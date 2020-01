Meilleurs endroits pour acheter ou vendre un téléphone d’occasion en 2020

Source: Android Central

Au cours des dernières années, le coût des smartphones est monté en flèche. Il n’est plus rare de voir des téléphones vendus pour 1000 $ ou plus, ce qui rend la décision d’acheter un nouveau combiné tout à fait l’investissement. Grâce au marché toujours croissant des smartphones d’occasion, il est plutôt facile de se débarrasser de ces prix croissants.

Le marché utilisé est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur votre prochain achat de téléphone, et si vous avez de vieux appareils que vous n’utilisez plus, les vendre permet à quelqu’un d’autre de l’utiliser tout en mettant de l’argent supplémentaire dans votre poche.

Éléments à considérer avant d’acheter un téléphone d’occasion

Nous avons déjà parlé des principes de vente de votre téléphone, et vous pouvez garder tout cela à l’esprit lorsque vous achetez un téléphone d’occasion. Parcourez le même type de liste de contrôle – réinitialisation d’usine, état de déverrouillage de la carte SIM, accessoires d’origine, dommages, historique des ventes – pour décider si le téléphone que vous achetez a reçu le soin que vous auriez donné à votre propre téléphone pour vendre. Il y a un processus de réflexion lâche à traverser:

Le premier est le type de téléphone d’occasion que vous cherchez à acheter:

Un téléphone d’occasion acheté directement auprès d’un propriétaire (par exemple, Swappa, Craigslist, eBay)

Un téléphone remis à neuf qui a subi une “retouche” directement auprès du fabricant ou d’un partenaire (par exemple, Verizon, Samsung, Amazon, Gazelle, Best Buy)

Sachez quel type d’expérience d’achat de téléphone d’occasion vous voulez avant de commencer à magasiner.

Vous pouvez probablement obtenir la meilleure offre en achetant directement à quelqu’un d’autre car aucun intermédiaire ne prend de frais, mais vous courez également le risque que le téléphone ait des problèmes que l’œil nu ne peut pas voir. Si vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous recherchez, vous serez probablement à l’aise d’acheter un téléphone d’occasion sur un marché direct comme Craiglist, Swappa, eBay ou l’un des nombreux forums d’achat / vente.

Si vous ne voulez pas prendre de risques avec la qualité, mais que cela ne vous dérange pas un peu d’usure, acheter sur un marché intermédiaire comme Gazelle pourrait très bien fonctionner. Les téléphones sont souvent livrés avec des garanties (certes limitées) et des garanties de remboursement qui, en tant qu’acheteur, offrent beaucoup plus de tranquillité d’esprit que la moyenne “se retrouver au 7-Eleven à proximité et remettre une liasse de billets”.

Enfin, l’achat d’un téléphone reconditionné certifié est votre pari le plus sûr, mais il offre le moins de réduction sur un nouveau produit. Les transporteurs, les détaillants et les tiers rénovent et vendent tous des appareils d’occasion, avec différents niveaux de remise et d’options d’inventaire. Ces téléphones sont utilisés, oui, mais ils ont subi un ensemble (variable) de vérifications pour vérifier leur état et leurs détails avant d’être nettoyés et transmis à vous. Il y a une tranquillité d’esprit associée à l’achat rénové, mais il y a aussi un coût associé.

Meilleurs endroits pour acheter un téléphone remis à neuf

Les meilleurs endroits pour acheter un téléphone d’occasion

Ce n’est pas une liste exhaustive. Il existe d’innombrables endroits pour acheter un téléphone d’occasion sur Internet, et selon votre pays, cette liste peut ne pas être aussi applicable (bien que nous ayons essayé de mettre en évidence les marchés internationaux autant que possible).

Gazelle

Source: Gazelle

Gazelle utilise un modèle intéressant: elle achète des téléphones à des vendeurs et en revend certains sur son site Web comme une boutique e-commerce classique (le reste est soit recyclé, soit vendu à des tiers). L’avantage est qu’une fois que Gazelle reçoit l’appareil, il effectue un soi-disant “processus d’inspection en 30 points” pour s’assurer qu’il est en état de marche et y met une carte SIM pour s’assurer qu’il peut se connecter correctement à un réseau.

