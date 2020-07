Meilleurs écouteurs tour de cou à moins de 100 $ en 2020

Source: Mpow

Écouteurs tour de cou à moins de 100 $

Les écouteurs tour de cou sont pratiques pour ceux qui ont de petites poches ou pas de poches du tout. Ils reposent autour de votre cou et sont toujours disponibles à tout moment. Si vous recherchez une paire fiable, le JBL Live 200BT Wireless est un excellent choix avec un son, une autonomie et un confort exceptionnels.

Meilleur dans l’ensemble: JBL Live 200BT Wireless

Source: JBL

Le Live 200BT de JBL est en tête de liste grâce à sa superbe qualité sonore. Pour le prix, la réponse en fréquence globale est principalement équilibrée. Ils produisent certains des meilleurs sons que vous pouvez obtenir pour leur facteur de forme et leur prix.

Vous obtiendrez également jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge. Ils prendront environ deux heures pour se recharger lorsqu’ils sont morts, ce qui est assez moyen pour un ensemble d’écouteurs Bluetooth. Le Live 200BT vous permet de coupler jusqu’à deux appareils simultanément. Ainsi, vous pouvez les coupler à votre téléphone et à votre ordinateur en même temps et si vous écoutez de la musique sur votre ordinateur et qu’un appel téléphonique arrive, ils basculent en toute transparence sur votre téléphone pour répondre à l’appel.

Selon le type de personne que vous êtes, vous pourriez avoir des problèmes de confort avec la façon dont le Live 200BT est assis dans votre oreille. Cela est principalement dû à la variété des embouts dans la boîte car ils peuvent être très inconfortables pour certaines personnes. Si les embouts d’oreille dans la boîte ne sont pas confortables, vous pouvez toujours acheter un ensemble d’embouts tiers. Vous serez content de l’avoir fait car le Live 200BT est super léger et respirant et est idéal pour s’entraîner.

Avantages:

Grande qualité sonore

Couplage de deux appareils

Super léger et respirant

Les inconvénients:

Le confort hors de la boîte pourrait être meilleur

Meilleur dans l’ensemble

JBL Live 200BT Wireless

Superbe rapport son / prix

Le meilleur rapport qualité / prix pour les écouteurs sans fil pour tour de cou. Excellente qualité sonore, excellente autonomie de la batterie et confort impressionnant.

Meilleure autonomie de la batterie: Mpow Jaws Gen-5

Source: Mpow

Si vous cherchez une paire d’écouteurs tour de cou sans vous ruiner, les Mpow Jaws Gen-5 sont une excellente sélection. Tout d’abord, ils prennent en charge la dernière technologie Bluetooth 5.0, ce qui équivaut à une meilleure efficacité globale entre le Jaws Gen-5 et votre smartphone. Vous bénéficierez également d’une superbe autonomie avec jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge. C’est plus que suffisamment de jus pour vous durer quelques jours d’utilisation ou un long vol.

En parlant de longs vols, les Jaws Gen-5 disposent d’une suppression active du bruit (ANC). Comme prévu, les performances de l’ANC ne sont pas hallucinantes, mais elles sont toujours meilleures que l’absence d’isolation acoustique en vol. Vous obtiendrez également une légère vibration lorsque vous recevez un appel. Ce n’est pas la vibration la plus forte mais super utile si vous prévoyez de les utiliser pour prendre des appels souvent.

Enfin, ils se fixent magnétiquement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cela forcera les écouteurs à entrer dans un mode super faible consommation. Techniquement parlant, ils ne sont pas éteints car ils sont toujours couplés à votre téléphone, cependant, vous obtiendrez des vibrations super cool lorsque vous recevez un appel.

Les Jaws Gen-5 ont deux défauts majeurs: la qualité sonore et le confort. En termes de qualité sonore, ils sont moyens et ce que vous attendez des écouteurs filaires super bon marché. Il n’y a pas beaucoup de plage dynamique ni de scène sonore. Les basses sont un peu boostées, les médiums sont équilibrés et les aigus sont également boostés mais pas dominants. Pour le confort, ils sont bons pendant environ une heure ou deux, mais vous aurez probablement besoin de faire une pause si vous prévoyez de les utiliser plus que cela, car vos oreilles auront besoin de temps pour respirer. Inutile de dire que les Jaws Gen-5 ne sont pas du tout respirants.

Avantages:

Prise en charge de Bluetooth 5.0

Superbe autonomie de la batterie

Suppression active du bruit (ANC)

Notifications d’appel téléphonique

Se fixe magnétiquement lorsqu’il n’est pas utilisé

Les inconvénients:

Le son manque de plage dynamique et de scène sonore

Le confort pourrait être meilleur

Meilleure autonomie de la batterie

Mpow Jaws Gen-5

Super longue durée de vie de la batterie

Ce n’est pas parce qu’ils ont un prix bas qu’ils sont mauvais. Le Jaws Gen-5 offre une excellente autonomie de batterie, Bluetooth 5.0, ANC et quelques fonctionnalités intelligentes.

Meilleure qualité sonore: Sennheiser Momentum In-Ear

Source: Sennheiser

Pour le prix, le Momentum In-Ear de Sennheiser offre une superbe qualité sonore. Les basses sont un peu boostées, ce qui leur donne un son légèrement « boomy ». Les médiums sont équilibrés et les aigus sont en retrait.

En termes d’autonomie de la batterie, le Momentum In-Ear vous rapportera jusqu’à 10 heures sur une seule charge. Une fois mort, vous regarderez environ deux heures pour vous recharger. Ils utilisent Micro-USB pour charger, ce qui est ennuyeux. L’USB-C aurait été préféré ici, mais en fin de compte, ce n’est pas énorme. Cela peut signifier que vous devrez transporter un câble séparé pour charger vos écouteurs.

