Lightning.

46 $ sur Amazon

L’annulation du bruit et un peu plus de basses que les autres casques font de ces écouteurs un vrai gagnant. Avec des commandes tactiles sur le côté des écouteurs et la possibilité d’allumer le casque avec une simple rotation des canettes, le PXC 550 de Sennheiser est plus riche en fonctionnalités que les autres casques de sa catégorie.

200 $ sur Amazon

Le SoundSport Free est la première tentative de Bose d’écouteurs véritablement sans fil, et ils livrent! La qualité sonore est fantastique comme toujours, l’ajustement est bon et vous avez la résistance à l’eau IPX4.

199 $ chez Amazon

Aukey s’est bâti un nom au fil des ans avec des accessoires de charge de haute qualité, et maintenant, l’entreprise entre dans le monde audio. Les écouteurs sans fil Aukey sont résistants à l’eau IPX4, ont un son Hi-Fi et bénéficient d’une garantie de remboursement de 45 jours.

30 $ chez Amazon

Le design léger et les coussinets d’oreille moelleux font du casque sans fil Jabra Move l’un des plus confortables du marché. Sa durée de vie de la batterie de 12 heures est suffisante pour vous aider à passer la journée de travail, ainsi que de merveilleux contrôles de lecture qui peuvent vous aider à prendre des appels lorsqu’il est couplé à votre téléphone. Ceux-ci sont incroyablement utiles dans n’importe quelle situation.

66 $ chez Amazon

En résumé

Je suis un grand fan du Taotronics TT-BH040 car ils offrent une bonne suppression du bruit à un bon prix; cependant, ce ne sont pas les écouteurs d’un audiophile; la qualité sonore est assez moyenne.

Si les écouteurs adaptés à l’entraînement sont plus votre style, le Bose SoundSport est une option de haute qualité, ou l’Aukey Latitude pour ceux à petit budget. Avec une tonne d’options de casque différentes, vous ne devriez plus jamais avoir à voyager avec votre iPhone sans vos morceaux préférés dans les oreilles!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.