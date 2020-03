Meilleurs ensembles LEGO en 2020

Choix du personnel

Il est difficile de trouver ce kit LEGO, alors saisissez-le rapidement. Le kit de construction de robot d’incendie LEGO NINJAGO comprend 944 pièces amusantes. Vous obtiendrez toutes les briques pour construire votre propre Fire Mech, qui est livré avec un cockpit qui s’ouvre et se ferme et des bras et des jambes mobiles. Deux blasters d’incendie sont inclus dans la boîte, plus une paire de tireurs de disque d’épaule et six mini-figurines. Le robot d’incendie LEGO NINJAGO est un grand projet d’assemblage très détaillé qui représente un défi pour les constructeurs de tous âges.

67 $ chez Amazon

82 $ chez Walmart

Le LEGO Creator Expert NASA Apollo 11 Lunar Lander est tout nouveau cette année. Développé avec la NASA pour marquer le 50e anniversaire de la première marche de l’homme sur la lune, ce kit très détaillé est également un objet de collection à exposer. Il y a 1 087 briques à coller ensemble. Ce pack est idéal pour les personnes de plus de 16 ans, mais peut être un projet amusant pour toute la famille. Vous obtiendrez deux mini-figurines d’astronaute, toutes deux équipées de décorations de la NASA et de casques en or.

100 $ sur Amazon

100 $ chez Walmart

Le LEGO Classic Medium Creative Brick Box frappe le juste milieu entre être assez difficile pour les jeunes et aussi capable de retenir leur attention sans frustration ni larmes. Les briques sont un peu plus grandes, elles sont donc plus faciles à tenir et à manipuler entre de petites mains, et les couleurs sont un peu plus lumineuses et plus audacieuses. Ce kit comprend 484 briques, fenêtres, yeux de jouet, pneus et plaque de base.

Les enfants feront la queue pour obtenir le LEGO Marvel Avengers Speeder Bike Attack 76142, même s’il s’agit plus d’un jouet que d’un véritable projet de construction prolongé. Cet ensemble comprend les super-héros à construire Black Panther et Thor, un agent AIM maléfique, ainsi que toutes les nombreuses choses dont ils ont besoin pour rester accessoirisés pour combattre le mal. Vous obtiendrez trois figurines, le vélo Black Panther, des outils de combat et deux bidons. La seule chose qui manque, c’est l’imagination de votre enfant.

Construisez le monde à l’envers de la série Netflix avec ce gigantesque ensemble LEGO de 2287 pièces. Les fans de Stranger Things creuseront les huit personnages inclus (et oui, il y a un Demogorgon dedans). Une fois terminée, la maison des Byers mesure plus d’un pied de haut et est maintenue en hauteur par deux arbres. C’est un coup à assembler et un spectacle à voir une fois terminé.

Les nouveaux et les jeunes constructeurs peuvent se mouiller les pieds avec le kit de vacances RV Toy Story 4 de LEGO Disney Pixar. Il est livré avec un véhicule récréatif sur roues. Le RV a un toit amovible soigné et à l’intérieur se trouvent un lit, une salle de bain et quatre figurines Toy Story 4. Parfait pour les enfants de quatre ans et plus, ce kit de 178 pièces est une solide introduction à LEGO qui offrira des heures de divertissement aux esprits en pleine croissance.

Le LEGO Ideas Ship in a Bottle est un kit de construction expert et un objet de collection cool pour les enfants et les adultes. Vous allez assembler 962 briques pour créer un navire complet avec les quartiers d’un capitaine. Cette collection nautique est livrée avec une bouteille transparente pour le navire et un présentoir solide pour que vous puissiez montrer votre travail une fois terminé. Le bateau dans une bouteille est un excellent projet pour une équipe de deux adultes ou plus.

Tiré de Star Wars: Episode VII, le kit de construction LEGO Star Wars Millennium Falcon vous époustouflera. Il est livré avec Hans Solo, Chewbacca, Rey, Finn, Tasu Leech, Kanjiklub et BB-8. Il y a 1 329 briques au total qui, une fois assemblées, forment un vaisseau spatial de 18 pouces de long. Construisez-le, déchirez-le et reconstruisez-le, ou affichez-le. Ce sont des heures de plaisir.

300 $ chez Amazon

300 $ chez Newegg

La grande salle LEGO Harry Potter de Poudlard comprend des bannières de maison, une salle de potions, un escalier en colimaçon mobile et des objets magiques. Vous collecterez également 10 figurines fantastiques, y compris Harry Potter, Ron Weasley, le professeur McGonagal, Hagrid et plus encore. Que les aventures fantastiques commencent!

Vous pouvez construire le Hall of Armor d’Iron Man de Tony Star avec ce kit. Vous aurez droit à 524 pièces, dont un podium rotatif, des modules détachables qui peuvent être empilés et combinés dans des centaines de formations, et un robot mobile Igor Suit et un robot mobile. Il y avait cinq figurines en tout et des heures d’excitation pour les enfants de sept ans et plus.

Le kit de construction de voitures de course Bugatti Chiron LEGO Technic est un spectacle à voir. Cette collection pour adultes, développée avec Bugatti Automobiles S.A.S., est une recréation de la vraie voiture. Les 3 599 pièces s’emboîtent à l’échelle 1: 8 et disposent d’une boîte de vitesses à huit rapports, d’un moteur W16, d’une suspension, de jantes à rayons, etc. Et tout cela dans un emballage de luxe et comprend un livret de collection. VROOM!