Le seul véritable inconvénient de Momentum In-Ear est que, contrairement à la plupart des autres écouteurs tour de cou, ils ne se fixent pas magnétiquement. Cela signifie qu’ils pendent autour de votre cou lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ce n’est pas énorme si vous prévoyez de les utiliser pendant que vous les avez, mais quelque chose à penser.

Avantages:

Grande signature sonore chaleureuse

Durée de vie de la batterie supérieure à la moyenne

Confort solide

Les inconvénients:

Pas de fermeture magnétique pour un rangement facile

Micro-USB pour charger

Meilleure qualité sonore

Sennheiser Momentum In-Ear

Excellent son HQ

La paire Momentum In-Ear offre une excellente qualité sonore avec une longue durée de vie de la batterie et un excellent confort.

Idéal pour les appels téléphoniques: Samsung Level U

Source: Android Central

Bien que peu de gens les fassent plus, les appels téléphoniques sont encore relativement importants. Pour ceux qui prennent beaucoup d’appels téléphoniques, trouver les bons écouteurs pour les prendre peut être un peu difficile. Les Samsung Level U sont une excellente paire d’écouteurs si vous recherchez spécifiquement des écouteurs tour de cou parfaits pour les appels téléphoniques.

Tout d’abord, les écouteurs se fixent magnétiquement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ils ne s’éteignent pas, car les écouteurs sont toujours couplés à votre téléphone, mais ils passent en mode super faible consommation afin que les écouteurs soient toujours prêts à l’emploi lorsque vous les mettez dans votre oreille.

Vous obtenez jusqu’à 11 heures d’autonomie sur une seule charge et chargez par Micro-USB. Ce n’est pas idéal, de plus, ils ne disposent pas d’une charge rapide, ce qui signifie qu’il faudra environ trois heures pour charger à mort.

Leur seul inconvénient est le confort. Ils sont excellents à utiliser en rafales, mais si vous prévoyez de les utiliser pendant de plus longues périodes, vous commencerez probablement à ressentir une gêne car les embouts ne sont pas trop mous.

Avantages:

Idéal pour les appels téléphoniques

Se fixe magnétiquement lorsqu’il n’est pas utilisé

Longue durée de vie de la batterie

Mode basse consommation

Les inconvénients:

Le confort pourrait être meilleur

Charge via Micro-USB

Idéal pour les appels téléphoniques

Samsung Level U

Bonjour? Êtes-vous là?

Avec une longue durée de vie de la batterie et de grandes fonctionnalités pratiques, le Level U de Samsung est excellent dans la plupart des scénarios.

Meilleures séances d’entraînement: Philips Wireless

Source: Philips

Ce n’est jamais un mauvais moment pour s’entraîner, et vous aurez besoin d’un grand ensemble de têtes d’entraînement. En ce qui concerne les écouteurs tour de cou, les Philips Wireless sont sans égal dans cette gamme de prix. Tout d’abord, ils présentent une résistance à l’eau IPX5. Cela signifie qu’ils peuvent résister à un entraînement léger ou modéré et à de fortes pluies sans transpirer (ha). Cependant, les nager ou les submerger n’est pas recommandé. Ils disposent également d’un moteur vibrant pour vous avertir lorsque vous recevez un appel.

Même lorsque vous ne vous entraînez pas, le Philips Wireless fera un excellent travail. Vous pourrez également les utiliser pendant de longues périodes, car ils sont super confortables. Vous aurez également envie de les écouter pendant un certain temps, car ils sonnent bien. Ils ont un son global grave et aigu, ce qui est courant parmi de nombreux casques. Cependant, vous n’entendrez aucune fatigue des aigus boostés ou de la boue avec les basses boostées.

La durée de vie de la batterie est excellente avec jusqu’à huit heures sur une seule charge. Malheureusement, il n’y a pas de charge rapide ici, il faudra donc environ trois heures pour charger à 100%. Les deux têtes se fixent magnétiquement lorsqu’elles ne sont pas utilisées, elles ne se balancent donc pas uniquement autour de votre cou.

Résistance à l’eau IPX5

Un confort exceptionnel

Longue durée de vie de la batterie

Super son accentué par les basses et les aigus

Notifications d’appel

Les inconvénients:

Micro-USB pour charger

Pas de charge rapide

Meilleurs bourgeons d’entraînement

Philips Wireless

Ne cassez pas de sueur

Grands bourgeons d’entraînement qui offrent huit heures d’autonomie, une excellente reproduction sonore et sont résistants à l’eau IPX5.

Conclusion

Malgré leur baisse de popularité, les écouteurs tour de cou sont toujours plutôt populaires parmi un certain sous-ensemble de personnes. Les JBL Live 200BT valent le détour si vous cherchez des écouteurs serre-tête qui font tout. Le Samsung Level U n’est pas mauvais non plus si vous recherchez une paire qui se concentre uniquement sur la prise d’appels téléphoniques. Ils ont également quelques astuces soignées dans leur manche.

Quoi qu’il en soit, les écouteurs tour de cou sont une autre option pour les consommateurs. Vous ne pouvez jamais avoir trop de choix! Si vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil en général, n’oubliez pas de consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Peter Cao est un passionné d’audio. Il passe ses journées à tester des écouteurs, des écouteurs supra-auriculaires ouverts aux véritables écouteurs sans fil. Lorsqu’il ne travaille pas, il aime analyser la musique et jouer à des jeux vidéo.