En tant qu’acheteur, cela signifie que vous pouvez payer un peu plus que Swappa pour le modèle équivalent, mais vous obtenez un téléphone dont le fonctionnement est garanti, déverrouillé sur un certain nombre de transporteurs ou celui sur lequel il est annoncé qu’il sera verrouillé, et là est une politique de retour de 30 jours si vous n’êtes pas entièrement satisfait.

Gazelle propose également des options de financement, ce qui lui permet de rivaliser avec les transporteurs en offrant des plans de paiement flexibles qui ne nécessitent pas beaucoup d’argent à l’avance. Dans le même temps, Gazelle n’accepte pas tous les types de téléphones Android, mais elle accepte les modèles les plus populaires datant de quelques années.

Bien: Expérience d’achat transparente avec beaucoup de choix, tous les téléphones sont livrés avec un chargeur et sont garantis pour fonctionner, politique de retour de 30 jours.

Mal: Ne vend pas tous les types de téléphones et peut être plus cher que les places de marché de personne à personne.

En savoir plus sur Gazelle

Craigslist

Source: Craigslist

Craigslist s’appuie sur des réunions en personne pour une transaction en espèces, qui peut être aléatoire en fonction de votre capacité à identifier les escroqueries – dont il existe de nombreuses.

La principale chose que Craigslist a pour elle est sa taille et son échelle – elle est pratiquement partout et possède des communautés pour presque toutes les villes du monde. Vous pourrez trouver un téléphone d’occasion sur Craigslist, ce n’est pas le problème; le problème passe au crible les milliers d’annonces pour trouver quelque chose qui vaut la peine d’être poursuivi et s’assure que le téléphone que vous décidez n’a pas de dommages sous-jacents ou, pire, que son IMEI (un numéro unique qui aide à identifier les appareils individuels) n’a pas été bloqué en raison au vol.

Bien: Bons prix, excellente disponibilité et beaucoup de choix, avec la possibilité d’acheter local pour vérifier l’état.

Mal: Difficile de vérifier les vendeurs ou la qualité des téléphones.

En savoir plus sur Craigslist

eBay

Source: eBay

eBay est énorme et reste aujourd’hui l’un des meilleurs endroits pour acheter un téléphone d’occasion. Il présente les avantages de Craigslist, évolutif, avec peu d’inconvénients, d’autant plus qu’il utilise PayPal pour garantir le rappel des paiements en cas de problème.

Pour les acheteurs, eBay dispose d’un système de filtrage robuste, vous permettant de rechercher exactement ce que vous voulez, avec des filtres pour le prix, le transporteur – même la couleur. Bien sûr, eBay a toujours ses racines en tant que maison de vente aux enchères, et c’est ainsi que certains téléphones d’occasion sont encore vendus, mais beaucoup plus sont vendus à des prix fixes. eBay facture aux vendeurs, et non aux acheteurs, d’héberger leurs annonces, donc tout ce que vous avez à faire est de trouver la bonne annonce et c’est parti pour les courses.

La meilleure fonctionnalité d’eBay est sa garantie de remboursement qui, combinée aux nombreux profils de vendeurs, facilite l’achat en toute confiance. En cas de problème avec l’appareil ou l’envoi, vous pouvez demander à récupérer votre argent et, dans des limites raisonnables, eBay annulera la transaction PayPal ou, si elle a déjà été effectuée, vous remboursera. Et les profils des vendeurs vous permettent de filtrer les achats potentiels en fonction des vendeurs de confiance qui ont fait le tour du bloc une, dix ou dix mille fois.

Bien: Beaucoup de sélection avec des vendeurs vérifiables avec une garantie de remboursement et une protection de l’acheteur.

Mal: Coût d’expédition potentiellement élevé et vous ne pourrez pas voir l’appareil avant de l’acheter.

En savoir plus sur eBay

Swappa

Source: Swappa

Swappa a commencé sa vie en tant que petite communauté d’achat et de vente de téléphones basés sur Android, mais il a depuis été étendu pour inclure tous les appareils mobiles tels que les iPhones, ainsi que les tablettes, les Chromebooks et les MacBooks.

Swappa fonctionne sur un barème de frais fixe très différent de la plupart des autres plates-formes, ce qui est important: l’acheteur paie les frais. La plupart paieront cependant moins de 20 $ pour ce privilège, ce qui n’est pas mal du tout, et tous les paiements sont effectués via PayPal, ce qui est incroyablement pratique et sécurisé. Pourquoi les frais d’acheteur sont-ils meilleurs pour les acheteurs que pour les vendeurs? Parce que cela encourage les vendeurs à lister leurs produits sur Swappa, en ajoutant des stocks à un service qui repose fortement sur la participation.

Swappa n’inspecte pas physiquement les appareils, mais il fait quelques choses pour s’assurer que l’acheteur obtient ce pour quoi il paie: toutes les annonces sont vérifiées par un humain, qui s’assure que l’IMEI est valide et peut être activé. Toutes les annonces doivent avoir des photos de bonne qualité qui montrent clairement tout dommage, et la qualité (passable / bonne / excellente) doit correspondre aux photos. Et le coût de l’expédition est inclus dans le prix de l’annonce, ce qui devrait empêcher les prix abusifs après la vente. Et comme Swappa utilise PayPal, toutes les annonces sont protégées, donc si un appareil n’arrive pas comme annoncé, les acheteurs ont le recours pour récupérer leur argent.

Enfin, les prix de Swappa ont tendance à être inférieurs à ceux de nombreux services organisés, et comme Swappa répertorie l’historique des ventes de téléphones du même type, vous obtiendrez probablement un juste prix du téléphone sur le marché actuel.

Bien: Beaucoup d’annonces avec des directives de qualité claires et de bons prix.

Mal: L’acheteur paie des frais et il n’y a aucune garantie ni aucun accessoire garanti.

En savoir plus sur Swappa

Glyde

Source: Glyde

Glyde a un modèle commercial intéressant, quelque part entre Swappa et Gazelle. Comme Swappa, c’est un portail de commerce électronique d’utilisateur à utilisateur, mais, comme Gazelle, il affirme un certain contrôle sur l’échange potentiel en forçant le vendeur à utiliser son conteneur d’expédition sécurisé, et ne libère pas le paiement au vendeur jusqu’à ce que l’acheteur le reçoit. Il promet également de rembourser un acheteur déçu dans les 72 heures.

Les acheteurs ne paient pas de frais supplémentaires au-delà de ce qui est indiqué sur le site, mais l’inventaire est limité aux iPhones et aux dernières générations de téléphones Samsung Galaxy.

Bien: Beaucoup de choix et les acheteurs ont un effet de levier s’ils ne sont pas satisfaits d’une vente.

Mal: Sélection limitée à l’iPhone et au Samsung Galaxy. Les téléphones ne sont pas inspectés au préalable, donc ce que vous voyez peut ne pas être ce que vous obtenez.

En savoir plus sur Glyde

UpTrade

Source: UpTrade

UpTrade est un autre bon choix si vous voulez que le processus d’achat ou de vente d’un téléphone d’occasion soit aussi simple que possible. Si vous êtes un acheteur, recherchez simplement le téléphone que vous recherchez et UpTrade montrera ce qu’il a en stock. Chaque liste comprend des photos pratiques du téléphone exact vendu, y compris l’employé UpTrade qui l’a inspecté et toutes les notes d’inspection qu’il a prises. Tous les téléphones vendus sur UpTrade sont «certifiés UpTrade», ce qui signifie qu’ils subissent un contrôle d’inspection de plus de 50 points et sont désinfectés par UpTrade avant d’être expédiés.

Si vous avez un téléphone à vendre, UpTrade simplifie les choses. Indiquez le modèle que vous vendez, sa configuration et le type de condition dans laquelle il se trouve. UpTrade vous donne un devis pour combien vous obtiendrez, et vous pourrez ensuite obtenir le montant total dans les 14 jours après l’inspection ou dans 1- 2 jours après inspection au prix d’une réduction de 10% sur votre paiement. Vous devez fournir votre propre boîte pour expédier le téléphone à UpTrade, mais vous obtenez une étiquette d’expédition gratuite. Si vous envoyez le téléphone à UpTrade mais que vous changez d’avis, ils le renverront sans frais supplémentaires.

Bien: Site Web très rationalisé et facile à utiliser pour les acheteurs et les vendeurs.

Mal: Cela peut prendre un certain temps pour être payé. Vous devez fournir votre propre boîte d’expédition.

En savoir plus sur UpTrade

